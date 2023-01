Jak se vám líbí? Kladno se v retro dresech s Poldi vrátilo do devadesátek

„Příjemná vzpomínka. Jsem v kabině jeden z mála, kdo si tenhle původní dres pamatuje naživo, ostatní spíš z fotek. Sice jsem v něm nehrál, ale chodil jsem na extraligu koukat jako malý kluk, když ho Kladno nosilo. A snil jsem o tom, že v těchhle dresech budu hrát za áčko,“ svěřil se kapitán Rytířů Tomáš Plekanec, ročník 1982.

Přání se mu teď, po třech dekádách, splnilo.

Když se 1. ledna 1993 roztrhlo Československo na dva státy, klub nesl jméno HC Poldi Kladno a jeho dresy zdobil ikonický emblém paní Poldi. Ke klubu z města oceli tyhle úbory patřily podle webu Rytířů mezi lety 1989 – 1995. Znak i název Poldi dal hutím jejich zakladatel, rakouský továrník a magnát Karl Wittgenstein. A to podle své manželky Leopoldiny, které doma říkali Poldi.

„Tyhle dresy se mi líbí. Pamatuju si, že když byla v NHL stávka v roce 1994, Jarda Jágr se vrátil a taky v něm válel,“ připomněl Plekanec, tehdy dvanáctiletý. Současný nejlepší střelec Rytířů, čtyřiadvacetiletý Adam Kubík ještě v té době nebyl na světě: „Poldi jsem nezažil, jako první si vybavuji dresy Rabatu.“

Sváteční zápas povýšil i zásah hrající legendy Jágra, který se v extralize trefil jako první padesátník v historii. Symbolicky zrovna v památečním dresu. „Klobouk dolů, v tolika letech hrát a připravovat se na zápasy,“ smekl Plekanec, další ze slavných kladenských odchovanců.

Klub, jehož dresy jinak zdobí rytířské logo, při utkání také stylově pouštěl z repráků písničky z devadesátek. „Té změny jsem si všimnul, ale v zápalu boje mi nedošlo, proč je hrají,“ pousmál se Plekanec.

Jen porážka 3:4 byla kaňkou na oslavách, Kladno zůstalo v tabulce o bod poslední. Už v průběhu první třetiny ztrácelo 0:3, manko sice dokázalo heroicky vygumovat, jenže v závěru Plzeň rozhodla z přesilové hry. A uťala tím třízápasovou vítěznou šňůru Rytířů. Předtím se nastartovali po téměř hodinu a půl dlouhém sezení v kabině po krachu s Hradcem Králové.

„Tři utkání jsme tomu šli naproti, dneska se to vrátilo tam, kde to bylo. Dělali jsme chyby, nedodržovali jsme ty detaily jako předtím. Nejde to dělat jen pár zápasů v sezoně. Dokud se to nenaučíme, vyhrávat nebudeme,“ lamentoval Plekanec. „Extraliga bude vyrovnaná až do konce, věřím tomu. Musíme bojovat, body trhat pro sebe a ne jako dneska je zbytečně odevzdat.“

Jaromír Jágr na archivních snímcích v dresu Poldi Kladno.

Kubík ovšem nezoufal: „Začali jsme sice s horším přístupem, ale nakonec to od nás nebyl špatný zápas. Neměli bychom mít svěšené hlavy, hrajeme dobře, lidi to vidí. Jen škoda, že jsme tu super akci nepodtrhli vítězstvím, když jich přišly čtyři tisíce.“

Do původních dresů s Poldi se soukali kromě Jágra i další hokejoví velikáni. Patrik Eliáš, Tomáš Vokoun, Martin Procházka či Pavel Patera. Hrané vzpomínkové trikoty, tedy i ten s Jágrovou jmenovkou a jeho posvátným číslem 68, už šly do charitativní internetové aukce, jejíž výtěžek poputuje na konto klubové nadace Knights Foundation. Každý dres bude podepsaný hráčem.