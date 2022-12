Kladno po mytí hlav zabralo. Jágr je inspirující, neřve, pomáhá, tvrdí Indrák

Trenéři na neobvykle dlouhé seanci posledního mužstva soutěže chyběli, krizi si vyříkávali výhradně hráči. „Zůstane to v kabině, to jsou svaté věci.“

Hlavní slovo si vzal právě Jágr, ikona Kladna i českého hokeje. Útočník Miroslav Indrák aspoň naznačil, čeho se týkaly nejdůraznější výtky herního charakteru.

„Vyčítali jsme si víc věcí. Hlavně nám chyběla důslednost v obranném pásmu. V Litvínově se to trošku zlepšilo, ale zítra půjdeme na trénink a budeme na tom zase pracovat. Pořád v tom máme rezervy,“ tvrdil Indrák po pondělním zápase. „Ale jinak nebudu ventilovat, co jsme si k tomu řekli. Jestli to pomohlo, uvidíme v dalších zápasech. Čeká nás ve středu Třinec a musíme znovu bodovat.“

Indrák takhle dlouhou „válečnou“ poradu prý ještě nikdy nezažil. „Ale když se nedaří, každý se snaží zlepšit a říct si k tomu něco, aby tým vyhrávat. K tomu sezení sloužilo,“ líčil.

A pochvaloval si přístup padesátníka Jágra, který už zase kmitá v dresu po ledě. „Spíš se nám snaží pomoct, než aby na někoho zbytečně řval,“ ocenil sedmadvacetiletý útočník. „Je to legenda. My mladší se od něj stále můžeme naučit spoustu věcí. Je hrozně inspirující ho sledovat. Jsme rádi, že ho tu máme.“

Jaromír Jágr na kladenské střídačce.

Rádi můžou být Rytíři i za to, že v extralize mají Litvínov. Letos ho porazili ve všech třech případech. Dvakrát za dva body, teď už i za plný počet. „Nevím, jestli je to náš oblíbený soupeř. Po trenérské rošádě Litvínov změnil prakticky všechno. Koukali jsme na videa a bylo vidět, že se hodně zlepšili,“ vyzdvihl Indrák. „Hlavně gólman Brízgala nám dal šanci na vítězství. A taky, že jsme dali špinavé góly z předbrankového prostoru. Takový tlak do brány musíme vyvíjet pořád.“

Vejvoda svojí ekipu chválil hlavně za nasazení. „Měli jsme až na jednu desetiminutovku lepší pohyb,“ viděl.

Stejně se nakonec Kladno klepalo, to když v oslabení mohl srovnat kanonýr Kudrna. Pálil do odkryté branky, hosty však zachránil obránce Dotchin, který puku cestu do sítě zatarasil. „Málem jsem dostal infarkt. To je pořád dokola. Taková chyba se stane, ale my kvůli nim zápasy k výhře nedotáhneme. Teď konečně ano,“ oddechl si kladenský kapitán Tomáš Plekanec.

Rytíři sice zůstali poslední, ale díky tříbodovému importu stále na dostřel konkurenci. „Doteď jsme měli špatnou sérii, potřebujeme nějakou delší vítěznou, abychom měli šanci,“ apeloval Indrák. Do konce roku Kladno čekají ještě dva zápasy, ve středu hostí mistrovský Třinec, v pátek hraje derby v Mladé Boleslavi.