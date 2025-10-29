Ryšavý se proměnil ve střelce. Jágr znovu chyběl, rozhoduje se ze dne na den

Za 79 extraligových zápasů se prosadil devětkrát, loni v Liberci posbíral za celou sezonu pět zásahů. V Kladně se netrefil jen při své premiéře proti hradeckému Mountfieldu, pak už skóroval do sítě Olomouce, dvakrát se prosadil v Českých Budějovicích a nyní i proti Liberci, odkud v Kladně do konce sezony hostuje.
„Asi mi ta změna prostředí pomohla, celkově ten impulz, že můžu začít od nuly, v novém týmu. Ten první gól proti Olomouci byl pro mě hodně důležitý, dal mi sebevědomí, že můžu týmu i takhle pomáhat. Od té doby mám při jakémkoliv zakončení chladnější hlavu, moc nad tím nepřemýšlím. Co vidím, to udělám,“ rozpovídal se o své proměně Ryšavý.
V zápase s Libercem se prosadil v poslední vteřině druhé třetiny, jeho trefu na 3:2 muselo potvrdit až video. „Popravdě jsem neměl tušení, kolik času zbývá. Otevřelo se mi to tam, viděl jsem bránu, tak jsem zkusil vystřelit a rozsvítilo se zelené světlo. Říkal jsem si: Možná jsem to stihl, možná ne, naštěstí to platilo a mohli jsme jít s vedením do šatny.“
Rytíři v zápase vedli celkem třikrát, pokaždé o náskok přišli. Naposledy ve třetí části právě po signalizovaném faulu Ryšavého, kdy se prosadil Lenc. V prodloužení se Kladno ubránilo i přesilovce Tygrů a v nájezdech pak urvalo bod navíc.
Třinec přehrál Budějovice a upevnil vedení, zvítězil i Litvínov. Kladno zvládlo nájezdy
„Jsem rád, jak jsme se k tomu postavili, že jsme ustáli důležité oslabení a zvládli pak i nájezdy. Měli jsme šanci získat i tři body, ale každé body jsou dobré,“ byl spokojený 190 centimetrů vysoký forvard.
Proti svým cítil zvýšenou motivaci. „Je to jiné, určitě mám k těm klukům nějaký vztah, ale v zápase jsem se snažil od toho oprostit, zaměřit se na sebe. Bylo to pro mě výjimečné, cítil jsem motivaci i nervozitu“ svěřil se hráč, jenž ještě 12. října hrál za Liberec v Plzni.
„To je hokej. Je to mladý kluk, je dobře, že se prosazuje. Je to mladý sportovec, kariéru má před sebou, neberu to tak, že je to pro nás extra hořká prohra kvůli tomu, že nám dal gól zrovna on. Je fajn, že tu šanci tady chytil za pačesy,“ přeje úspěch svému bývalému svěřenci liberecký kouč Jiří Kudrna.
Z povedeného transferu má radost i kladenský asistent Ivan Majeský: „Jsme rádi, že se našel někdo další, kdo dá gól kromě hráčů, od kterých to čekáte. Plní si svoji práci, takže zatím spokojenost. Ale musí makat dál,“ apeluje pobočník hlavního kouče Davida Čermáka.
Rytíři vyhráli v extralize tři z pěti posledních zápasů, s Libercem to museli zvládnout i bez Jaromíra Jágra. Legendární útočník naskočil do své 38. profesionální sezony 17. října, odehrál bitvy s Vítkovicemi, Hradcem a Olomoucí, teď podruhé za sebou v sestavě chyběl a duel sledoval ze skyboxu. „U něj je to ze dne na den. Měl nějaké malé problémy, záleží na něm, kdy se na to bude cítit. Když bude fit, tak do sestavy vrátí,“ ujišťuje Majeský.