Všichni se teď obětují pro tým, těší brankáře Klimeše po výhře nad Plzní

„Teď je to skvělé, nějak mě to trefuje. Ale je to práce celého týmu, obzvláště v defenzivě to šlape. Všichni se obětují pro tým, proto sbíráme body,“ líčil Klimeš.

Při šanci Adriána Holešinského vám pomohla tyč. Jak vám bylo při jeho stoprocentní šanci po chybě Stuarta Percyho v rozehrávce?

Měl strašně moc času na přemýšlení. Naštěstí nebyl v jízdě, takže nemohl dělat kličku a musel střílet. Ta tyčka mě zachránila.

A co poslední pokus Jakuba Lva při power play?

Teď jsme to rozebírali v kabině. Trefilo mě to do vyrážečky, dalších pět sekund vůbec nevím, co se dělo, kde byl puk. Juraj Mikuš říkal, že to za mnou zachraňoval.

Bloky spoluhráčů vám pomohly víckrát, že?

Extrémně, proti Plzni těch bloků byla spousta. Musím za ně poděkovat. Některé střely byly dobře zacloněné, a kdyby prolétly, bůh ví, jak by to dopadlo. Kluci se obětují pro výsledek. Rozhodně je lepší vyhrát 1:0, než prohrát 5:7.

Tu prohru s Českými Budějovicemi označil trenér Pavel Trnka jako hrůzostrašnou. Co jste si po ní řekli?

Mluvili jsme o všem možném, o nastavení do vstupu do zápasu. Víckrát už nebylo třeba to zmiňovat, od té doby se na to soustředíme.

Máte druhou nulu v řadě. Nenechají vás teď spoluhráči ve štychu, že to už vychytáte sám?

Máme dost zkušený tým, kluci ví, že je to jen hokej a příště může být všechno jinak. Musíme hrát zodpovědně zezadu.

Blíží se konec základní části, osmé místo a začátek play off doma máte nadosah. Řešíte to?

Téma to není, měli jsme svých starostí dost. Je to klišé, ale soustředíme se jen zápas od zápasu.