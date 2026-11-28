„Cítím se super, ale máme hodně zápasů do konce sezony a musíme šlapat dál,“ nechce polevit devětadvacetiletý rodák z Tampy.
Během čtyř extraligových sezon v Mountfieldu, Liberci a Mladé Boleslavi nikdy nepřekročil hranici deseti gólů, osm tref za Tygry v ročníku 2021/22 bylo jeho maximem. Teď podruhé útočí na dvouciferné číslo. „Je to skvělý pocit, jsem moc rád, že mi to tam padá,“ zářil forvard, jenž proti Varům vstřelil svůj devětačtyřicátý a jubilejní padesátý gól v extraligové kariéře.
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Obě jeho branky do sítě Dominika Frodla padly netradičně. Nejprve v první třetině vyrovnal vteřinu před sirénou na 1:1, ve druhé části pak ujel v oslabení a dokonal obrat Rytířů. „Griff (Mendel) to výborně vypíchl do brejku ke mně. Věděl jsem, že mám čas ujet a něco vymyslet,“ popisoval vítězný gól.
Dokonalý přehled o čase měl při svém prvním zásahu, který padl takřka s klaksonem zahajovací třetiny. „Když Danny (Audette) dostal puk na modré čáře, rychle jsem se podíval a viděl jsem, že tam je pět vteřin. Věděl jsem, že něco musíme dostat na bránu. A vyšlo to,“ usmál se syn vítěze Stanley Cupu s Edmontonem Petra Klímy.
Za stavu 2:1 Rytíři přečkali horké chvíle, Marcel Marcel dostal pět minut plus do konce za faul na Nicholase Jonese, když následně musel na trestnou lavici i kapitán Michal Kempný, měli hosté dvouminutovou početní výhodu pět na tři. Kladno se ale ubránilo a při závěrečné power play hostů zpečetil výhru střelou do prázdné branky Samuel Vigneault.
„Měli jsme hodně vyloučení, ale naše hra v oslabení byla výborná,“ vypíchl Klíma. Neplatilo to jen pro zápas s Karlovými Vary, v oslabení patří Kladno ke špičce extraligy. Ubránilo jich už 74.
„Jak to děláte?“ zazněla otázka na trenéra Radima Rulíka během tiskové konference. Na legrácky ho obvykle moc neužije, ale vybojovaná výhra dobře naladila i jindy spíše věcného a strohého stratéga. „Já vám to řeknu a budou to dělat všichni,“ vtipkoval Rulík.
Pak přece jen nabídl i vážnější odpověď. „Hraje se to pořád stejně. Neotvírat prostory, být pospolu a pracovat dobře hokejkami. Být dobře postavený pozičně. Hlavně ale musíme být disciplinovanější a ukázněnější. V oslabení to bylo týmové, ale vůbec k tomu nemělo dojít,“ vyčítal kouč.
Jinak je ale v Kladně veselo, z posledních dvanácti zápasů urvalo devět vítězství a bezpečně se drží v TOP 3 extraligové tabulky. „Je super, že sbíráme body. A chceme se posouvat dál,“ přeje si Klíma.