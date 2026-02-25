„Džegr s námi pořád chodí, jsme s ním dennodenně v kontaktu. Nevnímáme, že by končil,“ řekl útočník Martin Procházka po porážce s Třincem 1:3. „A stejně mu to nikdo nevěří,“ usmál se.
Čtyřiapadesátiletý nezmar Jágr ve své 38. sezoně v profesionálním hokeji naskočil naposledy tři dny před Vánoci v Liberci. Od té doby ani ťuk. Na svém instagramovém účtu pak naznačil, že je s bohatou kariérou šlus.
Jágrova kariéra zřejmě skončila. Musel by se stát zázrak, abych ještě hrál, prohlásil
„Fanoušci už mě neuvidí. Asi ne. Musel by se stát zázrak,“ povídal v živém vysílání. Procházku jeho prohlášení překvapilo: „Netušili jsme nic.“
Kladenští trenéři se k Jágrovým slovům staví pragmaticky. „Je to jeho rozhodnutí, nevím, jestli konec oznámil oficiálně. Nebudu to nějak komentovat,“ uvedl jeden z koučů Ivan Majeský.
Jágr v aktuální sezoně zasáhl jen do šesti zápasů. Po boku své přítelkyně Dominiky pozoroval, jak Rytíři ztratili vedení 1:0.
„Teď budeme hrát čtyři zápasy o všechno. Jestli chceme bojovat o předkolo play-off, nesmíme dělat zbytečné ztráty jako dnes,“ káral Majeský. „Třinec si pak utkání pohlídal, hrál odpovědně a obětavě.“
Kladno drží poslední postupovou příčku do vyřazovací fáze, má stejně bodů jako Mladá Boleslav, ale lepší vzájemnou bilanci. Chybí čtyři kola, jde do tuhého.
„Máme to ve svých rukách. Po zápase jsme si v kabině říkali, že ode dneška začíná naše play off,“ nechal Procházka nahlédnout do šatny. „Určitě koukáme i kolem sebe v tabulce, ale hlavně se musíme soustředit na sebe. Jen my si to můžeme uhrát.“
Jenže k tomu nepomůže jeden z kapitánů, obránce Jérémie Blain. Je zraněný až do konce sezony. „V kabině i mimo led je to ztráta, ale situace je taková, že je out. Musíme hrát s tím, co máme. Zastoupí ho jiní kluci,“ věří Majeský.
Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby
Během olympijské pauzy scházel Kladnu i šéf střídačky Tomáš Plekanec, který s Radimem Rulíkem a spol. dirigoval českou reprezentaci pod pěti kruhy.
„Tréninky jsme měli kvalitní. Vím, že s Plekym byli naši další trenéři v kontaktu, jeho rukopis tady byl. Zvládli jsme to dobře,“ vycítil Procházka. „S Třincem to bylo hratelné. S nimi bývá dost strkanic, mají pár popichovačů a štiplavých hráčů. Od nás to nebylo úplně špatné.“
Ovšem body to nepřineslo a Procházka apeluje, co zlepšit: „Být disciplinovanější a produktivnější.“
K tomu už Jágr nepomůže.