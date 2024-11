Kolébko českého hokeje, vše nej! Kladno slavilo stovku, kotel ohromil choreem

„Kladno, jsi kolébka českého hokeje! Všechno nejlepší!“ vzkázal z kostky ve videozdravici Daniel Vladař, toho času brankář Calgary, který prošel mládeží z města ocele.

Už dlouho před zápasem se to před ČEZ stadionem hemžilo věrnými v kladenských dresech, aby si navzdory nevlídnému počasí vystáli frontu na autogramiádu legend. Vedle sebe se posadili Františkové Kaberle starší a Pospíšil, Milan Nový, Pavel Patera a Libor Procházka. Co jméno, to pojem. Nekončený had fanoušků se dlouho netenčil.

Při svém čekání míjeli venkovní Síň slávy s vystavenou Jágrovou zlatou olympijskou medailí z Nagana i jeho dresem z Pittsburghu, v němž získal Stanley Cup. Nechyběl ušatý pohár pro mistry světa, trofej pro vítěze Poháru mistrů evropských zemí, medaile světových šampionů vzešlých z vyhlášené kladenské líhně. Nad vzácnými artefakty bděli policisté.

Klub při slavnostním ceremoniálu pustil medailonky hvězd minulosti, sestřih historických úspěchů zabral symbolicky sto sekund. Rytíři vyvěsil na čestné místo speciální logo ke stoletému výročí. Čestnou buly vhodili Nový s Pospíšilem.

A pak přišel okamžik, který všechny uzemnil. Kotel Kladna rozvinul obří kroniku a postupně v ní listoval, prohlížel si ji panák symbolizující fanouška v modrobílém oblečení. První dvoustrana se vázala ke vzniku hokeje v Kladně, klub se narodil 13. listopadu 1924 v hotelu U Bílého beránka, tedy v době utkání na den přesně před sto lety. Druhý dvoulist připomněl zastřešení zimního stadionu, třetí zlatou éru kladenského hokeje ověnčenou šesti československými tituly.

„My byli tak dobří, že když jsme skončili druzí, byli jsme zklamaní,“ zavzpomínal na sedmdesátá léta minulého století Otakar Vejvoda starší, který to prožil jako hráč a později úspěšně i trénoval.

Kotelníci během písničky Veď mě dál, cesto má končili poctou vítězům Poháru mistrů evropských zemí a současností s dovětkem A(ť) příběh pokračuje.

„Viděl jsem jejich choreo a nádhera,“ smekl i hrdina hostů Daniel Malák, který soupeři pokazil oslavy dvěma góly.

Oba týmy se navlékly do retro dresů ze sezony 1974/75, v nichž Kladno při padesátém výročí klubu urvalo historicky druhý titul v nejvyšší soutěži, čímž odstartovalo svoji nejzářivější éru. Domácí hráči nesli logo paní Poldi na hrudi, na zádech žádné jmenovky. Jen Jágrovo číslo 68 chybělo, majitel stále marodí a postavil se na střídačku.

„Pamatuji, že jsem si s Jágrem ještě zahrál, šoupli mi ho do lajny, bylo mu sedmnáct a on dal gól. Neskutečný talent,“ smekl Milan Nový, pan Střelec, dvojnásobný mistr světa.

Hrdiny minulosti se to jen hemžilo, moderátoři je zvali do studia na tribuně, odkud se rozhovory vysílaly na kostku. K publiku promluvili třeba i Václav Sýkora nebo Josef Vimmer, kterému komentátoři v minulosti přisoudili vtipnou a košilatou hlášku Vimmer dal gól, která baví dodnes. Jeho vnuk Štěpán za Rytíře nastoupil.

„Chtěl bych, asi si titul prožili i naši současní hokejisté a hlavně fanoušci,“ zasnil se Pospíšil.

Jiří Ticháček (vlevo) z Kladna stíhá Jana Schleisse z Plzně.

Jenže Kladno zatím řeší trable, zase prohrálo a ne a ne se nastartovat. Před nejvyšší návštěvou sezony a elektrizující kulisou - dorazilo bezmála pět tisíc diváků - pokulhávalo o tři góly, v závěru se dotáhlo a rvalo se o prodloužení, ale body honilo pozdě.

„Upřímně: hanba za to, co jsme tady předvedli,“ červenal se domácí kapitán Radek Smoleňák. „Přitom pro mě to byl speciální zápas, znám celou historii, všechny legendy, mistry světa, rekordmany.“

Porážka nebo vítězství, jede se dál. Do druhé stovky.