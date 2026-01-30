Buona Fortuna, Phil! Rytíři mají klid i díky Pietronirově trefě. A teď olympiáda

„Znamená to pro mě moc. Je obrovská čest, že mě vybrali, bude to úžasný zážitek. Miluju Itálii, v podstatě je to můj domov,“ svěřil se rodák z Montrealu, který od sezony 2018/19 reprezentuje Itálii.
„Good Luck, Phil, Buona Fortuna,“ popřáli mu fanoušci Rytířů štěstí na transparentu. „To bylo skvělé. Nejdřív jsem si toho nevšiml, pak mi to kluci řekli. Vždycky si vážíme, když pro nás fanoušci udělají něco navíc,“ potěšilo jedenatřicetiletého beka.
Radost měl i z vítězství nad čtvrtou Plzní, díky kterému se Kladno posunulo na 12. místo v extralize, zaručující postup do předkola play off. „Poslední dobou hrajeme opravdu dobře jako tým. Celkově si vedeme solidně. Je to příjemné,“ usmíval se Pietroniro.
Rytíři si připsali osmé vítězství z posledních dvanácti utkání, s Plzní uspěli po dlouhých deseti domácích porážkách v řadě. Naposledy ji na svém ledě porazili v říjnu 2019. „Drželi jsme se herního plánu, proměnili jsme svoje šance. Plzeň má skvělý tým, nahoře v tabulce jsou z nějakého důvodu. Ale i my poslední dobou hráli dobrý hokej,“ těší beka kladenský vzestup, který nastartoval příchod klubové legendy Tomáše Plekance na střídačku Rytířů.
Věří, že ani měsíční olympijská přestávka Rytíře nezbrzdí. „Můžeme to vzít jako výhodu, ne negativní věc. Všichni si odpočinou, pak se vrátíme do práce a budeme pokračovat. Nebude to problém,“ nepochybuje Pietroniro, jenž nedávno prodloužil smlouvu s Kladnem o další sezonu. V té letošní zatím naskočil do 43 zápasů a posbíral v nich 5 gólů a 12 asistencí.
Do konce základní části chybí pět kol, Rytíři mají dva body náskok na předposlední Mladou Boleslav, která má zápas k dobru. Ale Kladno nesoupeří jen s ní, svou pozici si ve finiši základní části může ještě zásadně vylepšit. Pouhé tři body ho dělí od devátých Vítkovic.
„Věřím, že minimálně předkolo play off urveme. Dokázali jsme si, že se můžeme poměřovat s každým.“ Pokud to bude platit i po olympijské pauze, ani předkolem by kladenská sezona končit nemusela.