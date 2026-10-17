Kladno v režimu ON/OFF. Nevydržíme hrát jednoduše, štve Plekance

Do zápasu vstoupilo Kladno skvěle, po 1. třetině vedlo a soupeře ždímalo, ale pak – jako když utne. Jako když někdo přepne tlačítko z ON na OFF.
„Nesmíme po dvaceti minutách vypnout, upustit od výborné hry, kterou jsme předváděli,“ apeloval mladý útočník Oskar Lisler, který narýsoval exkluzivní přihrávku na jediný gól domácích v podání Jakuba Konečného.
|
Vondráček o odchodu z Pardubic: Umím počítat do pěti. Chtěl jsem jen do Komety
Demonstraci proměny nabízí poměr střel: v první třetině 11:9 pro Kladno, ve druhé 5:13 v jeho neprospěch. „Nejsme schopní hrát celý čas náš hokej. Tedy jednoduchý, který funguje. Pak se objeví někdo, kdo chce na ledě udělat něco speciálního, a začne se to nabalovat,“ vyčítá Plekanec.
Lisler souhlasí: „Musíme být aktivní celý zápas. Řešíme to pořád dokola. Prvních dvacet minut hrajeme výborně, pak od toho upustíme. Je potřeba zlepšit i pohyb.“
Navíc si Rytíři nepomohli ani přesilovkami, v pěti z jedenácti zápasů v nich vyšli naprázdno. „Zkoušíme různé varianty, chybí nám nějací hráči, snažíme se hledat složení přesilovek. Není to úplně ono, pracujeme na tom. Snad se to otočí,“ věří legenda Plekanec, který se svým štábem v čele s trenérem mistrů světa Radimem Rulíkem složil přesilovkou formaci i výhradně z útočníků.
Nepomohlo to. „Musíme hrát přesilovky jednoduše a střílet,“ vybídl Lisler. „Teď byli někteří kluci zranění, postupně se vrací, každý zápas to bylo trochu jinak. Je těžké, když vypadne třeba Niko.“
Právě absence jsou tím, co Rytíře brzdí. Čtyřgólový střelec Niko Ojamäki chyběl z rodinných důvodů, zranění vyřadilo obránce Michala Houdka a útočníka Samuela Vigneaulta, dlouhodobě chybí zadák Jérémie Blaine.
|
Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně
„Zatím nevíme, kdy se marodi budou vracet,“ pokrčil Plekanec rameny.
Případné trejdy nevylučuje. „Kdykoli se někdo objeví na trhu, nějakým způsobem se tomu věnujeme,“ ubezpečil. „Teď hrajeme s kluky, které máme, vůbec se jim nedá vyčíst snaha, práce v tréninku a zápasech je dobrá, bohužel nevydržíme hrát stejně 60 minut.“
Nejbližší šance vydržet bude v neděli na ledě Českých Budějovic. A pak při domácím čtyřboji, na ČEZ stadion postupně dorazí mistrovské Pardubice, Vítkovice, rival ze Sparty a Liberec.