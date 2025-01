Zabijácká Energie v Kladně: 4 přesilovky, 4 góly, k jednomu pomohl i kustod

„V žebříčku oslabení jsme do zápasů v Plzni a s Karlovými Vary byli druzí v lize, teď jsme dostali šest gólů. Může se to stát, mě ale spíš straší naše neproduktivita. Kdybychom dnes hráli tři dny, gól bychom nedali,“ posteskl si kladenský trenér David Čermák.

Jeho Rytíři skutečně dlouho drželi skvostnou bilanci v oslabení, ubránili jich po Litvínovu nejvíc. Jenže jejich úspěšnost teď spadla z 88 procent na 80,5. V posledních šesti přesilovkách inkasovali, dvakrát v Plzni a čtyřikrát s Karlovými Vary. Západočeské školení.

„Měli jsme výborného gólmana, výborné střelce a musím pochválit našeho kustoda, který během tří vteřin vyměnil zlomenou hokejku a s ní se pak dala nahrávka na nejdůležitější gól na 2:0. To dělá tým!“ vyzdvihl to olympijský šampion Pavel Patera, trenér vítězné Energie.

V první třetině využil přesilovku Janis Jaks, ve druhé části se v nich dvakrát prosadil kanonýr Ondřej Beránek, show završil Arttu Ilomäki zkraje třetí dvacetiminutovky. Na třetí a čtvrtý úder hosté spotřebovali z dvou trestných minut jen sedm a osm sekund.

„Moc si toho vážíme, něco takového jsem ještě nezažil,“ žasl i Beránek. „Přitom Kladno na nás vletělo a my nevěděli, která bije. Z ničeho nic jsme dali gól, a když nám to napadalo v přesilovkách, bylo to pro Kladno už těžké. Asi nehraje v takové pohodě jako my.“

Rytíři počtvrté oblékli zlaté výroční trikoty a počtvrté v nich prohráli. „Asi náhoda, nesváděl bych to na zlaté dresy, ale mohla za to oslabení, už druhý zápas za sebou,“ láteřil útočník Jakub Strnad. „Oni hráli přesilovky jednoduše, vyhráli buly na beka, střela a všechny puky, které vyrazil gólman, doráželi. Dvakrát to bylo tak rychlé, že jsme se ani nestihli postavit, už to tam viselo a koukali jsme po sobě.“

Adam Brízgala, brankář Kladna, inkasuje.

Patera nechtěl ze stoprocentní úspěšnosti početních výhod v Kladně vyrábět senzaci. „Minule jsme je doma nedali, teď to napadalo. Když využijete hned první dvě, hlava pracuje jinak. Nedělal bych z toho vědu. Nám se to stalo nedávno v Litvínově, prohráli jsme 1:4 a všechny góly jsme dostali v oslabení,“ připomněl; Verva však tehdy hrála přesilovek šest.

Nynější karlovarský koncert přišel paradoxně v zápase, v němž chyběl tradiční přesilovkový článek, obránce Tarmo Reunanen. „Zase přišel jiný hráč, David Moravec puk odtahoval na střed, něco jiného než s Reunanenem. Říkali jsme, že budeme střílet, já budu stát před bránou. Jsou to zase jiné góly, to k tomu patří,“ tvrdil Beránek, který je s 22 zásahy nejlepším střelcem extraligy. „Jsem rád, že se daří, ale musí být pokora. Takhle týmově jsme neměli tady dlouho našlápnuto, doufám, že to vydrží co nejdéle.“

A vydrží Energii přesilovková energie jako v Kladně? Teď je s úspěšností využití skoro 24 procent čtvrtá v celé extralize.