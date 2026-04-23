Tipsport extraliga 2025/26

Kladno oznámilo odchody. Končí dlouholeté stálice i nejlepší kanonýr

Autor: ,
  10:23
Barvy hokejistů Kladna už nebudou v příští extraligové sezoně hájit obránce Jan Piskáček a trio útočníků Antonín Melka, Jakub Strnad a Tristen Robins. Středočeši o jejich odchodu informovali v tiskové zprávě.
U puku Tristen Robins z Kladna, za ním Jakub Sirota ze Sparty. Ve střehu brankář Jakub Kovář. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Šestatřicetiletý Piskáček se před rokem vrátil do Kladna po 12 letech. Včetně série předkola play off proti Spartě odehrál 24 utkání a připsal si dvě asistence.

Čtyřiatřicetiletý Strnad byl s Rytíři přes občasné odmlky a působení v jiných klubech dlouhodobě spojený a v minulosti zastával i roli kapitána.

Celkem odehrál v kladenském dresu 550 utkání s bilancí 96 branek a 101 nahrávek. V tomto ročníku měl ve 26 duelech bilanci 0+2. Čtyři starty přidal při hostování v Karlových Varech.

Dlouhodobě oblékal kladenský dres i šestatřicetiletý Melka. Na kontě má za Středočechy 514 startů, vstřelil 65 gólů a přidal 106 asistencí. V této sezoně odehrál 46 zápasů a zaznamenal sedm přihrávek.

Kladenský Tristen Robins slaví gól proti Třinci.

Čtyřiadvacetiletý Kanaďan Robins, na jehož kontě jsou i tři starty v NHL za San Jose, odehrál v Kladně jedinou sezonu, v kariéře se ale rozhodl pokračovat v Severní Americe.

V základní části byl druhým nejproduktivnějším hráčem týmu a jasně nejlepším střelcem, z 45 utkání si připsal 35 bodů (18+17). V pěti duelech předkola se Spartou přidal bod, když na ledě Pražanů vstřelil vítězný gól v prodloužení prvního utkání série.

„Rytíři Kladno děkují všem čtyřem hráčům za jejich služby, odvedenou práci a přístup během jejich působení v klubu a přejí jim hodně štěstí v další kariéře,“ uvedl klub.

Mužstvo povede od nové sezony nový trenérský štáb v čele se současným koučem reprezentace Radimem Rulíkem. Posily začne Kladno oznamovat na začátku května.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Finále

Baráž

Kompletní los

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:1
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

