Má reprezentační formu! Kladno velebí Konečného, střelce jubilejního gólu 9000

Milník padl už v první třetině, Konečný se stal úvodním střelcem atraktivní bitvy. Jubilejní branky před ním vstřelili například mistři světa František Kaberle starší, Eduard Novák nebo Vladimír Kameš. „Vlastně vůbec nechápu, jak jsem se ocitl mezi takovými hráči,“ přiznal Konečný v rozhovoru pro ČTK. „Hlavně jsem ale rád, že jsem mohl pomoct týmu tím, že jsem prvním gólem trošku nastartoval zápas.“
A ještě pak o první přestávce hecoval spoluhráče. „V šatně nám řekl, že když utkání dotáhneme do vítězství, dá do týmové kasy pět tisíc korun,“ prozradil kapitán Miroslav Forman. „Všichni jsme ten jubilejní gól chtěli dát. Kony potvrdil, že hraje ve výborné formě, řekl bych až reprezentační. Jsem rád, že ho vstřelil právě on.“
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Konečný přitom není vyhlášený kanonýr, v extralize skóroval jednatřicetkrát během 267 zápasů a v dresu Kladna teprve pojedenácté. Ve čtyřiadvaceti letech však už má také významný zářez v kariéře, mistrovský titul s mateřskou Kometou Brno.
Letos mu pomohlo, že se posunul v sestavě výš, proti Pardubicím vedl druhý útok s Kellym Klímou a Kubíkem. S pěti góly je druhým nejlepším střelcem Rytířů v sezoně, nasbíral už deset kanadských bodů, ač chvíli kvůli zranění absentoval. „Užívám si hokej, cítím důvěru. V kabině máme skvělou partu a výborně to funguje i na ledě. Myslím si, že si to užíváme všichni a věřím, že to bude ještě lepší a lepší.“
Dobrou náladu na ČEZ stadionu potvrdil nejen jubilejní 9000. kladenský gól v nejvyšší soutěži, ale třeba i kuriózní trefa Pietronira z půlky hřiště, kterou nachytal lelkujícího Subbana a donutil ho střídat.
Domácím zajistil vítězství před čtyřmi a půl tisíci bouřícími fanoušky Audette v prodloužení, čím uťal děsivou sérii s Dynamem. Kladno s ním prohrálo šestnáctkrát v řadě, s tím je už konec.
„Četl jsem před zápasem, že se Kladnu nepodařilo Pardubice dlouho porazit. I z toho pohledu je to důležitá výhra,“ zajásal Konečný. „Bavili jsme se o tom, že Pardubice jsou ofenzivní mužstvo, které dobře bruslí a my musíme být dobří v defenzivě. Škoda, že jsme jim dovolili vrátit se do zápasu při vedení 3:1, ale na druhou stranu jsme zvládli prodloužení.“
Rytíři zakončili první čtvrtinu extraligy dvěma výhrami v řadě, patří jim šesté místo s 20 body. „Můžeme porazit a přehrát zcela každého,“ cítí kapitán Forman. „Ve hře jsou dobré věci, na které budeme chtít navázat. Ale taky nás čeká spousta práce. Mrzí mě, že se nám doma daří méně, přitom máme skvělé fanoušky. Tým i proti Dynamu ovšem ukázal, že má velkou sílu. Věřím, že půjdeme ještě nahoru.“
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Nový šéf střídačky Radim Rulík, kouč mistrů světa, tvrdí: „Je obrovské povzbuzení pro další práci, že se držíme tam, kde se držíme. Venku jsou výsledky skvělé, doma o body bojujeme. První čtvrtina nedopadla vůbec špatně, ale já bych nechválil ani nekritizoval. Musíme mít pokoru.“
Pochvalu si však zaslouží Konečný, autor branky číslo 9000.
|Milník Kladna
|Datum
|Střelec
|1. gól
|4. 11. 1951
|Miroslav Jirsa
|1000. gól
|30. 10. 1963
|Zdeněk Landa
|2000. gól
|9. 2. 1971
|František Kaberle st.
|3000. gól
|3. 4. 1977
|Eduard Novák
|4000. gól
|4. 2. 1983
|Vladimír Kameš
|5000. gól
|15. 3. 1992
|Petr Kuda
|6000. gól
|28. 12. 1997
|Zdeněk Eichenmann
|7000. gól
|24. 11. 2006
|Michal Havel
|8000. gól
|21. 12. 2012
|Marek Černošek
|9000. gól
|23. 10. 2026
|Jakub Konečný
|zdroj: Rytíři Kladno