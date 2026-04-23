Kladno oznámilo odchody. Končí dlouholeté stálice i nejlepší kanonýr

Šestatřicetiletý Piskáček se před rokem vrátil do Kladna po 12 letech. Včetně série předkola play off proti Spartě odehrál 24 utkání a připsal si dvě asistence.
Čtyřiatřicetiletý Strnad byl s Rytíři přes občasné odmlky a působení v jiných klubech dlouhodobě spojený a v minulosti zastával i roli kapitána.
Celkem odehrál v kladenském dresu 550 utkání s bilancí 96 branek a 101 nahrávek. V tomto ročníku měl ve 26 duelech bilanci 0+2. Čtyři starty přidal při hostování v Karlových Varech.
Dlouhodobě oblékal kladenský dres i šestatřicetiletý Melka. Na kontě má za Středočechy 514 startů, vstřelil 65 gólů a přidal 106 asistencí. V této sezoně odehrál 46 zápasů a zaznamenal sedm přihrávek.
Čtyřiadvacetiletý Kanaďan Robins, na jehož kontě jsou i tři starty v NHL za San Jose, odehrál v Kladně jedinou sezonu, v kariéře se ale rozhodl pokračovat v Severní Americe.
V základní části byl druhým nejproduktivnějším hráčem týmu a jasně nejlepším střelcem, z 45 utkání si připsal 35 bodů (18+17). V pěti duelech předkola se Spartou přidal bod, když na ledě Pražanů vstřelil vítězný gól v prodloužení prvního utkání série.
„Rytíři Kladno děkují všem čtyřem hráčům za jejich služby, odvedenou práci a přístup během jejich působení v klubu a přejí jim hodně štěstí v další kariéře,“ uvedl klub.
Mužstvo povede od nové sezony nový trenérský štáb v čele se současným koučem reprezentace Radimem Rulíkem. Posily začne Kladno oznamovat na začátku května.