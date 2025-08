Na místo, kde s hokejem začínal, se vrací po 12 sezonách ve Spartě, Českých Budějovicích a Plzni, na kladenském zimáku ale byl pořád jako doma. „Jsem tady hodně často. Starší synátor už tu hraje, mladší bude začínat. Asi si tady nahoře pořídím byt,“ vtipkuje vousáč s obvykle kamennou tváří.

Být rodině nablízku, to byla jedna z motivací, která Piskáčka zlákala zpátky do Kladna. „Už jsem tíhnul k návratu domů, nadhodil jsem to Buginovi (sportovnímu manažerovi Kladna Jiřímu Burgerovi), a dotáhlo se to do konce,“ přiblížil okolnosti svého comebacku 180 centimetrů vysoký bek.

Oslovila ho i vize Kladna, které po převzetí klubu podnikatelem Tomášem Drastilem staví nový tým. Piskáček je jednou z patnácti posil, mužstvo má i mentálního kouče nebo nutriční specialistku. „Je to servis navíc pro nás, každá taková maličkost hraje roli. Změn v kádru je hodně, jede se prakticky od nuly. A na nás hráčích je, abychom se k tomu postavili čelem a dali se dohromady.“

Pomůže tomu i konkurence. „Ta je vždy vítaná, člověk musí předvádět výkony na sto procent a nemůže polevit, což je jedině dobře,“ kývne bývalý kapitán Sparty, s níž slavil v extralize stříbro i bronz.

I když dlouhá léta působil mimo Kladno, sledovat ho nepřestal. A drásalo ho, jak se potácelo mezi baráží a první ligou. „Nikdy mi to nebylo příjemné. I když kluci sestoupili, nebo hráli baráž, vždy jsem jim fandil. Když jsem proti nim hrál, tak jsem do toho dával maximum, ale v ostatních zápasech jsem si přál, aby udělali co nejlepší výsledky.“

Momentka z tréninku hokejového Kladna, aktivně se zapojil i Tomáš Plekanec, vlevo Jan Piskáček.

Teď má k vzestupu pomoct i Piskáček, který v extralize odehrál 646 zápasů a posbíral 124 bodů za 36 gólů a 88 asistencí. „Určitě budeme chtít do play off, pak se uvidí. Tam začne nová soutěž a my budeme bojovat, abychom došli co nejdál.“