Tipsport extraliga 2025/26

Procházka: Začalo naše play-off. Džegr? Je dál s námi, konci nikdo stejně nevěří

Petr Bílek
  21:43
Jen zpoza skla VIP lóže sledoval hokejový idol Jaromír Jágr, jak jeho Kladno ztratilo první extraligový zápas po olympijské pauze. Během ní legendární útočník oznámil, že ho už fanoušci (asi) na ledě neuvidí, pokud do něj nevstoupí bůh a neomladí ho o 15 let.
Kladenský útočník Martin Procházka v akci proti Třinec.

Kladenský útočník Martin Procházka v akci proti Třinec. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Jaromír Jágr sleduje zápas s Třincem.
Kladenský Samuel Vigneault slaví gól proti Třinci.
Kladenský Samuel Vigneault padá v souboji s třineckým Richardem Nedomlelem.
Daniel Audette z Kladna ujíždí s pukem před třineckým Oscarem Flynnem.
10 fotografií

„Džegr s námi pořád chodí, jsme s ním dennodenně v kontaktu. Nevnímáme, že by končil,“ řekl útočník Martin Procházka po porážce s Třincem 1:3. „A stejně mu to nikdo nevěří,“ usmál se.

Čtyřiapadesátiletý nezmar Jágr ve své 38. sezoně v profesionálním hokeji naskočil naposledy tři dny před Vánoci v Liberci. Od té doby ani ťuk. Na svém instagramovém účtu pak naznačil, že je s bohatou kariérou šlus.

Jágrova kariéra zřejmě skončila. Musel by se stát zázrak, abych ještě hrál, prohlásil

„Fanoušci už mě neuvidí. Asi ne. Musel by se stát zázrak,“ povídal v živém vysílání. Procházku jeho prohlášení překvapilo: „Netušili jsme nic.“

Kladenští trenéři se k Jágrovým slovům staví pragmaticky. „Je to jeho rozhodnutí, nevím, jestli konec oznámil oficiálně. Nebudu to nějak komentovat,“ uvedl jeden z koučů Ivan Majeský.

Jágr v aktuální sezoně zasáhl jen do šesti zápasů. Po boku své přítelkyně Dominiky pozoroval, jak Rytíři ztratili vedení 1:0.

Jaromír Jágr sleduje zápas s Třincem.

„Teď budeme hrát čtyři zápasy o všechno. Jestli chceme bojovat o předkolo play-off, nesmíme dělat zbytečné ztráty jako dnes,“ káral Majeský. „Třinec si pak utkání pohlídal, hrál odpovědně a obětavě.“

Kladno drží poslední postupovou příčku do vyřazovací fáze, má stejně bodů jako Mladá Boleslav, ale lepší vzájemnou bilanci. Chybí čtyři kola, jde do tuhého.

„Máme to ve svých rukách. Po zápase jsme si v kabině říkali, že ode dneška začíná naše play off,“ nechal Procházka nahlédnout do šatny. „Určitě koukáme i kolem sebe v tabulce, ale hlavně se musíme soustředit na sebe. Jen my si to můžeme uhrát.“

Jenže k tomu nepomůže jeden z kapitánů, obránce Jérémie Blain. Je zraněný až do konce sezony. „V kabině i mimo led je to ztráta, ale situace je taková, že je out. Musíme hrát s tím, co máme. Zastoupí ho jiní kluci,“ věří Majeský.

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Během olympijské pauzy scházel Kladnu i šéf střídačky Tomáš Plekanec, který s Radimem Rulíkem a spol. dirigoval českou reprezentaci pod pěti kruhy.

„Tréninky jsme měli kvalitní. Vím, že s Plekym byli naši další trenéři v kontaktu, jeho rukopis tady byl. Zvládli jsme to dobře,“ vycítil Procházka. „S Třincem to bylo hratelné. S nimi bývá dost strkanic, mají pár popichovačů a štiplavých hráčů. Od nás to nebylo úplně špatné.“

Ovšem body to nepřineslo a Procházka apeluje, co zlepšit: „Být disciplinovanější a produktivnější.“

K tomu už Jágr nepomůže.

Vstoupit do diskuse

48. kolo

Kompletní los

49. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 48 25 5 7 11 153:108 92
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 48 22 5 8 13 132:97 84
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 48 23 2 9 14 130:110 82
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 48 22 6 4 16 128:119 82
5. HC Oceláři TřinecTřinec 48 22 6 3 17 139:121 81
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 48 21 8 2 17 128:110 81
7. HC Sparta PrahaSparta 48 21 6 4 17 148:124 79
8. HC Kometa BrnoKometa 48 18 5 5 20 127:137 69
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 48 17 5 5 21 130:137 66
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 48 17 4 5 22 122:146 64
11. HC OlomoucOlomouc 48 18 3 3 24 112:141 63
12. Rytíři KladnoKladno 48 15 5 6 22 115:126 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 48 15 6 4 23 97:127 61
14. HC Verva LitvínovLitvínov 48 11 3 4 30 102:160 43
Zobrazit více
Sbalit

Boleslav po otočce živí naděje na play off. Moře nestačil náskok dvou gólů, bere bod

Jan Buchtel z Mladé Boleslavi slaví gól do sítě Olomouce.

Hokejová extraliga se blíží do závěru základní části, předehrávku 48. kola obstarali hráči Mladé Boleslavi a Olomouce. Ačkoliv Hanáci vedli ve středních Čechách už 2:0, nakonec se musejí spokojit s...

24. února 2026  17:20,  aktualizováno  21:05

Dramatický závěr extraligy. Boj o střelce, čtyřku i předkolo, jak dopadnou kolosy?

Hráči Sparty smutní po porážce s Plzní.

Posledních pět zápasů, tedy 15 bodů ve hře. Vzhledem k vyrovnané tabulce hokejové extraligy obzvláště důležitých. Základní část tuzemské nejvyšší soutěže míří do divokého finiše, který nabízí několik...

24. února 2026  14:57

