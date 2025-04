Kecá! Má v tom prsty. Hráči Pardubic velebí Hořavu. Nezláká kouče spojení s Pešánem?

Úkol, který se po uhájení extraligy v baráži v roce 2019 nepodařil pěknému zástupu trenérů. Namátkou Milanu Razýmovi, Richardu Královi, Radimu Rulíkovi, Václavu Varaďovi nebo Marku Zadinovi.

Fakt, že životnost trenérů v Pardubicích běžně bývá jepičí, vzal Hořava jako výzvu.

Kdo ho pozná osobně, zapůsobí na něj. Svéhlavý a zároveň milý. Nemá rád, když na něj svítí reflektory, a chválu rázně odráží.

Před čtyřmi lety při vyprávění pro MF DNES o titulu s Litvínovem z roku 2015 přesvědčivě vykládal: „Když si trenér myslí, že titul vyhrál on, je blázen. Říkám si: Ty troubo, ty jsi nevyhrál nic. Tys to akorát nezkazil. Tomu věřím.“

Hořava tak šel svým způsobem do Pardubic zjistit, zda to Lukáši Sedlákovi, Romanu Červenkovi, Romanu Willovi nebo Peteru Čerešňákovi dokáže nepokazit.

Ale to by bylo silné podhodnocení jeho schopností. Dynamo 63letého trenéra zoufale potřebovalo.

Někoho, kdo dokáže přesvědčit na extraligu nevídanou sestavu, že k titulu dojde poctivostí a obětavostí. Ničím jiným.

„On nás zachránil,“ vykládal zraněný útočník Martin Kaut v pátek v přestávce pro Českou televizi velice upřímně. „Možná může působit jako kamenná tvář, ale má velký respekt. Vše, co řekne, má smysl. Kdyby nepřišel, nejsme tam, kde jsme. Vždyť my vůbec neměli systém. Každý si dělal, co chtěl. Ale jeho práce se ukázala.“

Pardubický kouč Miloslav Hořava během šestého semifinálového utkání s Hradcem Králové.

Po výhře 2:1 se ke Kautovi přidali i spoluhráči Jáchym Kondelík a Jakub Zbořil.

„Občas mě štve, že si (trenér Hořava) nechce vzít kredit. Všichni – vy i my – víme, co s naším týmem dokázal. Naučil nás například zavírat zápasy, když vedeme o gól,“ liboval si Kondelík.

Zbořil dodal: „Když říká, že v tom nemá prsty, tak kecá! Systém, co sem přitáhnul, je skvělý. Máme rychlejší přístup, nezdvojujeme zbytečně...“

Hořava zatím tým dostal do finále. Čtvrteční úvodní duel zvládlo podceňované Brno 2:1, takže série je po pátku srovnaná 1:1 na zápasy. V pondělí a úterý se pokračuje v Brně.

Už teď se však nabízí otázka, co se bude dít po finále. Hořava podepsal v lednu jen do konce sezony, ale buďte si jistí, že klub už dávno začal řešit i příští roky.

V hokejovém prostředí se spekuluje o mnoha jménech. Už po říjnovém konci kouče Zadiny se mluvilo jako o potenciálních zájemcích o Martinu Pešoutovi či Miloši Holaňovi. Bez práce jsou teď ovšem i Filip Pešán a Karel Mlejnek. První skončil v Liberci, druhý v Litvínově. Co kdyby v nové sezoně spojili síly? A co kdyby Hořavu spolupráce s Pešánem přesvědčila, aby taky zůstal?

Ostatně o bývalém reprezentačním kouči mluvil teď v březnu pro deník Sport jen v dobrém: „Práce s ním mě láká. Věřím, že bych se od něj něco naučil.“

Na jejich spojení přitom mohlo dojít už v minulých letech. Hořava zkoušel Pešána přetáhnout do Sparty ze švýcarského angažmá, nedávno byla na stole rovněž varianta, že by šel Hořava za Pešánem do Liberce.

Hořava rád pracuje v kolektivu. V Kladně koučoval s Pavlem Paterou, v Litvínově získal titul s Rulíkem, ti tři se pak potkali i v Mladé Boleslavi.

Ve Spartě se zase poznal s Josefem Jandačem a náramně si sedl s Pavlem Grossem, s nímž se měl teď podle předpokladů utkat ve finále. Když Hořava, který z Prahy odešel, protože měl pocit, že už hráče po pěti letech musel štvát, podepsal na východě Čech, začal se rýsovat parádní příběh.

Pavel Gross a Miloslav Hořava budou trénovat hokejovou Spartu v sezoně 2023/24.

Příběh, který však Gross dotáhnout nedokázal. Ostatně Hořava zažíval ve Spartě tytéž pocity ještě před Grossem, pochopení mít bude.

Pardubice i Sparta mají v lecčems mnoho společného. Se svými finančními možnostmi až příliš dlouho čekají na titul. Hořava v posledních letech prokazuje odvahu, když se snaží uspokojit náročné fanoušky obou táborů.