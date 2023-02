Litvínov čelí zlobě fandů. Nedá se na to dívat, souhlasí Hlava. Bojí se průšvihu

„Fanouškům se nedivím,“ přiznal útočník poražených Nicolas Hlava. Verva si zadělala na malér, od baráže jí teď dělí jen čtyři body. Přitom kdyby v Kladně vyhrála, už by měla záchranu téměř v kapse.

Proč jste selhali?

Co na to říct… Když budu ještě slušný, tak jsme si zápas podělali sami. Říkáme si, jak bychom do něj měli nastoupit, jak bychom se měli na ledě chovat, ale vstoupíme do utkání a nedá se na to dívat. To si musíme každý sednout v kabině, uvědomit si, za koho hrajeme, pro koho hrajeme a začít hrabat. Už není na co čekat, aby z toho nebyl velký průser.

Čím to, že tak klíčový zápas a tak špatný výkon?

Nechápu, na co čekáme. Jako kdybychom se toho báli. Odpalujeme od sebe puky, nehrajeme u sebe. Nevím. Na něco se připravujeme, pak vlezeme na led a bohužel to tam není.

Jakou část viny nese marodka?

Není to vůbec alibi. Hráč, který jde do zápasu, musí být na sto procent připravený odevzdat maximum. A je jedno, kdo je na ledě, jestli je nějaká marodka nebo není.

Jaké je stát před kotlem a slyšet skandování: My chceme chezu?

Nedivím se jim. Když se podívám, kolik jich přijelo, kolik lidí si na nás zaplatilo lístek – a my předvedeme tohle. My jim to musíme vrátit jedině tím, že v neděli získáme proti Karlovým Varům tři body.

Na Kladně jste působil, cítí teď velkou šanci?

Oni bojují jako my, tedy dneska bohužel bojovali víc než my. Na spodku teď budou všichni jen bojovat. Záleží, kdo do toho dá víc.

Miroslav Indrák vpravo překonává Mateje Tomka.

Bojíte se baráže?

Strašák je tam furt. Je to hrozně těžký. Musíme dělat maximum, abychom v ní nebyli.

Měl někdo po zápase proslov?

Všichni si k tomu musíme říct něco. Tedy hlavně o tom přestat mluvit, ale dělat to na ledě. Nikdo jiný nám nepomůže, nikdo jiný nás nezachrání. Na ledě jsme my.

Čím to, že vaše výkony jsou nahoru dolů?

Nevím, proč máme takové výkyvy. I v jednotlivých zápasech. Třeba první třetina hrozný, pak se to zlepší, potom zase špatný. Takhle to nejde. Jestli chceme vyhrávat, musíme hrát celých 60 minut stejně.

Jak reaguje vedení klubu?

Teď jsme s ním zatím nemluvili, ale každý si uvědomuje, co se děje. Uvidíme, co bude. Musíme zabrat už v neděli, ne čekat na reprezentační pauzu. Potřebujeme body v každém zápase.