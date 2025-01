Dva góly stačí, krotili trenéři zelenáče: Je hezké vidět, že Kladno není poslední

„Je hezké vidět, když Kladno není poslední, jsme rádi, že stoupáme tabulkou. A snad půjdeme ještě výš,“ věřil nečekaný hrdina páteční bitvy týmů z extraligového dna.

První dva extraligové góly v kariéře si užíval. „Pocity jsou strašně krásné, zažívá se to jednou za život,“ zářil.

Když se poprvé prosadil už v první třetině, trenéři mu gratulovali, zato spoluhráči si ho hned dobírali: „Upozornili mě, že nějaká pokutka za to určitě bude, což mě trošku rozhodilo, ale nevadí. Druhý gól mě nakopl do zbytku zápasu.“

Podruhé se Vandas prosadil v půlce duelu, když zvyšoval na 3:0. A gól to byl nakonec vítězný, Tygři dokázali dvěma zásahy závěr zdramatizovat, ale o první domácí výhru po takřka třech měsících už Rytíře neobrali. „Konečně jsem zažil děkovačku a bylo to nádhera,“ slavil benjamínek s téměř třemi a půl tisícovkami diváků.

Vandas nastoupil teprve do osmého extraligového zápasu v kariéře a rozhodně ne s úkolem, že by měl rozhodnout. „Trenéři mi nařídili, ať převážně bráním, že to je moje hlavní činnost s tím, že když se naskytne nějaká možnost, samozřejmě mám podpořit útok. Ale po tom mém druhém gólu říkali, že to už stačí, že zbytek mám už jen odbránit dozadu,“ usmíval se 190 centimetrů vysoký bek.

Kladenský Tomáš Vandas podruhé v zápase překonává libereckého Petra Kváču.

Moc nechybělo, aby teď místo Kladnu pomáhal reprezentační dvacítce na mistrovství světa v Kanadě. Do týmu, který se probil už do semifinále turnaje, se ale nakonec nedostal.

„Možná mě trošku mrzí, že tam nejsem, ale koukám se dopředu. Kluky sleduju, je krásné, že dvakrát za sebou ve čtvrtfinále vyřadili Kanadu. Myslím, že dokážou jít ještě dál, porazí i USA,“ věří, že česká pohádka ještě neskončila.

Vandas si tu svou prožil v pátek v Kladně.