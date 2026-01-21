Kaut se dostává do pohody. Góly mě těší, ale důležitější budou až v play off, říká

Od návratu po dlouhé absenci kvůli zranění odehrál Kaut dosud osm zápasů s bilancí čtyř gólů a tří asistencí. Středeční vystoupení pro něho bylo prvním dvougólovým a zároveň i tříbodovým v sezoně, neboť vedle gólů přidal i asistenci.
„Říkal jsem hned, že se nesoustředím jen na góly. Ke všemu se dostanu poctivou prací. Jsem rád, že jsem góly dal, ale důležitější budou až v play off,“ prohlásil Kaut.
Každý odehraný zápas mu pomáhá. „Je to už mnohem lepší. Na začátku jsem byl natěšený, ale zápasové tempo jsem ještě neměl. Pomáhá mi, jak jdou zápasy po sobě. Můžu se do toho dostat, cítím se lépe a věřím, že to půjde ještě nahoru,“ uvedl pětadvacetiletý forvard.
Velkolepý obrat. Pardubice rozmetaly Kometu, hosté dostali hned sedm gólů
Kometa hrála v Pardubicích poprvé od loňského finále play off. „Finále jsem bohužel nehrál, ale všichni víme, že nás porazili v sedmém utkání o titul. Chceme jim to vracet, ale mnohem důležitější to bude samozřejmě v play off,“ podotkl Kaut.
Pardubičtí po první třetině ztráceli, ale dál věřili své hře a drželi se jí. Ohromná střelecká převaha pak vyústila v branky. V přesilovce nejprve vyrovnal Čerešňák, po polovině utkání na něho navázal v úniku Jáchym Kondelík. „Věděli jsme, že góly dáme, sílu na to máme. Pomohla nám přesilovka, pak nás nakoply dva rychlé góly,“ připomněl Kaut.
Měl ale pocit, že Dynamo bylo lepším týmem hned od začátku. „Jenže nám to tam nepadalo. Měli jsme dost gólovek, Kelo (Miloš Kelemen) trefil tyčku, nedařilo se nám šance proměnit. Ve druhé třetině už nám to tam napadalo, v té třetí jsme přidali další góly. Jsme moc rádi, že jsme získali další tři body do tabulky, je to hodně vyrovnané,“ podotkl Kaut.
Ocenil také to, že Východočeši dohrávali s velkým náskokem, bez stresu a strachu o výsledek. „Někdy nám to dělalo problém, dostávali jsme tam góly. Tentokrát jsme však hráli naplno šedesát minut, právě tak bychom měli hrát každý zápas,“ uzavřel Kaut.