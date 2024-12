Návrat krále nestačil, Jágr zatím Rytíře nevysvobodil: Máme broučky v hlavách

„Co s tím dělat a jak z toho ven? Buď obměnit kádr, nebo trenéra, nevím...,“ soukal ze sebe domácí kouč David Čermák po krachu 1:4.

Než padesátník Jágr onemocněl, Rytíři vítězili a patřili k tomu lepšímu, co extraliga nabízela. Legendu však ze sestavy vyřadily zdravotní komplikace. „Všichni mysleli, že má zraněné tříslo, stehenní sval, jenže on prodělal covid a měl náznak černého kašle,“ líčil patálie hokejového terminátora jeho přítel Lubomír „Čužák“ Rys, který Jágrovi pomáhal patnáct let během jeho zámořské etapy.

V době Jágrových potíží ho Rys navštívil. „Byl jsem u něj, zrovna kašlal, říkal, stůj dva metry ode mě. Já nesmím nastydnout, nic chytit, jsem v rakovinovém léčení. Nemohl dýchat, musel orážet,“ říkal bývalý hráč Kladna a Košic. „Jarouškovi to překazilo parádně rozjetou sezonu, shodil deset kilo, byl ve formě. Co dokáže v 52 letech, je zázrak. Važme si toho, měli bychom k němu vzhlížet, já k němu vzhlížím, je to borec!“

Jágr musel na marodku po zápase na ledě Vítkovic, který se hrál 16. října. V pátek naskočil ve třetím útoku s Mitchem Hultsem a Martinem Procházkou. „Pro něho je to strašně těžké. Hrozně dlouho netrénoval. On, který je zvyklý trénovat několikrát denně, vypadl na dlouhou dobu. Ale na to, jak krátce trénuje, nevypadal vůbec špatně,“ ocenil trenér Čermák nezlomného Jágra, který ve 13 zápasech zapsal tři kanadské body za gól a dvě asistence.

Přínos veterána je neoddiskutovatelný. „Vždy je znát, když je s námi ve výstroji, ať už na tréninku, nebo v zápasech. Je to obrovská persona s obrovskými zkušenostmi. Určitě k tomu má v kabině co říct. Nějakým způsobem to určitě impulz byl,“ mínil útočník Petr Straka. „Na druhou stranu - je to jeden hráč. A je tam dalších 19 lidí, kteří jsou nějakým způsobem nalomení a každý má v hlavě toho broučka a říká si, co se stane. Hlava blokuje tělo a pak jste kvůli tomu někde o půl kroku později, nebo nedáte nahrávku tak precizně, jak byste měl.“

Kladenský Jaromír Jágr během rozbruslení před duelem s Vítkovicemi.

Ano, návrat krále nestačil.

A ani vedoucí gól stejně jako v předchozích třech zápasech. Karlovy Vary, České Budějovice, Olomouc i Vítkovice nepříznivý stav otočily. Tentokrát Jágr a spol. titěrný náskok udrželi jen 90 sekund.

„Zlomilo se to bohužel druhým gólem Vítkovic. Je to blbý takhle říct, ale v půlce zápasu dostaneme gól, kterým jdou do vedení 2:1, a mentální stránka našeho týmu je bohužel nyní v takovém stavu, že tam není potom šmrnc, jaký by měl být,“ smutně konstatoval dvaatřicetiletý Straka.

Rytíři svého soupeře přestříleli 35:23, jenže nic z toho. „Nedaří se nám a je to pořád ta samá písnička dokola,“ stýskal si další forvard Matyáš Filip. „Popravdě už ani nevím, co k tomu říkat. Je to rok co rok stejné a chce to co nejdříve tuhle černou sérii zlomit. Pokusíme se zase v neděli. Za poslední tři zápasy jsme ale dali vždy jediný gól, to se těžko vyhrává. A s tím, jak my držíme vedení, je to ještě o dost těžší. Bušíme do soupeře jak hluší do vrat, ale oni nám párkrát ujedou a dají z toho tři góly.“

Návod, jak černou sérii ukončit, hledá kdysi slavný klub zatím marně. „Kdyby ten návod existoval, tak nikdo nikdy není v krizi,“ pronesl Straka. „Jsou to klišé, ale musí každý začít od sebe, pracovat a jít do každého souboje v utkání i do každé nahrávky na sto procent. Nelze vůbec nic podcenit.“

Bída se odráží na návštěvách, v pátek přišlo už jen 1 891 nejvěrnějších. V neděli si Rytíři střihnou středočeské derby v Mladé Boleslavi, pak je reprezentační pauza, na kterou se Straka upíná. „Hlava si orazí,“ věří.

Nepomohl by psycholog? „To je dobrá otázka. Hraju v extralize osmou sezonu po návratu ze zámoří a tady si z toho lidi dělají srandu. Jenže v Americe před deseti lety byli psychologové i na farmě. Jednou za měsíc přišel člověk a naprosto intimně si s námi povídal. Dělala se i nějaká cvičení a různé jiné věci. Když chtěl třeba někdo pokecat o hokeji s někým jiným mimo rodinu, trenéry či spoluhráče, fungovalo to. Ať už osobně, nebo třeba přes skype,“ prozradil Straka.

Netuší, zda by zrovna tohle teď Kladno spasilo. „Ale nebral bych to určitě jako legraci. Hra je rychlá a rozhodují takové maličkosti... Jsme teď ve fázi, kdy nás jeden odraz, jedna povedená akce soupeře dokáže tak nalomit, že to pak máme v hlavě kolikrát do konce zápasu.“

I proto je Kladno opět poslední. Vymaní se z koloritu posledních sezon, nebo opět bude muset do baráže?