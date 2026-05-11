Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Reprezentační brankář Pavlát se vrací z Finska do extraligy, posílí Kladno

Ondřej Bičiště
  13:40
Hokejové Kladno získalo hvězdnou posilu do brankoviště. Do kádru extraligových Rytířů přichází reprezentační gólman Dominik Pavlát, jehož jméno nechybí v nominaci kouče národního týmu Radima Rulíka na blížící se světový šampionát ve Švýcarsku.

Dominik Pavlát ve výstroji Ilves Tampere. | foto: Profimedia.cz

„Líbí se mi klubová vize. Kladno má nového majitele, buduje se silný tým. Zaujala mě možnost být u něčeho takového,“ těší se na nové angažmá šestadvacetiletý Pavlát, jenž poslední dvě sezony strávil ve finském Ilves Tampere, s nímž před rokem s ním slavil ligový bronz. Teď v Kladně utvoří silné duo s dosavadní jedničkou Rytířů Adamem Brízgalou.

„Dominika velmi dobře znám z mládežnických reprezentací. Je to pořád mladý a perspektivní gólman, který již ukázal své kvality v extralize, v reprezentaci i ve Finsku. V Kladně jsme o něj hodně stáli. Chceme mu umožnit, aby u nás pokračoval v progresu,“ uvedl trenér kladenských brankářů Radek Jirátko.

Bez největších hvězd z NHL, s Červenkou či Hronkem. Rulík oznámil nominaci na MS

Táborský rodák Pavlát nakoukl do extraligy poprvé v Chomutově v roce 2017, čtyři sezony (2020–24) strávil v Plzni, před odchodem do Finska krátce působil i v Pardubicích. V nejvyšší domácí soutěži odchytal 110 zápasů s úspěšností zákroků 91,9 % a připsal si 10 čistých kont.

Ještě v plzeňských barvách si Pavláta poprvé všimli trenéři národního týmu, za který 13. dubna 2023 debutoval v zápase s Německem. Letos dostal příležitost na Švédských hokejových hrách v Ängelholmu, kde si řekl o pozvánku na světový šampionát ve Švýcarsku. Pavlát je už pátou kladenskou posilou pro nadcházející extraligovou sezonu, Rytíři už dříve oznámili příchody útočníků Adama Kubíka, Filipa Přikryla a Nicolase Hlavy a také reprezentačního obránce Michala Kempného.

Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Červenka o výslechu: Už vím, co jsem ten večer dělal! A Sedláka se musím zastat

Premium
Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Akorát si převzal od MF DNES cenu pro nejlepšího hráče play off hokejové extraligy, načež čelil přívalu otázek od moderátorky Daniely Brzobohaté. Co jste dělal ten večer? Kde jste byl? Byl jste sám?...

Posily z NHL na MS: Američané s mladými i Tkachukem, tým oznámila také Kanada

Americký hokejista Matthew Tkachuk slaví výhru nad Kanadou a zisk zlaté medaile...

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

Bratři do lajny? Bylo by to hezké, zasnil se druhý olomoucký Vitouch

Sparťan Michal Vitouch.

Já na bráchu, brácha na mě. Hokejoví sourozenci David a Michal Vitouchovi se navzájem provázejí celou dosavadní kariéru, kterou spojili především s pražskou Spartou a prvoligovými Litoměřicemi. Teď...

11. května 2026

Reprezentační brankář Pavlát se vrací z Finska do extraligy, posílí Kladno

Dominik Pavlát ve výstroji Ilves Tampere.

Hokejové Kladno získalo hvězdnou posilu do brankoviště. Do kádru extraligových Rytířů přichází reprezentační gólman Dominik Pavlát, jehož jméno nechybí v nominaci kouče národního týmu Radima Rulíka...

11. května 2026  13:40

Krok do neznáma. Tak se předveďte! Mladí test zvládli, teď se ale očekávají výsledky

Radim Rulík v utkání se Švýcarskem na Švédských hrách.

Usedl za stůl, nasadil si brýle a spustil. Při této příležitosti a v roli kouče národního týmu naposledy. Radim Rulík přečetl pětadvacet jmen, která s ním odcestují do Švýcarska. Mezi nimi i taková,...

11. května 2026  12:17

Šéf Hradce Kmoníček: Nasazení a nastavení hráčů v play off se mi nelíbilo

Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého Mountfieldu.

Kabina s méně cizinci a další velké jméno, které přichází od největšího rivala? Ke dvěma výrazným momentům tvorby kádru pro příští sezonu přidává generální manažer hradeckého hokejového Mountfieldu...

11. května 2026  11:40

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

11. května 2026

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

11. května 2026  8:30

Dobeš s Dostálem vychytali výhry, Hertl ukončil své střelecké trápení

Tomáš Hertl se snaží zasunout puk za Lukáše Dostála.

V obou nedělních zápasech play off hokejové NHL se radovali čeští brankáři. Jakub Dobeš přispěl k triumfu Montrealu 6:2 nad Buffalem, po kterém kanadský celek vede v sérii 2:1 na zápasy. Slavit mohl...

11. května 2026  7:15,  aktualizováno  7:52

Kučeřík je zpátky v Brně. Ve Finsku mu chyběla atmosféra: Hrajeme i pro lidi

Radek Kučeřík v dresu Ilves Tampere na ledě Brna.

Před dvěma lety balil kufry do Finska, teď je zase vybalí v Brně. Obránce Radek Kučeřík se po dvou sezonách v zahraničí vrací do Komety. Ačkoliv to při vzájemném říjnovém duelu Ligy mistrů ještě...

11. května 2026

Hokej v televizi a plná lednice. Češi si doma staví vlastní fanouškovské zóny

Advertorial
Hokej v televizi a plná lednice. Češi si doma staví vlastní fanouškovské zóny

Je večer. Puk dopadne na led a v českých obývácích to zašumí. Někde cinkne sklenice, jinde zapraská sáček s chipsy. Mistrovství světa v ledním hokeji nezačíná prvním vhazováním. Startuje mnohem dřív....

11. května 2026

Červenka o výslechu: Už vím, co jsem ten večer dělal! A Sedláka se musím zastat

Premium
Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Akorát si převzal od MF DNES cenu pro nejlepšího hráče play off hokejové extraligy, načež čelil přívalu otázek od moderátorky Daniely Brzobohaté. Co jste dělal ten večer? Kde jste byl? Byl jste sám?...

11. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Euro Hockey Tour 2026: přehled a výsledky turnajů

Útočník Dominik Kubalík pálí v přesilové hře na finského brankáře Harriho...

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

26. dubna 2026  11:17,  aktualizováno  10. 5. 23:42

USA na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Mathew Tkachuk v semifinále se Slovenskem.

Obhájci loňského titulu a tradiční kandidát na medaili. Hokejisté USA odehrají mistrovství světa ve Švýcarsku s mladým týmem. Největší hvězdou amerického výběru bude Matthew Tkachuk z Floridy....

10. května 2026  22:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.