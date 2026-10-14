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Tipsport extraliga 2026/27

Extraligové kluby prodloužily spolupráci s BPA až do roku 2032

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  12:17

Generální ředitelka společnosti BPA sport marketing Jana Obermajerová na tiskové konferenci | foto: CTK / Deml OndrejProfimedia.cz

Kluby hokejové extraligy prodloužily spolupráci se společností BPA sport marketing i na roky 2028 až 2032, nově se stane servisním partnerem a bude se podílet na obchodování vybraných práv soutěže. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) o tom informovala v tiskové zprávě.

„Podpisem smlouvy naplňujeme další konkrétní krok strategie, kterou schválily extraligové kluby. BPA má v obchodování sportovních práv i v prostředí českého hokeje mimořádné zkušenosti, které chceme využít také v novém modelu,“ uvedl prezident asociace Jan Tůma.

Doplnil, že strategická rozhodnutí a kontrolu nad právy budou mít přímo kluby. „Jednotlivá práva budeme nabízet na trhu samostatně a jejich hodnotu chceme ověřovat v transparentní konkurenci,“ řekl.

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BPA je výhradním marketingovým partnerem extraligy již od sezony 1995/96, zástupci klubů si ale v budoucnosti chtějí obchodování s právy řídit sami. Plnou kontrolu by měli převzít po skončení nové čtyřleté smlouvy v roce 2032. Do té doby má BPA poskytovat asociaci obchodní, konzultační a servisní podporu ve vybraných oblastech.

„Vážíme si důvěry extraligových klubů a jsme rádi, že můžeme na více než třicetiletou spolupráci s nejvyšší domácí soutěží navázat i v novém uspořádání. Vnímáme, že se role BPA mění a že větší odpovědnost za strategické řízení marketingových práv přebírá samotná asociace,“ uvedla předsedkyně představenstva a generální ředitelka BPA sport marketing Jana Obermajerová.

APK LH již v současnosti připravuje samostatná výběrová řízení na jednotlivá marketingová práva spojená s nejvyšší domácí soutěží od sezony 2028/29 a vše chce prodávat formou takzvaných balíčků.

„Jsme připraveni poskytnout APK LH naše zkušenosti, profesionální tým s již vybudovanými assety, znalost trhu i dlouhodobé vztahy s partnery. Společným cílem je pracovat na co nejlepším zhodnocení jednotlivých práv,“ dodala Obermajerová.

Zájem odkoupit kompletní práva na extraligu měl v minulých měsících majitel extraligových Pardubic Petr Dědek, asociace ale nabídku jeho společnosti Relmost odmítla.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 10 9 0 1 0 49:23 28
2. HC Dynamo PardubicePardubice 11 8 1 0 2 47:31 26
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 6 0 0 3 22:16 18
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 10 3 3 1 3 25:22 16
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 10 4 2 0 4 28:26 16
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 10 5 0 1 4 27:31 16
7. Rytíři KladnoKladno 10 3 2 2 3 29:32 15
8. HC Sparta PrahaSparta 10 4 0 2 4 31:28 14
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 4 0 2 4 29:29 14
10. HC Verva LitvínovLitvínov 10 3 1 1 5 24:28 12
11. HC Kometa BrnoKometa 9 2 2 1 4 25:28 11
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 1 1 6 23:36 9
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 2 0 1 6 21:32 7
14. HC OlomoucOlomouc 10 1 1 0 8 18:36 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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