Návrat jako hrom. Kladno v play off ožilo a z klubu zní: Budeme ještě hladovější!

Právě on poslední účast Rytířů ve vyřazovacích bojích pamatuje, tehdy se spoluhráči čelili ve čtvrtfinále Slavii. Nyní se už o fázi dříve potkali s jiným pražským celkem.
A Středočeši po dlouhé pauze od rozhodujících zápasů v závěru sezony nastoupili ve velkém stylu.
Proti soupeři totiž předvedli dravý výkon, navíc byli obětaví v defenzivní činnosti. Tu museli předvést už v první třetině při třech oslabeních, jimiž si jinak zodpovědné představení komplikovali.
„Klobouk dolů, kluci to odbránili neskutečně. Musíme jim poděkovat, ale příště už jim nemůžeme naložit takovou šichtu,“ chválil parťáky útočník Martin Procházka.
„Nemusím komentovat, že jsme měli hodně vyloučení. V tom se musíme do dalšího zápasu zlepšit. Podíváme se na to a zase se připravíme,“ hodnotil trenér Tomáš Plekanec.
Kritický moment pro jeho tým nastal v prostředním dějství, když Marcel Marcel fauloval Michala Řepíka, vyfasoval trest do konce utkání a Středočeši museli čelit pětiminutové početní nevýhodě.
|
Sparta hlásí SOS, na startu play off nemá opory. Trenér ale věří: Do série zasáhnou
Jenž právě v ní potvrdili, jak se na režim play off adaptovali. Obětavě padali do střel, z rychlých výpadů pak hrozil především Kelly Klíma. A mezi třemi tyčemi je držel skvělý Adam Brízgala.
„Celý večer mu budeme líbat ruce. Snad si tenhle lauf přenese i do dalších zápasů,“ oceňoval Procházka kladenského gólmana.
Ten se proti klubu, jehož je odchovancem, blýskl úspěšností zákroků 96,9 %, když z 32 sparťanských střel pustil pouze zakončení rozjetého Tomáše Hyky mezi betony. Jinak Pražany deptal.
A to za mohutné podpory kladenských fanoušků. Ti v O2 areně neúnavně fandili, v sektoru za brankou se sladili do bílých barev. A například na startu druhé třetiny využili i balónky, které si o přestávce nafoukli.
„Jsou dobří. Víme to a moc jim za to děkujeme. Tady je to vždycky speciální, přijede jich hodně a udělají dobrou atmosféru. Milujeme to,“ zářil Piskáček.
„Lidé tím žijí. Dlouho neměli play off a samozřejmě jsou rádi a my taky. Věříme, že teď na Kladně bude jiná doba a hokej se tam vrátí do pozic, kde bude zase atraktivní destinací,“ přidal Plekanec.
|
Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa
Jeho svěřenci můžou další krok udělat už v úterý od 18.45 ve druhém utkání série. A pokud nad Spartou opět zvítězí, přiblíží se čtvrtfinále.
„Musíme krotit euforii, zvládli jsme teprve první krok ze tří. Únava se bude stupňovat, ale my budeme ještě hladovější,“ zakončil Procházka.