Tipsport extraliga 2025/26

Kladno reaguje na marodku, ze zámoří přichází americký obránce Wylie

Ondřej Bičiště
  9:38
Předposlední tým hokejové extraligy Kladno reaguje na rozsáhlou marodku v obranných řadách, ze zámoří Rytíři získali beka Wyattea Wylieho. Šestadvacetiletý Američan má zkušenosti z AHL, naposledy působil v týmu Laval Rocket.

Obránce Wyatte Wylie v dresu Belleville Senators. | foto: Profimedia.cz

„Kvůli zdravotním absencím u několika obránců jsme se rozhodli přivést Wyatte Wylieho, který nám pomůže s poctivou defenzivní prací a podpoří v naší hře rychlé a přesné rozehrávky, což potřebujeme zlepšit. Ze zámoří je zvyklý na práci na malém prostoru, proto doufáme, že se na kladenském ledě rychle aklimatizuje,“ uvedl kladenský sportovní ředitel Tomáš Plekanec na webu Rytířů.

Originální oslava Litvínova: štafeta na 19,45 km uvnitř stadionu, začal Reichel

Pravák Wylie byl v roce 2018 draftován Philadelphií Flyers (127. místo), svou juniorskou kariéru strávil v Everett Silvertips (WHL). V AHL nastoupil do více než 170 utkání. K týmu se připojí již na úterním tréninku a po vyřízení všech administrativních náležitostí by se měl brzy zapojit i do zápasového programu.

Rytířům dlouhodobě chybí obránci Jan Piskáček a Jérémie Blain, jejich zranění vyžadují individuální léčbu a délku rekonvalescence zatím nelze odhadnout. Marcel Barinka kvůli přetrvávajícím zdravotním potížím přerušil sezonu a jeho návrat na led v průběhu tohoto extraligového ročníku je nepravděpodobný. Sezona kvůli vážnému zranění skončila i Adamovi Rulíkovi, jenž do Kladna přišel hostovat z Karlových Varů.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Sparta PrahaSparta 23 10 3 1 9 67:56 37
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
4. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 21 10 1 1 9 63:57 33
8. HC OlomoucOlomouc 21 10 1 1 9 48:51 33
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 21 8 3 2 8 59:57 32
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 21 9 0 4 8 52:54 31
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
Zobrazit více
Sbalit

Akční letáky
