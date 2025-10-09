S pražským celkem je dlouhodobě těsně spjatý. Coby řízný obránce zde strávil deset sezon, další dvě a půl v pozici asistenta pánů trenérů Kalouse, Výborného a Kruppa. Působil u mládeže, vedl dorostence i partnerský tým z Letňan.
Od loňska ze střídačky cepoval prvoligové Litoměřice, k nimž má Sparta rovněž blízko. I díky Nedvědovi. „Na iniciování spolupráce jsem měl velký podíl. Nastavili jsme linii, která se povedla. Nechtělo se mi jen tak po roce utéct,“ popisoval na jaře důvody, proč vábení z Litvínova nevyslyšel.
Jakmile se ale ozvala Sparta, neváhal: „Je to klub mého srdce, taková nabídka se neodmítá.“
Sparta mění trenéra. Gross končí, klub nově přebírá Nedvěd, vrací se i Martinec
Nahrazuje Grosse, jenž odnesl nepovedený vstup do základní části. Jeho budoucnost se řešila už na jaře. Semifinálové vyřazení s Kometou ustál, dál cítil důvěru. Ta ale postupně vyprchala. „Bylo třeba přinést impulz, který mužstvo probudí,“ poznamenal sportovní ředitel Tomáš Divíšek.
Výpověď paradoxně přišla den po vítězství nad Curychem v Lize mistrů. Končí i Grossovi souputníci Stavjaňa s Vejvodou, Nedvěd si vybral k ruce nový realizační tým:
Valdemara Jiruše, dosavadního kouče Děčína z třetí nejvyšší soutěže, který k extralize přičichl v sezoně 2022/23 v Liberci.
A také Patrika Martince, jenž už má s každodenním děním ve Spartě o poznání bohatší zkušenosti. Mimo jiné i v roli trenéra, s Pavlem Paterou ale před třemi lety vydrželi u týmu pouze dva měsíce.
S ním se Nedvěd dobře zná. Martinec zastával v Litoměřicích funkci sportovního manažera, před dvaceti lety se sešli na exotické štaci v korejském Anjangu.
S Jirušem tvoří na první pohled nepříliš prověřenou trojici. Tedy alespoň na elitní úrovni.
Nutno poznamenat, že trenérský trh tolik zajímavých kandidátů nenabízel. Leckoho mohlo napadnout jméno Patrika Augusty, který se ale soustředí na blížící se šampionát dvacítek. Návrat na klubovou scénu plánuje až poté.
Tak proč nesáhnout po Nedvědovi, kterého měla Sparta dlouhodobě na očích? Stojí za ním výsledky, na jaře dovedl Litoměřice k historickému bronzu, nový ročník zahájil sedmi výhrami v řadě.
Starší bratr bývalého generálního manažera reprezentace na takovou příležitost čekal, mířil k ní postupnými kroky. Nespěchal, dával si načas, zakládal si na trpělivosti.
„Mám rád koncepční práci. Chtěl jsem jít od píky, líbilo se mi zůstat pět let u mládeže Sparty. Po dvou letech a dvou titulech jsem měl nabídky z první ligy, ale nepřijal jsem je,“ popisoval muž, jenž rozvíjí i mladíky u reprezentační osmnáctky.
Teď ho čeká odlišný úkol: probudit mužstvo plné hvězd, které v extralize zůstává daleko za očekáváním. Na desátém místě, se čtrnácti body z dvanácti kol a čtyřmi porážkami v zádech.
Do kabiny přichází výrazná osobnost, která okamžitě vzbudí respekt. Bezmála dva metry, široká ramena, přísný pohled.
Dříve na ledě nekompromisní bek, dnes rázný kouč, který neváhá prásknout do stolu a pořádně zařvat: „Na tréninku dokážu být nepříjemný. Ladí se detaily, všechno musí být perfektní. V zápase už vám narušuje záměry soupeř, tam už nekřičím. Je zbytečné vyvolávat na střídačce další stres.“
I díky němu si řada hráčů z Litoměřic vysloužila několik startů ve Spartě. Obránce Nino Tomov, útočníci Michal Vitouch nebo Petr Ton. Aby měli přechod co nejsnazší, Nedvěd přes léto spoustu věcí konzultoval i s Grossem: „Chtěli jsme, ať to má nějakou návaznost. Nekopírujeme Spartu na 100 procent, ale náš styl se jí hodně podobá.“
Jeho posun do extraligy se jeví logicky, koncepčně. Jen k němu zřejmě došlo dříve, než se předpokládalo. Dlouho odkládaná přestavba zatím neklape, mužstvo plné nových tváří si teprve sedá. „Nemusí se pokaždé dařit, ale chci vidět odhodlání a bojovnost,“ prohlásil nový trenér.
Fanoušky poprosil v těžkých chvílích o ještě větší podporu. Také on ji bude potřebovat, stejně jako trpělivost. Sparta ale musí začít vyhrávat. Ideálně hned.