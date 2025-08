„Hrát s Jágrem v lajně je, nevím, jak se to řekne česky... starstruck,“ našel Kelly Klíma jen anglický výraz, kterým vyjádřil, jak je z pana Božského okouzlený. Vedle Jaromíra Jágra se proháněl v jednom útoku, s nimi ještě Antonín Melka, tradiční sekundant ikonické osmašedesátky.

Nešlo sice ani o přípravný zápas, natož o extraligový, jen o trénink, přesto bylo cítit, jak si Klíma považuje stát po boku dvojnásobného vítěze Stanleyova poháru. „Vždyť už taťka s ním hrál. Je to dobrá experience, zkušenost,“ zářil rodák z americké Tampy.

Klímova manželka byla zrovna s dvojčaty těhotná, když slavný litvínovský odchovanec prožil svoji pittsburghskou epizodku. K Tučňákům se nezkrotný živel přesunul z Los Angeles na sklonku října 1996 a odehrál za ně devět zápasů v NHL, načež na play off už zase nastupoval za osudový Edmonton, s nímž dříve slavil Stanley Cup.

Přestože v ročníku 1996/97 kraloval v Pittsburghu hvězdný útok Jágr, Francis, Lemieux, někdy označovaný jako The Great Line, dokázal se Klíma do obávané lajny na chvilku vklínit místo Francise. A rok před svým náhlým odchodem, tedy v únoru 2022, na to vzpomínal pro hokej.cz.

„Na ledě hráli dva a třetí jim měl vybojovat puky, nahrávat a dělat špinavou práci,“ líčil kanonýr Petr Klíma. „Jenže to já moc neuměl a v lajně to bylo špatně. Měli jsme jen jeden puk a tři hokejisty, kteří s ním chtěli hrát.“

Přesto Klíma tuto zkušenost, ač toho prožil v kariéře kupu, stavěl vysoko. „Jágr a Lemieux na sebe byli zvyklí a samozřejmě hráli hodně spolu. Ale já jsem byl spokojený. Měl jsem ohromné štěstí, že jsem si mohl zahrát s takovými hvězdami,“ cenil si. „Řekl bych, že Jágr měl v Pittsburghu více prodaných dresů než Mario Lemieux. Jarda měl fanoušky prakticky po celé soutěži, v každém městě.“

S úctou o jednom z nejlepších hokejistů všech dob mluví i Kelly Klíma. „Když se mi ozvalo Kladno, přemýšlel jsem i o tom, že je tady Jágr,“ tvrdila na startu přípravy posila z Liberce. „Chci se od něj učit, poslouchat, co mi řekne. Když se budu pohybovat kolem něj, určitě se zlepším!“

Jaromír Jágr na tréninku Kladna

Jágrova hokejová dlouhověkost ho – stejně jako všechny – ohromuje. Olympijskému šampionovi z Nagana, o jehož zapojení do extraligy málokdo pochybuje, je už třiapadesát. „Nečekal jsem, že bude hrát takhle dlouho. Je to super!“

Pokud i v mistrovských zápasech Klíma nastoupí vedle Jágra, může mu nabídnout, co jeho táta nemohl. Tedy černou práci.

„Chci hrát rychlou, tvrdou hru, dávat víc gólů, než jsem dával. A udělat všechno pro tým, aby byl úspěšný,“ předsevzal si autor loňských pěti branek v dresu Liberce. „Tolik se mi to loni nepovedlo, ale měl jsem doma v Detroitu dobrou letní přípravu.“

Angažmá u Rytířů mu schválil i jeho bratr Kevin, útočník Hradce Králové. V Mounfieldu spolu dříve nastupovali. „Říkal, že Kladno je pro mě dobré, že tady něco startujeme. A já si to myslím taky,“ souzní s nultou sezonou v podání nového majitele Tomáše Drastila.

Se svým sourozencem by si zase rád zahrál. Jágr dokonce před dvěma lety přiznal, že by je chtěl do týmu oba. Líbí se mu na nich, že jsou techničtí, šikovní, výborní bruslaři a navíc jsou správně drzí. „Kdyby byla možnost, brali bychom to,“ přikývl Kelly. „Přece jen Kevin je dvojče, moje rodina.“

Zatím však z nich budou už třetí sezonu v řadě protihráči a Kelly Klíma věří, že Kladno z otloukánka vyroste v postrach. „Dívám se po kabině a máme tady spoustu výborných hráčů. Sice je nás patnáct nových, ale všichni jsou dobří a věřím, že nebude těžké se dát dohromady,“ nebojí se osmadvacetiletý bojovník. „Vedení chtělo postavit dobrý tým, lepší, než tady byl. A myslím, že hráče na to podepsali.“

Nejslavnějším ze všech kladenských hráčů, bude-li na ledě, je Jágr. Bude mu „nahazovat“ Klíma?