POHLED: Ať je Kladno rádo, že vynechá play off. A fanoušci taky. Čas začít nanovo

„Když si předkolo nevybojujeme, můžeme být naštvaní jen na sebe,“ říkal kapitán Radek Smoleňák před nedělním duelem s Vítkovicemi.

Buď postoupí jeden, nebo druhý.

Ostravský celek zvítězil úplně jasně 5:0, a tak může trenér Václav Varaďa z dvanáctého místa po dlouhé pauze zaskočit konkurenci. Však jeho poslední play off končilo v Třinci titulem.

Naopak Jágr, který ohlásil, že se úterního 52. kola už aktivně nezúčastní, vykládal: „Beru to jako neúspěch, jsem spíš zklamaný.“

Smoleňák ho doplnil: „Cítím smutek i úlevu.“

Ona úleva by mohla nakonec převážit. Kladno by v play off plnilo jen roli týmu, s nímž se pátý celek po základní části pěkně rozehraje před čtvrtfinále.

Sice působí efektně, že do posledního kola hrálo prakticky všech čtrnáct týmů včetně už najisto poslední Olomouce o postup, ale vstřícný systém nejvyšší hokejové soutěže si tím taky kazí sportovní úroveň vyřazovací části.

Vždyť Smoleňák sám uznal: „Před dvěma měsíci jsme byli poslední se ztrátou pěti šesti bodů.“

Neplatí, že do extraligového play off postupuje několik nejlepších a že jde o elitní skupinu, která slibuje v každé sérii parádní hokej. Platí, že postupují všichni, až na dva nejzoufalejší celky.

Kladenští hokejisté se loučí s fanoušky po domácím utkání s Vítkovicemi.

Tři poslední sezony Kladno pokaždé spadlo do baráže a muselo svou účast v extralize obhajovat s vítězem první ligy. Vsetín a Zlín vyprovodilo nejkratší možnou cestou na čtyři zápasy, s Jihlavou nezvládlo jedno z pěti utkání.

Kvůli naprosto nesmyslnému harmonogramu na baráž pokaždé čekalo přes čtyřicet dní. V Kladně vám každý rád od plic řekne, co si o takovém formátu myslí. Nic pěkného. „Pokorně říkám, že je velká úleva, že se nemusíme zase mořit do konce dubna. To nechtěl nikdo,“ přiznal Smoleňák.

Baráží se zároveň managementu zásadně komplikuje příprava na další sezonu, protože jak chcete lákat potenciální posily, když ještě v dubnu nevíte, jestli náhodou nespadnete?

Kromě toho v dubnu z hráčů zůstává už jen pár výjimek bez smlouvy, takže Kladno se pravidelnou účastí v baráži dostávalo do spirály frustrace.

Teď mají Rytíři šanci začít úplně nanovo.

Na konci ledna Jágr oznámil, že se vzdává 80 procent podílu vlastnictví klubu, prodal ho podnikateli Tomáši Drastilovi, jenž většinu času tráví v americkém Dallasu.

Drastil už v rozhovoru pro iDNES Premium přislíbil, že počítá se zásadním navýšením rozpočtu a návratem klubu mezi smetánku jak na poli sportu, tak i v zákulisí.

„Nebudeme stát stranou. Chceme do českého hokeje promlouvat a chceme se přetahovat se Spartou, Třincem, Kometou a Pardubicemi, zamíchat českým hokejem a prosadit se.“

Konec sezony v březnu je ideální pro to, aby své změny spustil bez odkladu. Přivede nová jména do realizačního týmu (začal už v pondělí, kdy oznámil, že Tomáš Plekanec bud zastávat roli sportovního ředitele), podepíše posily a změní práci v klubu, která dosud stačila jen na poslední příčky tabulky.

Jistě by se rád podíval, jak si Kladno povede v předkole s Karlovými Vary, Brnem, nebo Litvínovem, o němž mimochodem Jágr prohlásil: „Věřil jsem, že bychom ho překvapili.“

Klubovou pokladnu by taky potěšily zisky ze vstupného.

Mnohem důležitější ale je, aby Kladno co nejdřív zapomnělo na poslední sezony a spustilo interní rekonstrukci.