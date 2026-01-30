Tipsport extraliga 2025/26

Buona Fortuna, Phil! Rytíři mají klid i díky Pietronirově trefě. A teď olympiáda

Ondřej Bičiště
  13:40
Gólem pomohl k výhře nad Plzní 4:1, po níž mají kladenští Rytíři jistotu, že se vyhnou baráži o záchranu hokejové extraligy. A teď může obránce Phil Pietroniro s čistou hlavou vyrazit na svou první olympiádu, kde bude reprezentovat pořádající Itálii.
Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Phill Pietroniro...

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Phill Pietroniro z Kladna. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Kladno, 3.1.2025, Rytíři Kladno - Liberec, hokejová extraliga. Vlevo Michal...
Kladno, 3.1.2025, Rytíři Kladno - Liberec, hokejová extraliga. Vlevo Michal...
Kladno, 13. 10. 2024. Rytíři Kladno - HC Olomouc. Kladenský Phil Pietroniro...
Phil Pietroniro dohrává u mantinelu Felixe Scheela po odehrání kotouče.
„Znamená to pro mě moc. Je obrovská čest, že mě vybrali, bude to úžasný zážitek. Miluju Itálii, v podstatě je to můj domov,“ svěřil se rodák z Montrealu, který od sezony 2018/19 reprezentuje Itálii.

„Good Luck, Phil, Buona Fortuna,“ popřáli mu fanoušci Rytířů štěstí na transparentu. „To bylo skvělé. Nejdřív jsem si toho nevšiml, pak mi to kluci řekli. Vždycky si vážíme, když pro nás fanoušci udělají něco navíc,“ potěšilo jedenatřicetiletého beka.

Radost měl i z vítězství nad čtvrtou Plzní, díky kterému se Kladno posunulo na 12. místo v extralize, zaručující postup do předkola play off. „Poslední dobou hrajeme opravdu dobře jako tým. Celkově si vedeme solidně. Je to příjemné,“ usmíval se Pietroniro.

Rytíři si připsali osmé vítězství z posledních dvanácti utkání, s Plzní uspěli po dlouhých deseti domácích porážkách v řadě. Naposledy ji na svém ledě porazili v říjnu 2019. „Drželi jsme se herního plánu, proměnili jsme svoje šance. Plzeň má skvělý tým, nahoře v tabulce jsou z nějakého důvodu. Ale i my poslední dobou hráli dobrý hokej,“ těší beka kladenský vzestup, který nastartoval příchod klubové legendy Tomáše Plekance na střídačku Rytířů.

Věří, že ani měsíční olympijská přestávka Rytíře nezbrzdí. „Můžeme to vzít jako výhodu, ne negativní věc. Všichni si odpočinou, pak se vrátíme do práce a budeme pokračovat. Nebude to problém,“ nepochybuje Pietroniro, jenž nedávno prodloužil smlouvu s Kladnem o další sezonu. V té letošní zatím naskočil do 43 zápasů a posbíral v nich 5 gólů a 12 asistencí.

Italský hokejista Phil Pietroniro hraje s pukem před dotírajícím Finem Markem Anttilou.

Do konce základní části chybí pět kol, Rytíři mají dva body náskok na předposlední Mladou Boleslav, která má zápas k dobru. Ale Kladno nesoupeří jen s ní, svou pozici si ve finiši základní části může ještě zásadně vylepšit. Pouhé tři body ho dělí od devátých Vítkovic.

„Věřím, že minimálně předkolo play off urveme. Dokázali jsme si, že se můžeme poměřovat s každým.“ Pokud to bude platit i po olympijské pauze, ani předkolem by kladenská sezona končit nemusela.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 46 23 2 7 14 127:105 80
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 46 22 5 4 15 125:115 80
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 46 20 5 8 13 126:96 78
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 44 19 5 4 16 138:114 71
8. HC Kometa BrnoKometa 46 18 4 5 19 121:130 67
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 45 16 5 4 20 120:127 62
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
