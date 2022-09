Kladenští hokejisté poprvé ve zrekonstruované hale, otevřeli ji prohrou s Libercem

„Je to samozřejmě super, že jsme konečně doma. Je to krásné. Máme úzké kluziště a už jsme chtěli hrát tady na tom malém hřišti, když na něm budeme hrát celou sezonu. Strašně nám to pomohlo, že už jsme tady mohli hrát,“ řekl po utkání jeden z kladenských trenérů Miroslav Mach.

Středočeši ve zrekonstruované aréně absolvovali už pár tréninků a nyní i zápas, chyběli jen diváci. Hrálo se za zavřenými dveřmi. „Konečně to vypadá jako moderní hala,“ uvedl útočník Antonín Melka.

Rekonstrukce stadionu trvala rok a půl. Spočívala především ve stavbě nové střechy, zateplení a opláštění budovy, nová je též vzduchotechnika. Nyní se bude ještě upravovat okolí stadionu a třetí patro, kde vznikne administrativní zázemí a skyboxy. Nové zázemí budou mít i novináři a technici. Nové jsou též prostory pokladen s místem pro konání tiskových konferencí, po rekonstrukci je kabina A-týmu, mantinely a další vybavení stadionu.

Kladenský městský zimní stadion byl vybudován v roce 1959. Oprava stála zhruba 470 milionů korun.

„Hraje se mi tady dobře, dal jsem dva góly, takže ty pocity jsou dobré, sebevědomí to určitě pomohlo,“ pousmál se Melka. Porážka ho ale mrzela, byť zatím nešlo o extraligové body. „Hřiště je malé, ten led ještě není ono. Tolik nekloužou puky. Je to trochu těžké, ale snad se do toho dostaneme do začátku sezony. Věřím, že pak v sezoně budeme podávat dobré výkony a ten domácí stadion nám hodně pomůže,“ dodal Melka.

Zatímco padesátiletý Jágr do utkání nezasáhl, čerstvá posila Rytířů Jakub Klepiš ano. V prvním útoku domácích nastoupil s Adamem Kubíkem a Tomášem Plekancem.

Už ve třetí minutě otevřel skóre hostující Jakub Dvořák, ale Melka brzy vyrovnal a Kristaps Sotnieks do přestávky dokonal obrat. Zkraje druhé části zařídil stav 2:2 Tomáš Filippi, pak se však prosadil v oslabení Kubík a následoval ho druhým zásahem Melka. Do druhé přestávky snížil Jaroslav Vlach, další góly Bílých Tygrů obstarali ve třetí části Petr Jelínek a Michael Frolík.

„Nebylo to z naší strany špatné, bylo tam pár chyb, ale i dobrých věcí. Škoda jen, že jsme to neudrželi, když už jsme vedli 4:2. Musíme se vyvarovat těch zaváhání vzadu,“ poznamenal Melka.

„Jsme rádi, že jsme vyhráli, i když jsme domácím darovali pár laciných gólů. Líbila se mi třetí třetina, v níž jsme byli srovnaní a podařilo se nám otočit skóre z 3:4 na 5:4,“ pochvaloval si trenér hostů Patrik Augusta.

Premiérový extraligový zápas v nové hale odehrají Kladenští v pátek 16. září v 1. kole proti Pardubicím.