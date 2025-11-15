Největší z Rytířů za celou dobu jejich historie Jaromír Jágr seděl jen ve skyboxu.“Když k nám soupeř přijede, chceme, aby se bál, abychom byli nepříjemní,“ zvolal obránce Dušan Žovinec, tvůrce vítězného zásahu od modré čáry.
„První rána mi nevyšla, zavřel jsem oči a chtěl puk poslat nahoru. Vzápětí jsem se dostal ke druhé a řekl jsem si, že to musím trošku klopit a dát menší razanci. A povedlo se, kotouč zapadl k tyčce.“
Baráž? Zhýralost! Pešout by extraligu otevřel zdola: Ať je platové dno 40 milionů
Zatleskal i Jágr, menšinový majitel Rytířů a legenda legend, který zápas sledoval v civilu. Naposledy nastoupil v poslední říjnový den v Pardubicích. „Už v tom utkání měl něco s rukou. Záleží na něm, kdy se vrátí, situace se řeší ze dne na den,“ objasnil asistent trenéra Ivan Majeský, co slavnému veteránovi s ikonickým číslem 68 je.
Stále předposlední Kladno v prvním vystoupení po reprezentační přestávce nerozhodil ani fakt, že ztratilo dvoubrankový a pak i jednogólový náskok. Ani to, že nevyužilo minutu a půl dlouhou dvojnásobnou přesilovku za stavu 3:3. Právě chvíli po ní udeřil Žovinec. Když necelé dvě minuty nato skóroval ještě Robins, bylo hotovo.
„Tohle nám zvedne sebevědomí,“ míní Žovinec, posila z Litoměřic. „V reprezentační pauze jsme zapracovali na detailech a na ledě jsme dělali, co jsme měli. Byl to asi nejlepší výkon sezony v zápasech, co tady jsem. A ještě proti týmu, který má právě ty detaily vymazlené.“
Třinec sice stále s přehledem vévodí tabulce, ale teď na něj dolehla minikrize. Prohrál potřetí v řadě. „Ve hře se objevila spousta věcí, které se v ní neobjevovaly, když jsme zápasy zvládali,“ posteskl si Jiří Raszka, asistent trenéra Ocelářů. „Ztratili jsme strašně moc kotoučů, soupeř byl dravější, my dělali individuální chyby. Je těžké pořád držet hlavu v nastavení, prohry přijdou. Ale musíme se co nejrychleji vrátit k poctivosti a dobrému bránění.“
Majeský vyzdvihl, že jeho Rytíři, v létě radikálně přebudovaní, byli téměř v celém střetnutí hladoví: „Šli jsme si za tím, pořád jsme hledali puk a chtěli ho dostat do brány. Jen když kluci začali vymýšlet, Třinec se vrátil do hry.“ Pár chyb na kráse našel i Žovinec: „Dneska se musí hrát na obranné i útočné čáře jednodušeji, protože hokej je rychlejší a tohle rozhoduje. A nám to občas nevyšlo. Ale cítím, že se zápas od zápasu sehráváme.“
Rychle do týmu zapadl i šestadvacetiletý Američan Waytte Andrew Wylie. Debutoval dvěma gólovými přihrávkami, první byla z kategorie luxusních, když vyslal do sóla Bareše. „Pomohl s rozehrávkou, vyzařoval z něj klid, puk dokázal podržet nebo s citem posunout,“ chválil ho Majeský. Zářil i sám Wylie, který má zkušenosti z AHL: „Líbí se mi, jak hrajeme – rychle, dostáváme puky na bránu, tvoříme ofenzivu. Myslím, že to dobře sedí mému stylu.“
Rytířský výkon ideálně zapadl do oslav. Šestinásobný československý mistr a vítěz Poháru mistrů evropských zemí má v rodné listě rok 1924. Na kostce běžela narozeninová videa, fanoušci přichystali transparenty, kterými mávali v hledišti, děti si do stánku před stadionem chodily pro kousky z obřího dortu s narozeninovým logem 101 let s Kladnem. A lidé psali vzkazy klubu svého srdce na tabuli.
Stálo tam třeba: „Ať vám brusle jezdí rychleji, než JJ68 rostou vlasy!“ V pátek to platilo.