Zasloužili jsme si víc. Kladno končí hrdé, kapitán vzkázal: Dorazí velcí hráči, těšte se

I páté pokračování napínavé série nabídlo vyrovnanou tahanici. Zase se prodlužovalo, celkově už počtvrté. Tentokrát se šťastným koncem pro domácí, kterým zajistil čtvrtfinálový souboj s Plzní kapitán Filip Chlapík.
„Teď mu tak dva dny nevezmu telefon...,“ reagoval Forman, když přišla otázka na rivalitu s dobrým kamarádem. Odpovídal s hořkosladkým úsměvem na tváři, protože věděl, že ke skalpu favorita moc nescházelo.
Minimální odpočinek pro Spartu i reprízy finále. Jak vypadají čtvrtfinálové dvojice?
Sparta v rozhodujícím duelu zaostávala. Výsledkově, střelecky, podstatnou část utkání také herně. Nemohla se rozjet, postrádala jiskru, několik těžkých chvil přestála jen díky Josefu Kořenářovi.
Ale vyrovnání na 2:2 se přeci jen dočkala. Až v čase 57:02, kdy při hře bez brankáře udeřil Devin Shore.
„Naše lajna (s Jakubem Konečným a Martinem Procházkou) inkasovala poprvé v sérii. A zrovna takový kousek před koncem...“ povzdechl si kapitán Rytířů. „Možná jsme měli víc zahustit střed, byl to takový špinavý gól z dorážky, ale tak to prostě v play off chodí.“
Totožně jeden z klíčových momentů okomentoval i Plekanec: „Kluci padali po hlavách do střel, jim se to odrazilo, přiklonilo se k nim štěstí. Zasloužili jsme si víc, v zápase jsme byli lepší, ale nedá se nic dělat.“
V prodloužení dopřáli jeho svěřenci protivníkovi dvě přesilovky. Nejprve Oskar Lisler, nedlouho poté Tomáš Tomek, jenž na trestné lavice vydržel jen šest vteřin.
Následovalo vhazování v obranném pásmu, rychlá přihrávka Jakuba Krejčíka, Chlapíkův postupový zásah a nefalšovaná euforie na tribunách v O2 areně.
Vítězná trefa Filipa Chlapíka:
Filip Chlapík nasměroval Spartu do čtvrtfinále tímto dělem! 💣💥
— Tipsport extraliga (@telhcz) March 15, 2026
Na straně poražených zavládl smutek, ale v kabině se i tak děkovalo.
Nejen za vystoupení v předkole, ale za celou sezonu, která přinesla kladenskému hokeji první účast ve vyřazovacích bojích nejvyšší soutěže po dlouhých třinácti letech.
„Skládali jsme úplně nový tým, ale kluci se dokázali semknout. Sáhli si na dno, cítil jsem z nich obrovskou sílu a vůli zvítězit. Jsem na ně neuvěřitelně hrdý,“ chválil šéf střídačky.
Překvapivé drama? Šťastný, avšak pobitý střelec Chlapík říkal: Kladno hrálo skvěle
Rytíři sérii Spartě pořádně znepříjemnili. I díky sebevědomí a jistotě Adama Brízgaly, jehož úspěšnost zákroků se vyšplhala takřka ke čtyřiadevadesáti procentům (93,82 %).
„Kdybych měl vybrat našeho nejlepšího hráče, zmíním jeho. Chytal fantasticky,“ ocenil gólmanskou jedničku Forman. A nezapomněl vyzdvihnout ani Plekance, sportovního ředitele, jenž po prosincovém odvolání Davida Čermáka sestoupil i na střídačku.
„Trenéry nerad hodnotím, ale musím říct, že má potenciál být opravdu top koučem. Když něco řekne, všichni to respektují a berou jako hotovou věc. Táhne mi na šestatřicet, ale za pár měsíců jsem se od něj hodně naučil. Teď záleží, jestli na této pozici zůstane, nebo se bude chtít věnovat jen té manažerské.“
I to je jedna z otázek pro příští sezonu. Bývalý elitní centr pak na tiskové konferenci naznačil: „Chci být blíž týmu. Vždycky jsem inklinoval ke koučinku, baví mě to, neplánuju sedět v kanceláři. Uvidíme, co přinesou další měsíce.“
A co dalšího čekat? Zatím není důvod předbíhat, ale kapitán Rytířů trvá na tom, že tohle je teprve začátek a tým z tradiční hokejové adresy bude v nadcházejících letech plnit v extralize stále výraznější roli.
„Máme silného majitele, skvělé zázemí. Dorazí velcí hráči, velká jména, Kladno půjde hodně nahoru. Fanoušci se mají na co těšit. O tom jsem přesvědčený!“ vzkázal.
Spekuluje se o návratu lotyšského útočníka Eduardse Tralmakse, nejproduktivnějšího muže základní části ročníku 2024/25.
V zákulisí se řeší i možné angažování kouče Radima Rulíka a jeho realizačního týmu, který má ale na stole i nabídku na prodloužení smlouvy u reprezentace.
Bude zajímavé sledovat, jaké kroky majitel Tomáš Drastil a sportovní vedení v čele s Plekancem podniknou. Třeba dojde i na splnění cíle, s nímž Forman na novou adresu putoval už loni v létě.
„Někdo se bude smát, ale já věřil, že se můžeme poprat o čtyřku. Možná to bylo naivní, muselo si to sednout, chvílemi jsem se plácali dole. Ale když vidím, jak jsme se zvládli měřit se Spartou. Otrávili jsme ji. Hodně lidí na ni nadává, že se s námi trápila, ale my si vedli opravdu dobře.“
I přes vyřazení se Kladno má od čeho odrazit. Při návratu do play off obstálo, zaujalo. Natahovalo se po překvapení, ale detaily nakonec hrály ve prospěch soupeře.