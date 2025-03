Senzace i ostuda, Kladno zničilo Boleslav. Tralmaks hrál jak Asterix, teď se loučí

Takovému průběhu závěrečné dvacetiminutovky nic nenasvědčovalo.

Trápící se Kladno do ní vstupovalo se čtyřgólovým mankem, v pohodě hrající Boleslav vedla 5:1. Ta navíc stále hrála o osmé místo v tabulce. Aby zahájila předkolo na domácím ledě, stačilo ji vyhrát. Pak by se ani nemusela ohlížet na výsledek zápasu Plzně.

Místo ubránění náskoku nastal absolutní šok.

Rytíři ztrátu ukrajovali, ukrajovali, až ji celou smazali. A co víc, dokonce se ještě pustili do trháku.

Zklamaný Jan Růžička v brance Mladé Boleslavi.

„Šli jsme do třetí třetiny s tím, že uděláme všechno pro to, abychom nedostali gól a v klidu zápas dohráli. Hra se ale naprosto sesypala. Tolik gólů ve třetí třetině, kdy domácí tým vede 5:1, jsem asi ještě nezažil a doufám, že už ani nezažiju,“ nechápal trenér Boleslavi Richard Král.

Na sedm gólů stačilo Kladnu jen lehce přes 11 minut. Parádní jízdu načal ve 48. minutě Kusý, následoval jej v oslabení Tralmaks, pak Procházka a zase Tralmaks, který v 55. minutě srovnal.

Jen o 32 vteřin později poslal hosty do vedení Komuls, aby na něj ještě stihli navázat Bláha s opět ve formě hrajícím Tralmaksem.

Lotyšský střelec nasázel během necelých deseti minut hattrick, díky dalším dvěma asistencím (rovněž ve třetí části) navíc přeskočil na čele ligového bodování karlovarského Ondřeje Beránka, jenž se v Pardubicích do statistik nezapsal.

Kladenská radost po gólu v utkání s Mladou Boleslaví.

„Věděl jsem, že potřebuju nejmíň pět bodů. Po prvních dvou třetinách jsem tomu teda vůbec nevěřil, po dvou gólech v té třetí už ale ano. V ní jsem měl zatmění, zbývalo 12 minut a já zavřel oči a ty body získal. Kluci hráli pro mě, udělali všechno, abych bodování vyhrál,“ děkoval Tralmaks před novináři spoluhráčům.

„Celý tým šel za Edou, který bojoval o body. Ve třetí třetině byl jako utržený ze řetězu. Připadalo mi, jako by si vzal šťávu, co měli Galové. Jako Asterix, jak létal na ledě. Tímto bych mu chtěl poblahopřát k tomu, co dokázal,“ chválil kladenský asistent Václav Skuhravý.

Opora Rytířů se zastavila na 51 bodech. Za posledních dvanáct let jich v kladenském dresu v jedné extraligové sezoně nasbíral více jen Tomáš Plekanec (53 v ročníku 2021/22).

Zároveň Tralmaks vyhrál ligovou produktivitu s druhým nejnižším počtem bodů od založení samostatné soutěže, ještě méně (43) stačilo v sezoně 2007/08 sparťanovi Petru Tonovi.

Kladenský útočník Eduards Tralmaks (vpravo) se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi.

To by ale nijak nemělo znehodnotit výkony lotyšského útočníka. Právě on se nemalým dílem postaral o to, aby se Kladno konečně vyhnulo baráži. Ačkoliv nakonec na play off nedosáhlo, na třináctém místě může cítit alespoň úlevu.

Tralmaks se s Kladnem rozloučil ve velkém stylu. Už v lednu avizoval, že po sezoně odejde. Vybral si jiný extraligový klub, mluví se o Karlových Varech. Ani po oznámení ale nezvolnil, dál vynikal a jednoduše řečeno, dal do zbytku sezony opravdu všechno.

Naopak Mladá Boleslav musí řešit, jak zahnat krizi posledních týdnů. Z devíti uplynulých zápasů vyhrála jediný, i proto mohla na umístění v elitní čtveřici zaručující přímý postup do čtvrtfinále zapomenout.

Nakonec vypadla i z osmičky a předkolo proti Plzni začne na venkovním ledě. A to už za tři dny. „Musíme to hodit za hlavu, nastavit mód play off. V pátek máme první zápas, a tam musíme být stoprocentní,“ má kouč Král jasno.