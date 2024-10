Zlaté i naštvané Kladno. Trenér se opřel do sudích: Zaráží mě, co se tu dělo

„Zaráží mě, co se tady dnes dělo. Opakovalo se to, co v minulém zápase. Vůbec tomu nerozumím,“ mračil se David Čermák na tiskové konferenci, kde o tom spustil sám od sebe. Hněv se v něm nakupil.

I předešlou domácí partii s Mladou Boleslaví ztratil Jágrův tým bez nemocného Jágra 2:4. „S ní jsme dostali gól ve chvíli, kdy soupeř hrál v šesti. Další po faulu na nás, pak jsme obdrželi trest, když rozhodčí nic neviděli, šli na video a řekli, že je to za sekání a máme potrestaného hráče,“ vrátil se Čermák o kolo zpět.

A hned se dostal k trháku proti hvězdným Pardubicím: „Když srovnám fauly, které udělal náš Ticháček na Kauta a pardubický Švec na Bláhu při samostatném nájezdu, tak mi to vychází úplně jinak. Soupeř hrál v šesti, rozhodčí to signalizuje, pak to odvolá a my jdeme do tří. Faul na Pytlíka, krosček do obličeje a pak ještě sekera přes nohy, žádný faul. Nerozumím!“ kroutil Čermák nevěřícně hlavou. Utkání jako hlavní rozhodovali Antonín Jeřábek a Roman Mrkva.

Mela před brankou pardubického brankáře Tomáše Vomáčky v duelu s Kladnem.

Autor jediného domácího gólu, útočník Matyáš Filip nezdar přičítal slabší defenzivě: „Musíme líp zvládat obranné pásmo. Párkrát jsme nevěděli, co tam dělat, byli jsme jako na kolotoči. Nedrželi jsme si svoje pozice, Pardubice měly dost šancí.“

Středočeský tým si poprvé v sezoně oblékl třetí, zlatou sadu dresů. Jsou výroční, neboť Rytíři slaví 100 let kladenského hokeje. Nasoukají se do nich symbolicky v šesti zápasech, neboť získali šest československých titulů.

„Je zpestření v nich hrát, jsou krásné!“ kochal se Filip trikoty, na nichž je i alternativní logo s písmenem R probodnutým mečem. „Je čest hrát za klub s takovou historií. Každý, kdo vstoupí na zimák, tu velkou minulost cítí.“

Současnost už je taky po letech strádání veselejší, ovšem teď mají Rytíři dvě porážky za sebou a v neděli míří na Spartu. „V O2 areně to nebude vůbec jednoduché, osobně se mi tam hraje hrozně blbě. Prostředí mi nevyhovuje, nevím proč,“ dumal Filip. „Musíme být zodpovědní.“

Zlaté dresy Rytíři odloží, vydolují i bez nich u favorita zlaté body?