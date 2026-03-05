Tipsport extraliga 2025/26

Kladno srazily na Spartě fauly, smutnit ale nemusí. Po 13 letech si zahraje play off

V první třetině sváděli se soupeřem vyrovnaný boj, po dvojitém vyloučení se ale zápas zlomil. Kladenské fauly ve druhé dvacetiminutovce výrazně pomohly Spartě k vítězství 6:3. Přesto se i Rytíři mohou radovat. Po dlouhých 13 letech se podívají do play off. „Moc se těšíme. Tým je daleko silnější jak mentálně, tak fyzicky,“ vyhlíží útočník Antonín Melka.
V úvodní části předváděli slušný výkon a po první siréně odcházeli do šatny za smírného stavu 1:1.

„První třetinu můžeme z naší strany hodnotit pozitivně. Nebylo to v takovém tempu jako předchozí dva zápasy, ale víceméně jsme byli lepší,“ hodnotil kladenský asistent trenéra Ivan Majeský.

Ve druhé dvacetiminutovce nastal onen zlomový okamžik utkání. Na trestnou lavici odjel nejprve Martin Jandus, za 16 sekund ho následoval ještě Melka za poněkud kuriózní prohřešek – dvouminutový trest si vysloužil za nesprávné vhazování.

Sparta před play off doufá ve čtyřku a řádí v přesilovkách: Můžou být gamechanger

„Bylo to hloupé, zbytečné vyloučení. Spadl jsem a puk jsem zahrál rukou. Šel jsem ven a Sparta dala dva góly. Byla to chyba, která rozhodla,“ vyprávěl Melka po utkání. „Za špatné buly mě vyloučili poprvé. Budu si to pamatovat,“ dodal.

A Sparta potvrdila, že v přesilových hrách patří k nejlepším v extralize.

Nejprve se prosadil kanadský obránce Aaron Irving, který využil přihrávku od Filipa Chlapíka a přesnou ranou dostal puk za Danskova záda.

Sparťanský kapitán Filip Chlapík tečuje puk před kladenskou brankou.

Za minutu a třináct vteřin na něj navázal Roman Horák, jenž se dostal do samostatného úniku a přesně zakončil mezi betony kladenského gólmana.

„Ve druhé třetině se hra otočila, zbytečně jsme darovali Spartě pět na tři. Má jednu z nejlepších přesilovek v lize a potrestala nás za to. Pak převzala zápas do svých rukou,“ potvrdil Majeský.

Ve 33. minutě navíc musel Oscar Dansk z branky, nahradil ho Adam Brízgala. „U Danska se objevila nějaká viróza. Nebylo mu dobře, tak musel z ledu. Naštěstí ho Adam zastoupil. Nedošlo k žádnému zbytečnému zranění, což je pro nás taky podstatné,“ uvedl Majeský.

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

„Ve třetí třetině jsme se trošku nadechli gólem na 3:4, ale Sparta využila rychlý brejk dva na jednoho a zápas už si pak pohlídala,“ dodal.

I přes prohru mohl v kladenské kabině panovat optimismus, protože se po dlouhých 13 letech podívá do osmifinále play off.

„Je to zásluha kluků, že dokážou hrát s kýmkoli. Poslední výkony byly opravdu kvalitní. Budeme čekat, s kým budeme hrát. Budeme se na to snažit připravit a podat co nejlepší výkon. Uvidíme, jak to celé dopadne,“ uvedl Majeský.

Brankář Josef Kořenář ze Sparty pouští gól po střele Wyatta Wylieho z Kladna (není na snímku). Přihlížejí zleva Mark Pysyk ze Sparty, Marcel Marcel z Kladna a Jakub Krejčík ze Sparty.

S kým se Středočeši ve vyřazovacím kole utkají, zatím ještě netuší. Vše rozhodne poslední 52. kolo extraligy, kde Rytíři zabojují o poslední body do tabulky s Litvínovem.

„Musíme se dobře připravit na poslední zápas před play off. Chceme ho odehrát co nejlíp, abychom byli připraveni na soupeře v předkole,“ dodal Majeský.

„Určitě se na to těšíme. Tým je daleko silnější, jak mentálně, tak fyzicky.“ Doufám, že uhrajeme dobrý výsledek a že to bude úspěch,“ zakončil Melka.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 51 26 6 7 12 163:116 97
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 51 24 5 8 14 137:102 90
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 51 25 3 9 14 145:117 90
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 51 23 8 2 18 138:119 87
5. HC Oceláři TřinecTřinec 51 23 7 3 18 147:129 86
6. HC Sparta PrahaSparta 51 23 6 4 18 160:133 85
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 51 22 7 5 17 136:129 85
8. HC Kometa BrnoKometa 51 19 5 6 21 136:145 73
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 51 18 5 6 22 139:145 70
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 51 18 5 6 22 133:155 70
11. Rytíři KladnoKladno 51 17 5 6 23 126:136 67
12. HC OlomoucOlomouc 51 19 3 3 26 120:153 66
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 51 15 6 5 25 101:137 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 51 11 3 4 33 106:171 43
Zobrazit více
Sbalit

