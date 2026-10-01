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Tipsport extraliga 2026/27

Kladno reaguje na marodku, na zkoušku přichází kanadský útočník McGregor

Autor:
  10:13

Ryan McGregor z Tucson Roadrunners gratuluje brankáři Jaxsonu Stauberovi. | foto: Hector Acevedo / Zuma PressProfimedia.cz

Hokejoví Rytíři reagují na rozsáhlou marodku v extraligovém kádru. Do Kladna přichází na zkoušku kanadský útočník Ryan McGregor, který se k týmu poprvé připojil na čtvrtečním tréninku.

„Ryan má bohaté zkušenosti z AHL a věříme, že nám pomůže nejen za současné situace v kádru, ale že si může na ledě říct i o prodloužení spolupráce,“ uvedl pro klubový web Tomáš Plekanec, sportovní ředitel Rytířů.

Kladnu chybí ze zdravotních důvodů útočníci Hlava, Konečný, Kubík a Vigneault, proto sáhlo po sedmadvacetiletém rodákovi z Burlingtonu. McGregor posledních šest sezon nastupoval v AHL za tým Tucson Roadrunners, krátce působil také na farmě Toronta, které Kanaďana draftovalo do NHL v roce 2017 v šestém kole ze 172. místa.

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V American Hockey League odehrál celkem 236 zápasů, ve kterých si připsal 26 gólů a 53 asistencí. V Kladně se pokusí vybojovat své první evropské angažmá.

Rytíři vstoupili do nového ročníku extraligy třemi výhrami v řadě, z dalších tří utkání ale vytěžili jediný bod. „Musíme jít zápas od zápasu, nedívat se dlouhodobě dopředu ani na zraněné. Ty může mít každý tým,“ nechce se na zdravotní komplikace vymlouvat útočník Martin Ryšavý. „Není to samozřejmě jednoduchá situace. Z pohledu hráče můžu říct jen to, že se musíme co nejdříve resetovat a ideálně se připravit na další bitvu.“

Šanci zlomit sérii tří porážek bude mít Kladno v pátek v domácím utkání proti hradeckému Mountfieldu.

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Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 6 6 0 0 0 28:14 18
2. HC Dynamo PardubicePardubice 7 5 0 0 2 29:19 15
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 6 2 2 1 1 16:12 11
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 6 3 0 1 2 15:19 10
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 5 3 0 0 2 12:9 9
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 0 0 3 16:15 9
7. Rytíři KladnoKladno 6 2 1 1 2 18:20 9
8. HC Verva LitvínovLitvínov 6 2 1 0 3 16:19 8
9. HC Sparta PrahaSparta 6 2 0 1 3 17:16 7
10. HC Kometa BrnoKometa 5 2 0 0 3 16:16 6
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 5 2 0 0 3 17:20 6
12. HC OlomoucOlomouc 6 1 1 0 4 16:19 5
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 6 1 0 2 3 14:22 5
14. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 0 4 13:23 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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