Kladno představilo první posily, vrací se bek Klikorka a útočník Strnad

Jednadvacetiletý Klikorka strávil uplynulou sezonu ve Slavii, kde si za 53 utkání včetně play off připsal 34 bodů za devět branek a 25 asistencí. Díky možnosti střídavých startů však stihl i tři zápasy za Kladno a jednou skóroval.

„Karel měl výbornou sezonu ve Slavii. Byl druhý nejproduktivnější obránce Chance ligy a za Kladno v těch pár zápasech naplnil naše očekávání a ukázal, že na extraligu má. Pokud na sobě bude pracovat, může to být nadstandardní extraligový bek,“ řekl Jiří Burger, sportovní manažer Středočechů.

Jednatřicetiletý kladenský odchovanec Strnad působil v klubu hrajícího majitele Jaromíra Jágra naposledy v sezoně 2021/22. V letech 2017 až 2020 byl dokonce kapitánem Rytířů. Poslední ročník strávil na jihu Čech. Za Motor odehrál 46 zápasů a zaznamenal 10 bodů (3+7). „Strnyho na Kladně každý zná. Je to výborný bruslař, důležitý hráč do oslabení i do kabiny,“ uvedl Burger.

Na další dlouhodobé spolupráci se Rytíři domluvili s Brízgalou, jenž má nadále tvořit brankářskou dvojici s Landonem Bowem. „S Adamem jsme uzavřeli víceletou smlouvu, protože v poslední sezoně udělal velký výkonnostní pokrok, a jsme rádi, že u nás bude pokračovat,“ těší Burgera.

Mimo to jedná klub jedná s několika dalšími hráči, soustředí se i na dohodu se zkušenými klíčovými útočníky Tomášem Plekancem a Jakubem Klepišem. „S oběma budeme mluvit v následujících dnech,“ ujistil Burger.

Do letní přípravy, která začne 15. května, se s A-týmem zapojí také junioři Josef Trojna, Ondřej Kouba a Petr Šíma. „Osloveni byli i další hráči juniorského věku, ale ti bohužel naši nabídku odmítli a dali přednost juniorským soutěžím v Česku i zahraničí, což mě mrzí. Každopádně i do budoucna chceme více zapojovat mladé hráče do přípravy se seniory a chceme tím docílit toho, že během tří let nám čtvrtou pětku budou hrát hráči do 22 let,“ nastínil Burger.

Na straně odchodů bylo dlouho dopředu známé, že do Českých Budějovic míří útočník Adam Kubík. Kladenští ho chtěli nahradit Ludwigem Blomstrandem, jenž odehrál poslední dvě sezony v Plzni, ale nakonec se rozhodl pro návrat do Švédska a bude hrát za Södertälje. „Je to škoda, ale v těchto dnech jednáme s jinými hráči ze zahraničí. Jednou z našich hlavních priorit je přivést vysoké a důrazné obránce, což nám v minulé sezoně chybělo,“ řekl Burger.

Klub se rozloučil i s dalšími hráči. Opci neuplatnili Kladenští na dvojici lotyšských obránců Oskars Cibulskis, Kristaps Sotnieks či útočníka Miroslava Indráka.

„Dále v klubu nepokračují Martin Kehar, kterému nebyla nabídnuta nová smlouva, a také Ladislav Zikmund, s nímž jsme rozvázali kontrakt. Na Kladně nebude působit ani švédský útočník Adam Brodecki,“ uvedl Burger.

V realizačním týmu nebude pokračovat asistent trenéra Miroslav Mach. Tým nadále povede v roli hlavního kouče Otakar Vejvoda s asistentem Pavlem Skrbkem. Kondičního kouče Michaela Obrtela, jenž se rozhodl přijmout nabídku od Mladé Boleslavi, nahradil Tomáš Horna, bývalý dlouholetý útočník Kladna.