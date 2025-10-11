„Znamená to pro nás hodně. S tolika novými hráči to bylo těžké na startu extraligy, ale teď už všichni znají svoje místo. Poslední tři zápasy se mi strašně líbily,“ usmíval se Klíma po páteční výhře v Litvínově 3:1.
K vítězství nad poslední Vervou přispěl dvěma góly a už teď útočí na kariérní střelecké maximum, ve své rekordní sezoně 2021/22 dal za Hradec Králové osm branek, nyní je se šesti trefami po necelé čtvrtině základní části nejlepším kanonýrem Rytířů. „Samozřejmě dávat góly je super, ale vyhrávat je větší úspěch,“ nemyslí jen na sebe 28letý forvard.
|
Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála
Kladno po jarním vstupu podnikatele Tomáše Drastila do klubu postavilo téměř nový tým, kádr napěchovalo šestnácti posilami. Přesto zažilo hrůzný vstup do extraligy, z prvních deseti zápasů vyhrálo jediný. Na střídačku tak k trenérskému štábu povolalo i sportovního ředitele Tomáše Plekance, a od té doby Rytíři vítězí. „Má obrovský respekt týmu, všichni poslouchají, co říká. Hodně nám to pomáhá,“ přičítá Klíma kladenský vzestup hokejové legendě.
Atmosféra v týmu se po třech úspěších zásadně změnila, už se neřeší, zda přežije kouč David Čermák, lépe se dýchá i hráčům. „Ale musíme navázat na ta vítězství, hrát takhle pořád,“ velí Klíma. V tabulce jsou teď Rytíři dvanáctí, poslednímu Litvínovu utekli o 6 bodů. Kam až by mohli vystoupat? „Na to se nedíváme, soustředíme se vždy jen na další zápas,“ tvrdí rodák z Tampy na Floridě.
V Litvínově, kde se jeho táta Petr rozjížděl ke své pozdější hvězdné kariéře v NHL, se mu vybavily vzpomínky na dětství. „Jako malý jsem tady chodil do kabiny s bráchou a kopali jsme gólmanovi Markovi Pincovi do betonů.“ Spolu se svým dvojčetem Kevinem, rovněž extraligovým hráčem, tu zažili i dojemné chvíle, když Litvínov v hvězdně obsazeném utkání vzpomínal na Petra Klímu po jeho náhlém skonu v roce 2023. Tehdy dorazili i esa NHL David Patrňák či Martin Nečas. „Bylo mi ctí zahrát si s takovými hvězdami.“
S hvězdou hvězd Jaromírem Jágrem si Kelly Klíma v mistrovském zápase v jednom dresu ještě nezahrál, slavná osmašedesátka stále nenaskočila do své 38. profesionální sezony kvůli zranění. „Čekáme na něj. Ale musíte se zeptat jeho, kdy nastoupí, já nic nevím!“ Zdá se, že i bez Jágra se Rytíři z počáteční krize vyhrabali.