Tipsport extraliga 2025/26

Hvězdná posila pro Kladno. Přichází Kempný, mistr světa a vítěz Stanley Cupu

  11:17aktualizováno  11:32
Hokejoví Rytíři se vyzbrojili o generála defenzivy. Kladno vytasilo hvězdnou posilu, vítěze Stanleyova poháru a mistra světa Michala Kempného. Pětatřicetiletý reprezentační obránce se do české extraligy vrací po ročním působení ve švédské lize. Je už třetím rekrutem po útočnících Filipu Přikrylovi a Adamu Kubíkovi.
Michal Kempný, posila hokejového Kladna.

Michal Kempný, posila hokejového Kladna.

„Budu se snažit přinést něco ze svých zkušeností do Kladna. Věřím, že se to podaří. Samozřejmě budu chtít odvádět co nejlepší výkony a pomoct týmu k úspěchu,“ uvedl Kempný v tiskové zprávě. „Bude to o tvrdé každodenní práci a cestě v sezoně. Těším se na to.“

S klubem, který se pod majitelem Tomášem Drastilem změnil v ambiciózní, podepsal Kempný roční smlouvu. Trenéři věří, že se stane klíčovým bekem pro rozhodující situace, který dokáže podpořit také ofenzivu.

Kempný se po roce vrací do extraligy. Hokejově mi Švédsko pomohlo, říká

Od rodáka z Hodonína si slibují Rytíři i vítěznou DNA. V roce 2018 pomohl Washingtonu v úspěšném tažení za historickým triumfem ve Stanley Cupu, předloni zažil zlatou euforii na světovém šampionátu. Tehdy pod trenérem Radimem Rulíkem, kterého potká i v Kladně.

„Jsme moc rádi, že se nám povedlo získat tak kvalitního obránce, jakým Michal rozhodně je. Do týmu přináší vítěznou mentalitu i zkušenosti z velkých zápasů. Věříme, že bude patřit k lídrům obrany,“ uvítal posilu Tomáš Plekanec, sportovní ředitel Rytířů.

Statistiky 183 cm vysokého zadáka, který letos startoval i na olympiádě, zvoní: 109 zápasů, 11 gólů a 28 asistencí v reprezentaci, 247 zápasů, 15 gólů a 48 asistencí v NHL, 389 zápasů, 40 gólů a 108 asistencí v extralize.

5. května 2026 v 10:54, příspěvek archivován: 5. května 2026 v 11:32
V Brynäs naskočil včetně play off do 44 střetnutí s bilancí sedmi gólů a osmi asistencí, s manželkou ve Švédsku přivítali na světě druhého syna. „S rodinou jsme se rozhodli, že se vrátíme domů. Starší syn půjde za chvíli do školy, tak jsme usoudili, že to bude nejlepší řešení,“ vysvětlil, proč ve Skandinávii nezůstal.

Bývalý hráč Sparty či Komety se po ukončení klubové sezony připojil k reprezentaci a bojuje o účast na mistrovství světa.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

