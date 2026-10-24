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Tipsport extraliga 2026/27

Má reprezentační formu! Kladno velebí Konečného, střelce jubilejního gólu 9000

Petr Bílek
  12:36
Rytíři Kladno - Dynamo Pardubice, Jakub Konečný z Kladna se raduje na děkovačce...

Rytíři Kladno - Dynamo Pardubice, Jakub Konečný z Kladna se raduje na děkovačce po zápase. | foto: ČTK

Zleva Niko Ojamäki spolu s Adamem Rulíkem a Philem Pietronirem z Kladna se...
Zleva kladenský obránce Martin Jandus stíhá Davida Tomáška z Pardubic.
Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice. Hráči Kladna se radují z vítězství.
Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice, zleva Martin Jandus z Kladna a Jakub Lauko...
6 fotografií
První rozvášnil fanoušky v roce 1951, devítitisící v pátek, tedy téměř o 75 let později. Hokejové Kladno oslavuje střelce svého jubilejního gólu v nejvyšší soutěži, do elitní společnosti se díky trefě do sítě mistrovských Pardubic zařadil útočník Jakub Konečný. „Extrémně si vážím toho, že jsem se mohl zapsat nějakým kousíčkem do obrovské historie kladenského hokeje,“ svěřil se po vítězství 4:3 v prodloužení.

Milník padl už v první třetině, Konečný se stal úvodním střelcem atraktivní bitvy. Jubilejní branky před ním vstřelili například mistři světa František Kaberle starší, Eduard Novák nebo Vladimír Kameš. „Vlastně vůbec nechápu, jak jsem se ocitl mezi takovými hráči,“ přiznal Konečný v rozhovoru pro ČTK. „Hlavně jsem ale rád, že jsem mohl pomoct týmu tím, že jsem prvním gólem trošku nastartoval zápas.“

A ještě pak o první přestávce hecoval spoluhráče. „V šatně nám řekl, že když utkání dotáhneme do vítězství, dá do týmové kasy pět tisíc korun,“ prozradil kapitán Miroslav Forman. „Všichni jsme ten jubilejní gól chtěli dát. Kony potvrdil, že hraje ve výborné formě, řekl bych až reprezentační. Jsem rád, že ho vstřelil právě on.“

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Konečný přitom není vyhlášený kanonýr, v extralize skóroval jednatřicetkrát během 267 zápasů a v dresu Kladna teprve pojedenácté. Ve čtyřiadvaceti letech však už má také významný zářez v kariéře, mistrovský titul s mateřskou Kometou Brno.

Letos mu pomohlo, že se posunul v sestavě výš, proti Pardubicím vedl druhý útok s Kellym Klímou a Kubíkem. S pěti góly je druhým nejlepším střelcem Rytířů v sezoně, nasbíral už deset kanadských bodů, ač chvíli kvůli zranění absentoval. „Užívám si hokej, cítím důvěru. V kabině máme skvělou partu a výborně to funguje i na ledě. Myslím si, že si to užíváme všichni a věřím, že to bude ještě lepší a lepší.“

Dobrou náladu na ČEZ stadionu potvrdil nejen jubilejní 9000. kladenský gól v nejvyšší soutěži, ale třeba i kuriózní trefa Pietronira z půlky hřiště, kterou nachytal lelkujícího Subbana a donutil ho střídat.

Domácím zajistil vítězství před čtyřmi a půl tisíci bouřícími fanoušky Audette v prodloužení, čím uťal děsivou sérii s Dynamem. Kladno s ním prohrálo šestnáctkrát v řadě, s tím je už konec.

Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice, zleva brankář Roman Will z Pardubic a Jakub Konečný z Kladna.

„Četl jsem před zápasem, že se Kladnu nepodařilo Pardubice dlouho porazit. I z toho pohledu je to důležitá výhra,“ zajásal Konečný. „Bavili jsme se o tom, že Pardubice jsou ofenzivní mužstvo, které dobře bruslí a my musíme být dobří v defenzivě. Škoda, že jsme jim dovolili vrátit se do zápasu při vedení 3:1, ale na druhou stranu jsme zvládli prodloužení.“

Rytíři zakončili první čtvrtinu extraligy dvěma výhrami v řadě, patří jim šesté místo s 20 body. „Můžeme porazit a přehrát zcela každého,“ cítí kapitán Forman. „Ve hře jsou dobré věci, na které budeme chtít navázat. Ale taky nás čeká spousta práce. Mrzí mě, že se nám doma daří méně, přitom máme skvělé fanoušky. Tým i proti Dynamu ovšem ukázal, že má velkou sílu. Věřím, že půjdeme ještě nahoru.“

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Nový šéf střídačky Radim Rulík, kouč mistrů světa, tvrdí: „Je obrovské povzbuzení pro další práci, že se držíme tam, kde se držíme. Venku jsou výsledky skvělé, doma o body bojujeme. První čtvrtina nedopadla vůbec špatně, ale já bych nechválil ani nekritizoval. Musíme mít pokoru.“

Pochvalu si však zaslouží Konečný, autor branky číslo 9000.

Milník KladnaDatumStřelec
1. gól4. 11. 1951Miroslav Jirsa
1000. gól30. 10. 1963Zdeněk Landa
2000. gól9. 2. 1971František Kaberle st.
3000. gól3. 4. 1977Eduard Novák
4000. gól4. 2. 1983Vladimír Kameš
5000. gól15. 3. 1992Petr Kuda
6000. gól28. 12. 1997Zdeněk Eichenmann
7000. gól24. 11. 2006Michal Havel
8000. gól21. 12. 2012Marek Černošek
9000. gól23. 10. 2026Jakub Konečný
zdroj: Rytíři Kladno
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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 11 0 1 1 56:30 34
2. HC Dynamo PardubicePardubice 13 9 1 1 2 54:36 30
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 13 7 2 0 4 34:23 25
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 13 7 0 1 5 38:37 22
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 5 2 1 5 38:35 20
6. Rytíři KladnoKladno 13 4 3 2 4 37:39 20
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 13 5 0 4 4 36:36 19
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 13 3 4 1 5 31:31 18
9. HC Verva LitvínovLitvínov 13 5 1 1 6 30:33 18
10. HC Sparta PrahaSparta 13 5 0 2 6 35:33 17
11. HC Kometa BrnoKometa 13 3 3 2 5 33:36 17
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 13 3 1 2 7 33:45 13
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 3 1 1 8 29:46 12
14. HC OlomoucOlomouc 13 2 1 0 10 23:47 8
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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