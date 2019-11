Jágr v Plzni zase neskóroval, zato Gulaš stihl gól a asistenci

„Kladno jde nahoru, byl to těžký zápas. Jsem rád, že nepřišel žádný výpadek a celých 60 minut jsme hráli to, co chceme,“ uvedl plzeňský trenér Ladislav Čihák.

V první třetině jeho tým soupeře svíral, jenže ke gólu nevedly ani tři přesilové hry. Bezbrankový stav změnil až ve 24. minutě Gulaš, zleva se natlačil přes beka Kehara a dostal puk pod gólmanem Godlou za čáru.

Těsný náskok pak podržel Frodl, který lapačkou zastavil gólové střely Jágra a Stacha.

A ve 37. minutě domácí udeřili v oslabení. Kantner našel rozjetého Kodýtka a ten nezištnou přihrávkou posunul puk na Budíka, před kterým už byla jen odkrytá branka - 2:0. „Přečíslení vyřešili velmi dobře. Jsem rád, že to takhle mladí kluci sehráli tak hokejově,“ chválil Čihák.

„Paradoxně ve druhé části jsme měli naše největší šance, ale inkasovali jsme v ní dva góly,“ povzdychl si kladenský kouč David Čermák.

Plzeň však nedokázala soupeře dorazit, byť měla k dobru i 79 vteřin trvající výhodu o dva hráče.

„Ještě ráno jsme přesilovku zkoušeli, snažili jsme se pak rozpohybovat kladenský blok před brankou. Ale nebylo to ono, v tomhle byl soupeř úspěšnější,“ uznal kouč Škody.

Hosté dřeli až do konce a odměny se dočkali v 57. minutě, kdy Jágr v přesilovce prostrčil puk k opačné tyči a Zikmund jej napálil do sítě. Další tlak ale zabrzdil faul Nashe. I tak Kladno risklo power play, pět vteřin před koncem však Kantner na druhý pokus dostal kotouč do opuštěné klece. „Ubojovali jsme to,“ oddychl si Matyáš Kantner.

V úterý si mladík připsal gól a asistenci, stejně jako kapitán Gulaš.