Jergl slavil 100. gól, ale žasl z McCormacka: Hezčí trefu od beka jsem neviděl

Nejdřív však skóroval on sám. Posté v extralize. Svůj účet zakulatil v jedenácté sezoně mezi elitou, góly střílel ve dvou klubech, kromě Mountfieldu i v Olomouci.

„Věděl jsem, že mám 99 branek, na instagramu mi kluci psali, že mi chybí jeden. Meta je to hezká, ne každý tolik gólů v extralize dá. Jsem za to rád, ale já chci hlavně sbírat týmové úspěchy,“ tvrdil skromně.

Body se v Kladně připsaly na hradecké konto tři, díky tomu se Mountfield docvakl o skóre za čtvrtou Mladou Boleslav a má zápas k dobru. Umístění v první čtyřce je lákavé, zajišťuje přímou účast ve čtvrtfinále play off.

„Řekli jsme si, že do toho chceme jít. Zbývá nám posledních devět zápasů a čtyřka je důležitá, jelikož si člověk odpočine, nebude hrát předkolo. Uděláme maximum, abychom se tam vrátili, dostali a udrželi,“ bojovně vzkázal třicetiletý útočník. „Máme čtyři vyrovnané lajny, a když budeme všichni hrát na sto procent, máme šanci.“

Potyčka v utkání Kladna s Hradcem Králové.

Obětavost level 100 vytasil východočeský tým proti Kladnu, skákal do střel. „Bloky jsou důležité, pořád si to opakujeme. My útočníci musíme víc blokovat puky, aby se nedostávaly k brance. Pracujeme na tom a je dobře, že jsme to z tréninku přenesli do zápasu,“ líbilo se Jerglovi; jeho ekipa zastavila 19 střel soupeře, zatímco Rytíři jen sedm.

Klíčovým faktorem zápasu bylo, že Hradec Králové si pouhých 21 sekund po kladenském vyrovnání vzal vedení zpátky. A to McCormackovou zásluhou. Z kruhu si kotouč navedl před branku, zbavil se kličkou bránícího hráče a bekhendovým blafákem oblafl brankáře Brízgalu.

„Od obránce jsem hezčí trefu ještě neviděl. Věřil si, puk krásně potáhl a bekhendem ho poslal k tyčce. Bomba. Ještě chybělo, abych měl kameru a natočil to ze zadní pozice,“ křenil se Jergl. „Když tým skóruje, je na vlně a nemusí moc do obrany. Je to ošemetné, my toho využili.“

Na oba zásahy Hradce Králové nahrával zadovkou od mantinelu Kevin Klíma. Jergla našel od zadního hrazení. „Viděl jsem, že Kevin jede za bránu. A už vím, že dává hodně zadovky, přečetl jsem to. Snažil jsem se trefit puk nahoru, protože Brízgala je výborný dole, což se mi povedlo.“

Extraligová tabulka je našlapaná a Mountfield si oddechl, že po reprezentační pauze zabral. „Nerad mluvím o viróze, která nás trápila, každý tým v sezoně něco má, jsme v tom stejně jako všichni,“ mávl rukou asistent Peter Frühauf.

„Potřebovali jsme získat sebevědomí po dvou zpackaných zápasech před přestávkou. Účelem bylo hrát jednoduše a sebrat body, to se podařilo. Ale zápas byl nevýrazný, ani atmosféra nebyla.“

Přesto z něj vysvitly stý gól Jergla a McCormackova paráda.