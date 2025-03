Vyvolaný Varaďa uspěl i jako krizový trenér: Play off je proti tomu pohoda

Když klíčový zápas pro oba celky skončil, Varaďu vyvolal početný a nadšený kotel hostů v rohu kladenského stadionu. Spolu s jeho parťákem Alešem Krátoškou. Oba napochodovali ze šatny před své věrné a zamávali jim.

„Já nejsem ten, abych si vyskakoval někde u fanoušků a plácal si, ale bylo to skvělé,“ zůstal umírněný. „Příznivci přijeli v hojném počtu, kluci si toho váží.“

A váží si toho i sám Varaďa. Podporu cítil neustále. „Přestože jsme zpočátku našeho působení ve Vítkovicích nevyhrávali, neskutečně fandili, přáli si a věřili, že se situace zlepší. Nakonec s příchody, které jsme udělali před koncem ledna, jsme k tomu směřovali. Hráči se nastartovali a vážím si toho, že jsme měli fanoušky v zádech.“

Když renomovaný kouč, který vytáhl Třinec ke třem mistrovským titulům, nakráčel v půlce ledna na střídačku Vítkovic, všechno nezrůžovělo ze dne na den. Ještě si dotrpěl sérii deseti porážek, která započala za působení jeho předchůdců Vlastimila Wojnara a Radka Philippa. Potom přišly čtyři vítězství za sebou a tým obživl.

„Hráči udělali kus práce za měsíc a půl, co jsme s Alešem Krátoškou ve Vítkovicích. A jsou za to odměnění. Hrozně si toho ceníme, ale jedeme dál, v úterý nás čeká další utkání a následně play off, které se rozběhne. Jsme rádi, jak základní část dopadla,“ ulevilo se dvojnásobnému mistrovi světa. „Samozřejmě hrozila baráž, ale věřím, že hráči by se vydali a utekli před ní. Teď bude play off a uděláme to těžké pro každý tým, který nás dostane.“

V úvahu přichází trio Kometa, Litvínov, Karlovy Vary. „Nekoukáme na to, koho budeme mít. Zažil jsem už v Mladé Boleslavi vstup do play off z 12. místa, přesto jsme se dostali daleko. Věřím, že můžeme něco podobného zvládnout i teď,“ motivuje se útočník Jan Eberle. „Pan Varaďa je výborný trenér, změnil naši hru. Díky vítězné sérii začalo naše sebevědomí stoupat. Hokejem, který předvádíme, můžeme být hodně nebezpeční.“

Kromě posílení kádru pracoval Varaďa i na vylepšení herních činností. „Dostávali jsme spoustu branek a laciných, pilovali jsme oslabení, které bylo v té chvíli tragické. Tyto aspekty jsme zvedli. Kluci to mají v sobě. Chviličku jim trvalo, než tomu začali věřit,“ shrnul, co s týmem udělal.

Jako zachránce se necítí: „Jsem prostě trenér, který přišel a udělal maximum. Měl jsem kolegy, kteří to viděli stejně. Ve finále hrají na ledě hráči, my jim dali jen volné ruce, ukázali cestu, oni za to vzali.“

Jak za to vezmou v bojích o titul? Eberle soupeřům vzkazuje: „Teď bude v naší šatně hlad!“