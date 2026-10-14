Extraligové kluby prodloužily spolupráci s BPA až do roku 2032

„Podpisem smlouvy naplňujeme další konkrétní krok strategie, kterou schválily extraligové kluby. BPA má v obchodování sportovních práv i v prostředí českého hokeje mimořádné zkušenosti, které chceme využít také v novém modelu,“ uvedl prezident asociace Jan Tůma.
Doplnil, že strategická rozhodnutí a kontrolu nad právy budou mít přímo kluby. „Jednotlivá práva budeme nabízet na trhu samostatně a jejich hodnotu chceme ověřovat v transparentní konkurenci,“ řekl.
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BPA je výhradním marketingovým partnerem extraligy již od sezony 1995/96, zástupci klubů si ale v budoucnosti chtějí obchodování s právy řídit sami. Plnou kontrolu by měli převzít po skončení nové čtyřleté smlouvy v roce 2032. Do té doby má BPA poskytovat asociaci obchodní, konzultační a servisní podporu ve vybraných oblastech.
„Vážíme si důvěry extraligových klubů a jsme rádi, že můžeme na více než třicetiletou spolupráci s nejvyšší domácí soutěží navázat i v novém uspořádání. Vnímáme, že se role BPA mění a že větší odpovědnost za strategické řízení marketingových práv přebírá samotná asociace,“ uvedla předsedkyně představenstva a generální ředitelka BPA sport marketing Jana Obermajerová.
APK LH již v současnosti připravuje samostatná výběrová řízení na jednotlivá marketingová práva spojená s nejvyšší domácí soutěží od sezony 2028/29 a vše chce prodávat formou takzvaných balíčků.
„Jsme připraveni poskytnout APK LH naše zkušenosti, profesionální tým s již vybudovanými assety, znalost trhu i dlouhodobé vztahy s partnery. Společným cílem je pracovat na co nejlepším zhodnocení jednotlivých práv,“ dodala Obermajerová.
Zájem odkoupit kompletní práva na extraligu měl v minulých měsících majitel extraligových Pardubic Petr Dědek, asociace ale nabídku jeho společnosti Relmost odmítla.