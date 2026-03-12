Kladno slavilo gól třikrát, Nedvěd vyčítal: Vyražená hokejka se obvykle píská

„Trojí oslava? Bylo to divné, ale bereme to. Získali jsme z toho energii na další utkání,“ řekl finský střelec Ojamäki poté, co se jeho celek dostal do vedení 2:1 v sérii.
Do prodloužení šlo Kladno s přesilovkou v zádech, když v závěru třetí třetiny Dzierkals podmetl Pietronira. A využilo ji. Na modré čáře podržel puk Procházka a počkal, až se Ojamäki vrátí do středního pásma. Potom přihrál Marcelovi, ten Finovi, který zametal do odkryté branky.
Stadion bouřil, ale pak oslavy odložil. Nejprve hlavní sudí řešili kopnutí puku.
„Absolutně nevím, co zkoumali. Kopnutí nevím, Niko je pravák a přistálo mu to přímo na lopatě, aspoň tak si to vybavuju,“ líčil domácí útočník Marcel Marcel.
Sudí ukázali na středový kruh, že gól platí, jenže Sparta si vzala trenérskou výzvu na ofsajd. Teď šli k obrazovce čároví rozhodčí. Zase Kladno trnulo a Sparta doufala.
„Snažil jsem se mít hokejku v útočném pásmu za modrou čárou, aby to ofsajd nebyl a kluci mohli vjet do pásma. Viděl jsem periferně rozhodčího, že všelijak máchal rukama. Dobře to dopadlo. Zaplaťpánbůh za to,“ odfoukl si Martin Procházka.
Stejně to viděl Marcel: „Já jsem si byl jistý tím, že ofsajd nebyl. Viděl jsem hru před sebou, jak se to vyvrbilo.“ Ovšem stejně ho sžírala nejistota. „Štvalo mě to. Máte radost, něco se děje, najednou se musíte uklidnit, protože možná budete hrát znova. Pak ukážou, že gól, potom na to zase koukali čároví... Byli jsme nervózní, nechcete vidět v prodloužení v takovém zápase, aby šli gól zkoumat dvakrát.“
Sparta sporný moment viděla opačně, ovšem rozhodčí nenašli průkazný záběr, aby její ofsajdovou tezi podpořili. Tudíž gól platil. „Není dostatek kamer. Pocitově možná ofsajd jo, bavili se o tom i experti v televizním studiu. Když ale průkazný záběr nebyl, tak nebyl ani ofsajd,“ krčil sparťanský kouč Nedvěd bezmocně rameny.
Víc ho štvala jiná situace před klíčovým gólem, to když sparťan Michal Řepík přišel o hokejku, o kterou ho připravil Marcel. „Jednoznačně našemu hráči vyražená hokejka, což se obvykle píská, teď se to nepíská. Zůstali jsme na ledě ve třech a soupeř přečíslení potrestal,“ konstatoval Nedvěd.
Sparta je ve svízelné situaci, na pokraji vyřazení. Musí odvracet kladenský mečbol. „Jednou jsme se vyhrabali z nepříznivého stavu v sérii a věřím, že se nám to povede i v pátek,“ burcoval Nedvěd. „Musíme si pomoct přesilovkou, tentokrát jsme nedali ani pět na tři. A taky jsme v poslední minutě udělali zbytečný ofenzivní faul. Ale dostali jsme za 60 minut ve třech zápasech jen gól, dva góly, gól, to není moc. Jsme nad propastí, budeme se k tomu muset postavit jako chlapi.“
Rytíři si první domácí play off zápas po 13 letech užili. Přišel plný dům, tedy 5 200 diváků (a možná i víc), čestné buly vhodil symbolicky Zdeněk Vojta, který koučoval Kladno při jeho poslední účasti ve vyřazovacích bojích. Hymnu zpívala Olga Lounová, v hledišti to zašumělo, když v ní prohodila slova. Domácí kotel se blýskl choreem s konfetami a nápisem Takhle se to dělá, nejspíš narážka na soupeřovy vlajkonoše. A ještě v první třetině jeden z fanoušků požádal svoji přítelkyni o ruku.
„Takhle plný zimák jsem tady neviděl ani za stávky v NHL, nejradši bych nastoupil taky. Kluci si podporu zaslouží, hrají skvěle, s energií a intenzitou, bojují. Na střídačce i v kabině je z nich strašně cítit vnitřní síla,“ ocenil kladenský trenér Tomáš Plekanec své válečníky.
A také on se pozastavil nad trojitou oslavou. „Zvláštní. Řeší se to i v jiných zápasech, je doba různých výzev a sporných situací. Asi to zkusili a my jsme rádi, že to dobře dopadlo.“
Kladno díky tomu sahá po senzačním postupu do čtvrtfinále.