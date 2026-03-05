Kladno srazily na Spartě fauly, smutnit ale nemusí. Po 13 letech si zahraje play off

V úvodní části předváděli slušný výkon a po první siréně odcházeli do šatny za smírného stavu 1:1.
„První třetinu můžeme z naší strany hodnotit pozitivně. Nebylo to v takovém tempu jako předchozí dva zápasy, ale víceméně jsme byli lepší,“ hodnotil kladenský asistent trenéra Ivan Majeský.
Ve druhé dvacetiminutovce nastal onen zlomový okamžik utkání. Na trestnou lavici odjel nejprve Martin Jandus, za 16 sekund ho následoval ještě Melka za poněkud kuriózní prohřešek – dvouminutový trest si vysloužil za nesprávné vhazování.
„Bylo to hloupé, zbytečné vyloučení. Spadl jsem a puk jsem zahrál rukou. Šel jsem ven a Sparta dala dva góly. Byla to chyba, která rozhodla,“ vyprávěl Melka po utkání. „Za špatné buly mě vyloučili poprvé. Budu si to pamatovat,“ dodal.
A Sparta potvrdila, že v přesilových hrách patří k nejlepším v extralize.
Nejprve se prosadil kanadský obránce Aaron Irving, který využil přihrávku od Filipa Chlapíka a přesnou ranou dostal puk za Danskova záda.
Za minutu a třináct vteřin na něj navázal Roman Horák, jenž se dostal do samostatného úniku a přesně zakončil mezi betony kladenského gólmana.
„Ve druhé třetině se hra otočila, zbytečně jsme darovali Spartě pět na tři. Má jednu z nejlepších přesilovek v lize a potrestala nás za to. Pak převzala zápas do svých rukou,“ potvrdil Majeský.
Ve 33. minutě navíc musel Oscar Dansk z branky, nahradil ho Adam Brízgala. „U Danska se objevila nějaká viróza. Nebylo mu dobře, tak musel z ledu. Naštěstí ho Adam zastoupil. Nedošlo k žádnému zbytečnému zranění, což je pro nás taky podstatné,“ uvedl Majeský.
„Ve třetí třetině jsme se trošku nadechli gólem na 3:4, ale Sparta využila rychlý brejk dva na jednoho a zápas už si pak pohlídala,“ dodal.
I přes prohru mohl v kladenské kabině panovat optimismus, protože se po dlouhých 13 letech podívá do osmifinále play off.
„Je to zásluha kluků, že dokážou hrát s kýmkoli. Poslední výkony byly opravdu kvalitní. Budeme čekat, s kým budeme hrát. Budeme se na to snažit připravit a podat co nejlepší výkon. Uvidíme, jak to celé dopadne,“ uvedl Majeský.
S kým se Středočeši ve vyřazovacím kole utkají, zatím ještě netuší. Vše rozhodne poslední 52. kolo extraligy, kde Rytíři zabojují o poslední body do tabulky s Litvínovem.
„Musíme se dobře připravit na poslední zápas před play off. Chceme ho odehrát co nejlíp, abychom byli připraveni na soupeře v předkole,“ dodal Majeský.
„Určitě se na to těšíme. Tým je daleko silnější, jak mentálně, tak fyzicky.“ Doufám, že uhrajeme dobrý výsledek a že to bude úspěch,“ zakončil Melka.