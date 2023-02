Jágr jako Terminátor: slyšel ovace, dostal i dort. A Kladno se stále nevzdává

Už během první komerční přestávky sledoval olympijský šampion z Nagana na kostce video s blahopřáním a výčtem několika vlastních povedených akcí z dob, kdy válel v NHL.

Kladenský kotel zároveň vytáhl choreo, kde byl Jágr pod datem 15. 02. 2223 zobrazen ve stylu Terminátora. Pod jeho upravenou podobiznou stálo: „I’m still here (Pořád jsem tady).“

„Všiml jsem si toho. Jako Karlos Vémola, co? Pro mě by bylo nejkrásnější, kdyby lidé takhle chodili pořád a měli jsme plno neustále,“ děkoval majitel klubu za podporu.

Na narozeniny ale vůbec nemyslel, soustředil se především na zápas: „A také jsem měl v hlavě, že jsme měli desetidenní přestávku, což mi moc nepomohlo. Možná jsem ještě trochu přibral.“

Kvůli němu dorazil na stadion reportér z amerického deníku The New York Times, ještě před zápasem se legendární útočník fotil se skupinkou fanoušků z Francie.

Opět naskočil v elitní útočné formaci po boku Adama Kubíka a Tomáše Plekance. Čtyřikrát vystřelil na branku, do statistiky +/- zapsal jeden záporný bod.

Na ledě strávil patnáct minut a devět vteřin, opět dostával hodně prostoru v přesilovce. A právě při hře v početní převaze Rytíři překlopili vyrovnanou partii na svou stranu.

Soupeřovu nedisciplinovanost nejprve potrestal Ladislav Zikmund, který v pětadvacáté minutě otevřel skóre. Mladá Boleslav srovnala nedlouho poté, za záda Landona Bowa propadla rána Pavla Pýchy.

Zdálo se, že utkání zamíří do prodloužení, ale v čase 58:20 rozjásal domácí střídačku Jake Dotchin. Kladno v nervózním závěru těsný náskok uhájilo a získalo důležité tři body.

Hokejisté Kladna slaví výhru.

„Bylo to šťastné a ubojované vítězství. Soupeř měl ve třetí třetině víc ze hry, my dostali k dispozici nějaké přesilovky. A využili jsme toho, i když druhý gól byl trošku náhodný,“ vyprávěl Jágr.

Spoluhráči tentokrát chtěli uspět i kvůli němu. „Jsme rádi, že jsme mu dali malý dáreček. Ale ten hlavní bude, až zachráníme extraligu,“ dodal odhodlaně Kubík.

Rytíři sice šest kol před koncem základní části zůstávají poslední, ale hlavnímu cíli se opět o kousek přiblížili. Na třinácté České Budějovice ztrácí jen bod, na dvanáctý Litvínov dva.

Úplně v klidu nemůže být ani Mladá Boleslav, která je po pěti porážkách v řadě napřed o šest bodů. „Pro nás to byl strašně důležitý zápas. Bolí to hodně,“ povzdechl si obránce David Štich.

Naopak v kladenském táboře panuje před klíčovou fází sezony bojovná a odhodlaná nálada. Hned čtyři ze zbývajících šesti duelů odehrají svěřenci kouče Otakara Vejvody na domácím ledě.

Postupně přivítají Olomouc, Spartu, Vítkovice a Karlovy Vary, mezitím se představí také v Plzni a Českých Budějovicích. „Do této pozice jsme se dostali sami. Když budeme bojovat jako dnes, můžeme uspět,“ řekl zadák Dotchin.

Zatímco situace na špičce tabulky vypadá vzhledem k výraznému náskoku vedoucích Pardubic jasně, boj o postup do předkola play off a vyhnutí se baráži se dramatizuje.

„Může to jít až do posledního utkání. Věci okolo neřešíme, musíme si to uhrát sami,“ zavelel Jágr.