Kladno se zadrhlo. Chceme zpět nahoru, hlásí Melka. Kdy se uzdraví Jágr?

„V posledních pěti minutách jsme byli úplně jiný tým, s jiným nasazením. Hrát takhle celý zápas, jednoznačně vyhrajeme,“ tvrdil útočník Antonín Melka o zázračném probuzení. „Bohužel jsme začali hrát pozdě.“

Ještě pět minut před koncem Kladno pokulhávalo 1:4 a vypadlo to s ním bledě, jenže hradecký „vlastenec“ ho postavil na nohy a díky následným dvěma gólům při power play manko vygumovalo. Nakonec ztroskotalo 4:5 až po samostatných nájezdech.

„Evidentně nás nakopl gól od brusle, všechno se tím zlomilo. Pak jsme do toho šli a dohráli jsme v euforii,“ líčil Melka, který tečí srovnal. „Bod je vzhledem k průběhu zápasu zlatý.“

S pětizápasovou sérií porážek na zádech a navrch s tříbrankovým mankem takhle procitnout? Kde se to v Rytířích vzalo? „Řekli jsme si, že do toho dáme všechno. Je reprezentační pauza, nemáme co ztratit, nemáme se na co šetřit. Hru jsme zjednodušili, beci stříleli, z toho všechno pramenilo,“ uvažoval Melka.

Hradec Králové se mračil, ačkoli urval už osmou výhru za sebou. „Je neakceptovatelné, že jsme během chvíle ztratili tříbrankový náskok. Takhle s tím hazardovat a takhle lehkovážně přijít o tři body, to je neakceptovatelné!“ šílel asistent trenéra hostů Tomáš Hamara.

Rytíři vstoupili do sezony jako polití živou vodou, atakovali špičku tabulky, jenže koncem října se zadrhli a sesunuli se do extraligového suterénu. Pětkrát nebodovali, pošesté s Mountfieldem urvali aspoň bod a reprezentační přestávku stráví na desátém místě.

„Tabulka je vyrovnaná, byli jsme čtvrtí, po porážkách dvanáctí, teď dvakrát vyhrajeme a může být osmí. Je lepší body nahrát teď než to honit na poslední chvíli na konci sezony,“ burcoval Melka.

Zkušený útočník tuší, proč po rozmachu následoval úpadek. „Vytratila se nám jednoduchost, lehkost, což nás předtím zdobilo. Házel jsme puky před bránu a padalo nám to tam. Teď beci vystřelí, ale my útočníci tam nejsme. Anebo tam jsme, ale oni nevystřelí,“ porovnal pětigólový Melka. „Anebo zbytečně kombinujeme, asi jsme si mysleli, že jsme nějací hokejisté. Závěr proti Hradci ukázal, že v jednoduchosti je síla, to je cesta k úspěchu.“

S tím souzní i trenér David Čermák: „Jestli jsme předtím chtěli až moc hrát hokej… Najednou jsme šli před bránu a vyplatilo se to.“

Druhou bolístkou jsou přesilové hry, Rytíři už v nich nejsou tolik nebezpeční jako dříve. Proti Mountfieldu nevyužili ani pětiminutovou. V jedné se nakonec prosadili, ale ve zvýrazněné o šestého muže v poli při hře bez brankáře. „Přesilovky, to je kámen úrazu,“ přikývl Melka. „Soupeř ji má a hned dá gól, my jich můžeme mít pět a nejsme schopní ani vystřelit nebo mít tlak. Musíme na tom hodně zapracovat. To vyhrává zápasy, nám spíš prohrává.“

Podle Čermáka i v početních výhodách je potřeba vsadit na jednoduchost. „Teď nám v nich hraje jeden hráč a ostatní čekají. Musíme si pomoct. Hrajeme přesilovky špatně, jako bychom se báli zodpovědnosti. Musíme si to ukázat a kluky nakopnout. To není v nácviku, spíš v hlavách,“ odtušil trenér.

Pomoct můžou i návraty dvou Jaromírů, Pytlíka a legendárního Jágra. Jenže kdy? To je ve hvězdách. „Nevím, jestli se během přestávky uzdraví. Oba čekají na další vyšetření, nejsou v pořádku,“ uvedl Čermák. Právě od chvíle, kdy Jágr vypadl ze sestavy, jeho Rytíři klopýtají. Černá série bez výhry kopíruje jeho absenci.

Ve středu 13. listopadu, tedy přesně na den stého výročí založení klubu, Kladno hostí ve fatální bitvě předposlední Plzeň. Zápas může naznačit, jakým směrem se jeho sezona bude odvíjet.

„Mám rád důležité zápasy, v nichž o něco jde. S Plzní to potřebujeme zvládnout a pak se po malých krůčcích zase dostat nahoru,“ vyhlásil Melka. „Chceme divákům ukázat, že hokej hrát umíme. I my sami chceme být úplně jinde než minulou sezonu. Doufám, že se zase dostaneme na vítěznou vlnu a náš hokej bude bavit nás i fanoušky. Chceme vyhrávat zápasy a být nahoře.“