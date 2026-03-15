Tipsport extraliga 2025/26

Zasloužili jsme si víc. Kladno končí hrdé, kapitán vzkázal: Dorazí velcí hráči, těšte se

  20:56
Byli blízko. Sahali po postupu do čtvrtfinále play off, který by někdo klidně mohl označit za senzaci. „Vyšel na nás nejlepší soupeř, ale i my ukázali, že jsme sakra silné mužstvo,“ hlásil Miroslav Forman. V kapitánovi kladenských hokejistů i trenérovi Tomáši Plekancovi se po prohře 2:3 v prodloužení a vyřazení se Spartou mísilo zklamaní a hrdost.
Zklamaní kladenští hokejisté po vyřazení v předkole se Spartou. | foto: Kamaryt MichalČTK

I páté pokračování napínavé série nabídlo vyrovnanou tahanici. Zase se prodlužovalo, celkově už počtvrté. Tentokrát se šťastným koncem pro domácí, kterým zajistil čtvrtfinálový souboj s Plzní kapitán Filip Chlapík.

„Teď mu tak dva dny nevezmu telefon...,“ reagoval Forman, když přišla otázka na rivalitu s dobrým kamarádem. Odpovídal s hořkosladkým úsměvem na tváři, protože věděl, že ke skalpu favorita moc nescházelo.

Minimální odpočinek pro Spartu i reprízy finále. Jak vypadají čtvrtfinálové dvojice?

Sparta v rozhodujícím duelu zaostávala. Výsledkově, střelecky, podstatnou část utkání také herně. Nemohla se rozjet, postrádala jiskru, několik těžkých chvil přestála jen díky Josefu Kořenářovi.

Ale vyrovnání na 2:2 se přeci jen dočkala. Až v čase 57:02, kdy při hře bez brankáře udeřil Devin Shore.

„Naše lajna (s Jakubem Konečným a Martinem Procházkou) inkasovala poprvé v sérii. A zrovna takový kousek před koncem...“ povzdechl si kapitán Rytířů. „Možná jsme měli víc zahustit střed, byl to takový špinavý gól z dorážky, ale tak to prostě v play off chodí.“

Totožně jeden z klíčových momentů okomentoval i Plekanec: „Kluci padali po hlavách do střel, jim se to odrazilo, přiklonilo se k nim štěstí. Zasloužili jsme si víc, v zápase jsme byli lepší, ale nedá se nic dělat.“

V prodloužení dopřáli jeho svěřenci protivníkovi dvě přesilovky. Nejprve Oskar Lisler, nedlouho poté Tomáš Tomek, jenž na trestné lavice vydržel jen šest vteřin.

Následovalo vhazování v obranném pásmu, rychlá přihrávka Jakuba Krejčíka, Chlapíkův postupový zásah a nefalšovaná euforie na tribunách v O2 areně.

Na straně poražených zavládl smutek, ale v kabině se i tak děkovalo.

Nejen za vystoupení v předkole, ale za celou sezonu, která přinesla kladenskému hokeji první účast ve vyřazovacích bojích nejvyšší soutěže po dlouhých třinácti letech.

„Skládali jsme úplně nový tým, ale kluci se dokázali semknout. Sáhli si na dno, cítil jsem z nich obrovskou sílu a vůli zvítězit. Jsem na ně neuvěřitelně hrdý,“ chválil šéf střídačky.

Překvapivé drama? Šťastný, avšak pobitý střelec Chlapík říkal: Kladno hrálo skvěle

Rytíři sérii Spartě pořádně znepříjemnili. I díky sebevědomí a jistotě Adama Brízgaly, jehož úspěšnost zákroků se vyšplhala takřka ke čtyřiadevadesáti procentům (93,82 %).

„Kdybych měl vybrat našeho nejlepšího hráče, zmíním jeho. Chytal fantasticky,“ ocenil gólmanskou jedničku Forman. A nezapomněl vyzdvihnout ani Plekance, sportovního ředitele, jenž po prosincovém odvolání Davida Čermáka sestoupil i na střídačku.

„Trenéry nerad hodnotím, ale musím říct, že má potenciál být opravdu top koučem. Když něco řekne, všichni to respektují a berou jako hotovou věc. Táhne mi na šestatřicet, ale za pár měsíců jsem se od něj hodně naučil. Teď záleží, jestli na této pozici zůstane, nebo se bude chtít věnovat jen té manažerské.“

I to je jedna z otázek pro příští sezonu. Bývalý elitní centr pak na tiskové konferenci naznačil: „Chci být blíž týmu. Vždycky jsem inklinoval ke koučinku, baví mě to, neplánuju sedět v kanceláři. Uvidíme, co přinesou další měsíce.“

A co dalšího čekat? Zatím není důvod předbíhat, ale kapitán Rytířů trvá na tom, že tohle je teprve začátek a tým z tradiční hokejové adresy bude v nadcházejících letech plnit v extralize stále výraznější roli.

„Máme silného majitele, skvělé zázemí. Dorazí velcí hráči, velká jména, Kladno půjde hodně nahoru. Fanoušci se mají na co těšit. O tom jsem přesvědčený!“ vzkázal.

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Spekuluje se o návratu lotyšského útočníka Eduardse Tralmakse, nejproduktivnějšího muže základní části ročníku 2024/25.

V zákulisí se řeší i možné angažování kouče Radima Rulíka a jeho realizačního týmu, který má ale na stole i nabídku na prodloužení smlouvy u reprezentace.

Bude zajímavé sledovat, jaké kroky majitel Tomáš Drastil a sportovní vedení v čele s Plekancem podniknou. Třeba dojde i na splnění cíle, s nímž Forman na novou adresu putoval už loni v létě.

„Někdo se bude smát, ale já věřil, že se můžeme poprat o čtyřku. Možná to bylo naivní, muselo si to sednout, chvílemi jsem se plácali dole. Ale když vidím, jak jsme se zvládli měřit se Spartou. Otrávili jsme ji. Hodně lidí na ni nadává, že se s námi trápila, ale my si vedli opravdu dobře.“

I přes vyřazení se Kladno má od čeho odrazit. Při návratu do play off obstálo, zaujalo. Natahovalo se po překvapení, ale detaily nakonec hrály ve prospěch soupeře.

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
Kometa
Hradec Kr.
Třinec
Plzeň
Sparta
Liberec
Karlovy Vary

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Překvapivé drama? Šťastný, avšak pobitý střelec Chlapík říkal: Kladno hrálo skvěle

Sparťanský útočník Filip Chlapík prohazuje kotouč kolem kladenského forvarda...

Kdyby Sparta v předkole vypadla, asi by si vyčítal, že jí střelecky nepomohl. Útočník Filip Chlapík si ale první trefu v play off schoval do nejdůležitějšího momentu, v prodloužení totiž rozhodl pátý...

15. března 2026  20:08

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

13. března 2026  20:45,  aktualizováno  15. 3. 19:32

Minimální odpočinek pro Spartu i reprízy finále. Jak vypadají čtvrtfinálové dvojice?

Bitka v zápase Plzně se Spartou.

Dlouho se čekalo na posledního postupujícího, nakonec sestavu čtvrtfinalistů hokejové extraligy doplnila Sparta. Tu po nedělním dramatu s Kladnem čeká další bitva hned od středy, kdy vyzve Plzeň....

15. března 2026  19:14

Zlín ukončil pohádku Slavie, vítěz základní části první ligy končí ve čtvrtfinále

Radost zlínských hokejistů

Semifinále první hokejové ligy bude bez vítěze základní části. Slavia Praha v rozhodujícím pátém čtvrtfinále prohrála na domácím ledě se Zlínem 0:3.

15. března 2026  17:53

Litoměřické Nagano, Vsetín na kolenou: Semklo nás, když si Sparta vytáhla opory

Hokejisté Litoměřic po postupu přes Vsetín do semifinále první ligy.

Vítej, semifinálový hattricku! I bez kapitána a mistra světa, které si stáhla partnerská Sparta, prožili hokejisté Litoměřic svůj zázrak na ledě. Kališníci neskutečným obratem ve čtvrtém zápase...

15. března 2026  11:30,  aktualizováno  17:34

Dost bylo utrpení. Skončí v NHL černé série? Ani prokletý tým už není pro smích

Premium
Hokejisté Buffala se radují z gólu Joshe Doana.

Odevzdanost nahradilo odhodlání. Rýpavé vtípky zase přehlušil uznalý obdiv. Proč by se také někdo posmíval týmu, který má v NHL nejskvostnější formu ze všech? Krušné časy odeznívají. Alespoň to tak...

15. března 2026

Co mohlo, to se podělalo, ulevil si Havelka po záchraně Pirátů. Čtrnáct dní nespal

Povrly, Ústecko, 31.1. 2026, Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem v...

V koutku duše snil, že v sobě objeví střelce, ale i mezi chomutovskými Piráty platil za dříče, pracanta, bojovníka. Hokejový útočník Martin Havelka však cítil, že je platný a uznávaný. „Fanoušci mi...

15. března 2026  10:30

Užívám si každou vteřinu, říká plzeňský Lalancette a vyhlíží play off: Vše bude těžší

Lalancette z Plzně v souboji u mantinelu.

Během úvodní třetiny posledního duelu základní části extraligy proti Vítkovicím fanoušci jásali nad zprávou, že v Plzni prodloužil smlouvu o další dva roky. Hokejový útočník Christophe Lalancette pak...

15. března 2026

Pastrňák se Zachou asistovali, Nečas mírnil prohru. Rittich vychytal výhru Islanders

Bostonský útočník David Pastrňák s pukem před Martinem Fehérvárym z Washingtonu.

Hokejisté Bostonu v předehrávaném zápase sobotního programu NHL i díky asistencím českých útočníků Davida Pastrňáka a Pavla Zachy zvítězili 3:2 po nájezdech na ledě Washingtonu. V akci byl i Martin...

14. března 2026  23:07,  aktualizováno  15. 3. 7:31

Havel mi nechtěl dát nové vyznamenání. Šlégr vypráví o Naganu i vrcholné politice

Premium
Jiří Šlégr

Během jeho focení před budovou hokejového svazu v Libni se z ulice ozvalo: „Takhle pálí Guma!“ A bývalý hokejový obránce Jiří Šlégr se usmál. Téměř před osmadvaceti lety takhle televizní komentátor...

15. března 2026

