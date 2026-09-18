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Tipsport extraliga 2026/27

Hlava o skalpu Sparty, husí kůži i Rulíkovi: Nemusí nic říkat a my víme

Petr Bílek
  22:33
Nicolas Hlava z Kladna (vlevo) a jeho gólová přihrávka, kterou brankář Jakub...

Nicolas Hlava z Kladna (vlevo) a jeho gólová přihrávka, kterou brankář Jakub Kovář nezachytil. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Sparťanský brankář Jakub Kovář inkasuje v zápase s Kladnem.
Adam Brízgala, brankář Kladna, při zákroku během zápasu se Spartou.
Závar před brankou Kladna, kterou stráží Adam Brízgala.
Michal Řepík ze Sparty střílí gól Kladnu.
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Před zápasem hrála Tichá dohoda, po něm vládla hlučná radost. Nová kladenská éra v reprezentačních notách pokračuje ve vítězné tónině: Rytíři vyhráli i ve druhém kole hokejové extraligy, ve vyprodaném šlágru skolili Spartu 3:2 po nájezdech a zůstávají neporažení. „Užívám si každý den na zimáku!“ svítí oči útočníkovi Nicolasi Hlavovi, jednomu z hrdinů pátečního večera.

Kladno se těšilo na sváteční zápas s úhlavním rivalem, fanoušci všechny lístky vykoupili. Než padla buly, stadion potemněl a Tichá dohoda na improvizovaném pódiu uprostřed ledové plochy zahrála píseň Born in Kladno, kolem ní šlehaly plameny. Hlediště při magnetu kola vibrovalo jako v loňském předkole play off stejných soupeřů a souboj bavil.

„Fanoušci byli skvělí. Když nás budou takhle podporovat dál, budou naším šestým hráčem,“ smekl kladenský sportovní ředitel a asistent Tomáš Plekanec.

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A to i Hlava, navrátilec z Litvínova: „Klobouk dolů před kladenskými diváky, neskutečná atmosféra. Při nástupu jsem měl husinu, krásný. Musíme hrát tak, aby lidi chodili na zimák pořád.“

Domácí dokázali otočit na 2:1, vyrovnání zařídila v přesilovce úžasná Hlavova přihrávka zadovkou přes brankoviště na skórujícího Konečného. „Měli jsme domluvené věci, teď se to otevřelo takhle, Konyho jsem vzadu cítil.“

Ačkoli tým spolumajitele Jaromíra Jágra ztratil tříbodové vítězství pouhých 23 sekund před koncem třetí třetiny, když Sparta díky Shoremu využila power play, v nájezdech si vzal extra bod. Rozstřel rozhodl Kelly Klíma svým druhým zásahem v utkání.

Nicolas Hlava z Kladna (vlevo) a jeho gólová přihrávka, kterou brankář Jakub Kovář nezachytil.
Sparťanský brankář Jakub Kovář inkasuje v zápase s Kladnem.
Adam Brízgala, brankář Kladna, při zákroku během zápasu se Spartou.
Závar před brankou Kladna, kterou stráží Adam Brízgala.
9 fotografií

„Chceme se prezentovat aktivním hokejem, ať je to v závěru nebo v prodloužení. My musíme být ti aktivní. Škoda půlminuty do konce, že se to neutáhlo, ale Sparta je silný soupeř,“ uznal Hlava, nadšený z obratu na ledě Vítkovic i úspěchu nad mužstvem z hlavního města: „Ukazuje se síla našeho týmu a hlavně, že jsme připravení na celých 60 minut.“

Aby ne, když Rytíři mají za zády bývalý realizační tým české reprezentace v čele s Radimem Rulíkem, trenérem mistrů světa z Prahy 2024. „Všichni máme obrovský respekt. Ani nemusí nic říkat a my moc dobře víme,“ líčí kladenské číslo 7 dojmy z persony českého hokeje. „Je vidět obrovský profesionalismus celého realizáku. I když jsem už v pokročilém hokejovém věku, jsem rád, že vidím nové věci a můžu se v kariéře dál učit. Zatím mě to obrovsky baví.“

Zamyšlený Radim Rulík na střídačce Kladna během zápasu se Spartou.

Když byl Hlava v Kladně poprvé, ještě nastupoval po boku Plekance. Teď mu naslouchá jako nadřízenému. „Ale je to hodně podobné. Už když hrál, obrovsky nám pomáhal a dával nám informace, které získal za celou kariéru. A předává nám je dál.“

Plekanec komplimenty Hlavovi vrátil: „Vím, co může pro tým udělat. Zaskočit v první lajně, klidně hrát ve čtvrté, přesilovky, oslabení. Je to týmový hráč. I když nebude na přesilovce, bude ostatní podporovat a dělat všechno pro mančaft. Věřím, že bude mít velmi dobrou sezonu.“

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Zeť hokejového trenéra Vladimíra Kýhose mladšího umí nejen zakončit, ale také dokáže být pro protivníky nepříjemný. „Nejsem podrážděný, ale snažím se dostávat soupeřům pod kůži. Myslím, že spousta kluků mě třeba nemá ráda. Chci být prospěšný týmu. Ať jsou na mě třeba fauly.“

Kladno bude parádní vstup do sezony potvrzovat v neděli na ledě Liberce. Zatím je druhé. „První zápasy ukázaly, že extraliga bude obrovsky vyrovnaná, každý zápas bude o bojovnosti,“ odtušil Hlava. „Ukázali jsme, že můžeme trápit úplně každého.“

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 2 2 0 0 0 8:5 6
2. Rytíři KladnoKladno 2 1 1 0 0 7:5 5
3. HC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 0 7:5 4
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 2 1 0 1 0 4:3 4
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 2 1 0 0 1 4:3 3
6. HC Dynamo PardubicePardubice 2 1 0 0 1 6:6 3
7. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 2 1 0 0 1 5:5 3
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 2 0 1 1 0 4:4 3
9. HC Verva LitvínovLitvínov 2 1 0 0 1 3:4 3
10. HC OlomoucOlomouc 2 0 1 0 1 5:7 2
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 0 1 0 1 4:6 2
12. Bílí Tygři LiberecLiberec 1 0 0 1 0 1:2 1
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 1 0 0 0 1 3:4 0
14. HC Kometa BrnoKometa 2 0 0 0 2 6:8 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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