Hvězdná posila pro Kladno. Přichází Kempný, mistr světa a vítěz Stanley Cupu

„Budu se snažit přinést něco ze svých zkušeností do Kladna. Věřím, že se to podaří. Samozřejmě budu chtít odvádět co nejlepší výkony a pomoct týmu k úspěchu,“ uvedl Kempný v tiskové zprávě. „Bude to o tvrdé každodenní práci a cestě v sezoně. Těším se na to.“
S klubem, který se pod majitelem Tomášem Drastilem změnil v ambiciózní, podepsal Kempný roční smlouvu. Trenéři věří, že se stane klíčovým bekem pro rozhodující situace, který dokáže podpořit také ofenzivu.
Od rodáka z Hodonína si slibují Rytíři i vítěznou DNA. V roce 2018 pomohl Washingtonu v úspěšném tažení za historickým triumfem ve Stanley Cupu, předloni zažil zlatou euforii na světovém šampionátu. Tehdy pod trenérem Radimem Rulíkem, kterého potká i v Kladně.
„Jsme moc rádi, že se nám povedlo získat tak kvalitního obránce, jakým Michal rozhodně je. Do týmu přináší vítěznou mentalitu i zkušenosti z velkých zápasů. Věříme, že bude patřit k lídrům obrany,“ uvítal posilu Tomáš Plekanec, sportovní ředitel Rytířů.
Statistiky 183 cm vysokého zadáka, který letos startoval i na olympiádě, zvoní: 109 zápasů, 11 gólů a 28 asistencí v reprezentaci, 247 zápasů, 15 gólů a 48 asistencí v NHL, 389 zápasů, 40 gólů a 108 asistencí v extralize.
V Brynäs naskočil včetně play off do 44 střetnutí s bilancí sedmi gólů a osmi asistencí, s manželkou ve Švédsku přivítali na světě druhého syna. „S rodinou jsme se rozhodli, že se vrátíme domů. Starší syn půjde za chvíli do školy, tak jsme usoudili, že to bude nejlepší řešení,“ vysvětlil, proč ve Skandinávii nezůstal.
Bývalý hráč Sparty či Komety se po ukončení klubové sezony připojil k reprezentaci a bojuje o účast na mistrovství světa.