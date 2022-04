Kubík: Chceme už baráž ukončit. Ať můj gól zbourá jihlavský zimák

Jaký bude pátý zápas?

Čeká nás opět stejně těžký boj. Musíme si odpočinout a hrát jako v posledním zápase. Potřebujeme, abychom se nevraceli zpátky do Jihlavy, musíme to ukončit už v Chomutově.

Což by znamenalo, že byste byl historicky posledním střelcem na Horáckém zimním stadionu v Jihlavě. Čeká ho demolice.

Já říkal, že to tady nemám rád, tak to tady zbourám (smích). Ale když tu fanoušci začnou řvát, je to slyšet. Klobouk dolů před nimi, atmosféra byla úžasná až do konce. My to tady nemáme rádi jen z důvodu, že sem jezdíme bojovat každý rok až do konce. Jinak to není nic proti Jihlavě. Staré haly, jako i ta naše kladenská, mají svoje kouzlo, k českému hokeji patří.

První zápas v Jihlavě jste prohráli, ve druhém dominovali. Proč takový rozdíl?

Ten první jsme možná trošku podcenili, Jihlava byla lepší a zaslouženě vyhrála. Poučili jsme se z toho. Říkali jsme si, že to prostě musí být lepší. Od začátku jsme udávali tempo. Zase jsme dostali první gól, ale nesesypali jsme se z toho. Šli jsme prostě dál. A nakonec jsme skóre otočili.

Jak vám v pátek pomohlo, že domácí brankář Žukov dostal trest do konce zápasu?

Myslím, že Žukov je jejich největší zbraň, s Tomášem Čachotským tým táhnou. Jakmile jim chyběl, oni věděli, že vzadu nejsou úplně jistí. Využili jsme toho a zaplaťpábůh to tam napadlo.

A využili jste tři přesilovky, den předtím žádnou.

My na ně koukali na videu, Pleky (kapitán Tomáš Plekanec) k tomu něco řekl. Domluvili jsme se, že je zkusíme hrát jinak, a vyšlo to. Jsme rádi, že Plekyho máme, že nám to takhle řídí. Bylo vidět, že Jihlava na to nebyla připravená.

Plekanec měl bodů pět, o jeden víc než vy. Hecovali jste se?

Nám jde o to, abychom tým dotáhli k výhře a sérii co nejdřív ukončili. Jsme rádi, že nám to tam padá. Když se budeme takhle vzájemně podporovat celý tým, bude to fajn. Já se cítil dobře, ale není to jen o mě, ale o každém jednom v mužstvu. Když hráč vidí, že všichni okolo dřou, udělá to taky.