Tipsport extraliga 2025/26

Forman je i v Kladně „půlkapitán“: Potřebujeme větší zabijácký instinkt

Petr Bílek
  12:48
Jiné kulisy, stejná role. Hokejový útočník Miroslav Forman je opět kapitánem, opět pouze na domácí zápasy, jen místo v pražské Spartě nosí céčko na dresu Rytířů Kladno. Po nepovedeném vstupu do extraligy, domácí středeční porážce 1:2 s Mladou Boleslaví, nehledal výmluvy ve velkém třesku, kterým mužstvo prošlo. „Potřebujeme větší killer instinkt,“ apeloval.
Kladno, 10.9. 2025, Rytíři Kladno - Mladá Boleslav, 1. kolo hokejové extraligy....

Kladno, 10.9. 2025, Rytíři Kladno - Mladá Boleslav, 1. kolo hokejové extraligy. Miroslav Forman vstřebává porážku Kladna. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

11 fotografií

Těsně před startem sezony Rytíři oznámili, že kapitány určili dva. Jérémie Blain je jím na venkovních kluzištích, Forman v domácí hale. Žádná novinka to pro něj není. „Ve Spartě to bylo úplně stejně. Znám to. Jak loni s Vláďou Sobotkou, tak letos s Jérémiem máme výborný vztah, o to je všechno jednodušší,“ pochvaloval si výběr parťáka.

Prsty v netradičním modelu prý rodák z Mělníka neměl. „Ne, ne, vymysleli to trenéři a vedení. Ani nevím, proč jsem stejně jako ve Spartě domácí kapitán,“ krčil rameny.

Kde je diesel Jágr? Svou 38. sezonu zatím nezahájil, premiéru sledoval z lóže

Jako správný vůdce úvodní porážku nesvaloval na jiné než herní okolnosti. „Nechci hledat alibi v tom, že náš tým si teprve sedá. Nechci, aby se nám dostávalo do hlav: Hele, je nás 15 nových, sehráváme se. Ne! O tom nechci mluvit, protože jsme zkušený tým a jsme pospolu celou přípravu,“ řekl bez vytáček, přestože tvorba automatismů mezi hráči je proces dlouhodobější.

Forman tvrdí: „Věřím, že tenhle tým má na víc, než předvedl, a že to ukážeme co nejdříve. Měli jsme v létě spoustu týmových zážitků, společné akce, obědy, večeře, zájezd do Švýcarska se povedl. Je tady skvělá parta a atmosféra.“

Teď ji ještě přenést na led.

Club Rytíř

Hokejové Kladno otevřelo na svém stadionu při prvním extraligovém zápase sezony...

Hokejoví Rytíři nově otevřeli Club Rytíř, který má kapacitu až 100 osob a VIP atmosféru. Je v prostorách bývalé restaurace zimního stadionu, kromě neomezené konzumace jídla a pití včetně alkoholických nápojů jsou pro fanoušky připraveny velkoplošné obrazovky s přenosem zápasu. Cena jedné vstupenky je 1 500 korun, neobsahuje lístek na utkání.

„Musíme zlepšit hru okolo branky, málo jsme se do ní tlačili. Na tom musíme zapracovat co nejrychleji. Že jsme Mladou Boleslav přestříleli, to je hezké, ale do nějakých tutových šancí jsme se nedostávali. Když už si je vytvoříme, potřebujeme větší zabijácký instinkt,“ zopakoval autor 141 extraligových gólů.

Ano, poměr střel 31:16 trochu zkresloval. Rytíři se dokázali před branku soupeře dostat zajímavými kombinacemi, jenže pak třeba ani pořádně nezakončili. „U jednoho z nejlepších gólmanů extraligy Furcha, ale nejen u něj, musí být vždycky větší důraz do brány. Udělat jim to nepříjemné. Špinavé góly rozhodují, my si pro ně nešli. Musíme puk dorazit do brány i s brankářem. Ale byly nějaké věci, na kterých se dá stavět.“

Formanovi se líbil vstup do zápasu a dotěrná hra jeho týmu. „To je přesně věc, na které chceme stavět. Agresivita, bruslivý hokej, to se mi líbilo. Bohužel po prvním gólu hostů jsme vypadli z rytmu a začali jsme trošku vymýšlet,“ vadilo mu. „S inkasovaným gólem si musíme poradit líp, je to poučení pro příště.“

Příště? V pátek na ledě Vítkovic, v neděli znova doma proti Hradci Králové. Na kladenskou premiéru přišly tři a půl tisíce diváků. „Všem chci poděkovat. Je tady výborná atmosféra. Zažil jsem ji už jako soupeř, teď jsem si to užil jako domácí. Věřím, že příště fanouškům uděláme víc radosti.“

Mazura si gól počítal dvakrát: Dal jsem se do fantasy!

Jeden gól s dvojnásobnou radostí. Tomáš Mazura, útočník Mladé Boleslavi, si svou trefu v Kladně počítal dvakrát. „Dal jsem sám sebe do fantasy hokeje, takže dobrý,“ zubil se po středeční výhře 2:1. „Začal jsem to hrát dneska, nalákal mě Kuba Lichtag. Sázíme se spolu, kdo vyhraje, kdo má větší cit. Nikdy jiný z kabiny v tom není.“

Mladá Boleslav slaví gól Tomáše Mazury (druhý zprava).

Ve svém virtuálním týmu vybral pro 1. kolo extraligy i spoluhráče Dominika Furcha, brankáře Mladé Boleslavi. O čisté konto přišel až v poslední minutě. „Viděl jsem, že je trošku kyselý. Já mu ještě říkal, že ho taky mám ve fantasy jako kapitána, že bych ho rád za nulu,“ špičkoval Mazura.

Čtyřiadvacetiletý útočník se loni během sezony vrátil ze zámoří, kde hrál univerzitní hokej. Teď už se prý víc adaptoval na extraligu. „Minulý rok jsem dost padal v soubojích, přes léto mě fyzicky nadrtili a padám už míň. Na univerzitě je hokej rychlý, člověk musí přečkat hity, v extralize jde spíš o přetlačování o puk, s tím jako mladý hráč bojuju.“

A úspěšně. „Už jsem si zvykl, cítím se klidnější a ve větším komfortu. Dobře se cítí i tým, je u nás fajn atmosféra, mentálně nám pomohla povedená příprava. Máme vysoké cíle, snad je naplníme.“

2. kolo

Kompletní los

3. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 1 1 0 0 0 8:2 3
2. HC Dynamo PardubicePardubice 1 1 0 0 0 7:1 3
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 1 1 0 0 0 7:4 3
4. HC Kometa BrnoKometa 1 1 0 0 0 4:2 3
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 1 1 0 0 0 3:1 3
6. HC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 0 3:2 3
7. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 1 0 0 0 2:1 3
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 1 0 0 0 1 2:3 0
9. Rytíři KladnoKladno 1 0 0 0 1 1:2 0
10. HC Verva LitvínovLitvínov 1 0 0 0 1 2:4 0
11. Bílí Tygři LiberecLiberec 1 0 0 0 1 1:3 0
12. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 1 0 0 0 1 4:7 0
13. HC OlomoucOlomouc 1 0 0 0 1 2:8 0
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 1 0 0 0 1 1:7 0
Zobrazit více
Sbalit

Konec éry? Je to možné, tvrdí Crosbyho agent. Pittsburgh bude odchod zvažovat

Jsou hráči, kteří střídají kluby téměř každé léto. Ať už kvůli lepšímu výdělku nebo třeba za vidinou větší šance na úspěch. Existují ovšem i tací hokejisté, co oddají celou svou kariéru jednomu týmu....

10. září 2025  13:16

Žoldáku! Kašpare! Když se „přeběhlíci“ vracejí domů, rivalita bublá. Co čeká Radila?

Premium

Po ledě klouzal s hlavou svěšenou. Z tribun k němu doléhal potlesk. Sice smutný, ale také plný díků za to, že v boji o extraligový titul nechal všechno. Po návratu do Pardubic si může Lukáš Radil...

10. září 2025

