Zájemce o koupi Kladna chce probudit mládež. Najde Jágr místo v Pittsburghu?

Drastil veřejně prohlásil, že má o koupi Rytířů velký zájem. S českou legendou už se dokonce osobně sešel. „Ale zatím bych nerad zmiňoval konkrétní průběh,“ uvedl posléze.

Kontaktoval také primátora Milana Volfa. Odmítl úvahy o případném stěhování, navíc dodal, že by se chtěl zaměřit především na práci s mládeží, která v minulosti produkovala spoustu talentů, ale v posledních letech strádá.

„Jestli si pro Kladno něco přeju, tak aby se mládež vrátila na stejnou úroveň, jako když jsem vyrůstal. Neotočí se to během dne, ani během roku, je to běh na dlouhou trať,“ uvedl Smoleňák v novém díle podcastu Bomby k tyči.

Jágr už na jaře hlásil, že by se prodeji klubu, který mu kompletně patří od roku 2017, nebránil. Tehdy si zároveň povzdechl, že zatím nedokázal najít seriózní zájemce.

Drastil může jeho hledání ukončit. Pokud se obě strany domluví, bude zajímavé sledovat, kam povedou Jágrovy další kroky. Už delší dobu se spekuluje, že pro něj chystají manažerskou pozici v Pittsburghu.

„Je to lákavé. Člověk se občas dostane do bodu, kdy si řekne, že už stačilo. Pokud dojde k závěru, že dal Kladnu všechno a už ho to neuspokojuje, klidně může zavolat do Pittsburghu. Věřím, že mu tam něco vymyslí,“ tvrdí Smoleňák.