Sváteční střelec táhne Kladno. Hradec chci kvůli bráchovi vždycky porazit, hlásí Klíma

„Ani první dva zápasy jsme nehráli špatně, ale nepadaly tam góly. Líbilo se mi, jak jsme za to teď vzali, když budeme hrát takhle pořád, můžeme být úspěšní,“ věřil po vítězství 4:2 nad Hradcem Králové, kde strávil dva a půl roku a jeho dvojče Kevin tu působí už sedmou sezonu.
„Pokaždé, když hraju proti Hradci, tak chci vyhrát. Je to umocněné ještě tím, že tam je brácha, bereme to jako malou soutěž mezi sebou,“ usmíval se rodák z Tampy.
Za stavu 2:1 pojišťoval vedení Kladna a jeho gól byl nakonec vítězný. „Všiml jsem si, jak Dan (Audette) sbírá puk na mantinelu, a viděl jsem, že přede mnou nikdo není, tak jsem prostě jel do brány a puk tečoval za gólmana,“ popisoval svůj druhý zásah v sezoně, trefil se i v zahajovacím zápase letošního ročníku proti Mladé Boleslavi.
Jeho bratr Kevin vyšel i potřetí naprázdno.
„Před zápasem jsme spolu prohodili pár slov, moc se nebavíme, chceme se soustředit na hru. A na konci jsme si jen podali ruce. Hrát proti bráchovi je hodně zvláštní,“ přiznává 28letý křídelník, spolu s mladíkem Adamem Barešem zatím nejlepší střelec Rytířů.
„Je to super pocit, ale důležité je hlavně vyhrávat zápasy. Mnohým našim hráčům to tam ještě nepadlo, ale to určitě přijde,“ tuší syn vítěze Stanley Cupu Petra Klímy, že se v čele týmového střeleckého žebříčku dlouho neohřeje.
Zatímco jeho táta byl elitním kanonýrem, jenž v NHL nasázel 313 branek, od bojovníka Kellyho Klímy nejsou góly to hlavní, co se od něj očekává.
Trefa do sítě Mountfieldu byla jeho celkově devětadvacátá za 251 extraligových zápasů, pro Rytíře však zásadní, i díky ní už nemají v kolonce výher nulu. „Určitě je to úleva pro naši psychiku. Líbilo se mi, že jsme hráli semknutě jako tým. Mám z toho dobrý dojem!“
O další body Kladno zabojuje už ve středu na ledě Olomouce.