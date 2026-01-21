Tipsport extraliga 2025/26

Kaut se dostává do pohody. Góly mě těší, ale důležitější budou až v play off, říká

  23:05
Vysokou výhrou nad Brnem ve středeční dohrávce 22. kola si hokejisté Pardubic připsali šestou domácí výhru za sebou. Rozhodující krok k ní udělali v průběhu druhé třetiny, kdy otočili stav z 0:1 na 4:1. Jistotu jim pak dala první polovina třetí části, během níž přidali ještě další tři góly. Pod dva z nich se podepsal útočník Martin Kaut, jenž se prosadil po čtyřech startech bez zápisu do střelecké listiny. „Chci se hlavně dostat do pohody, protože jsem dlouho nehrál,“ pronesl.
Pardubický útočník Martin Kaut se raduje ze vstřelené branky.

Pardubický útočník Martin Kaut se raduje ze vstřelené branky. | foto: ČTK

Střídání brankářů. Do brány se v zápase s Pardubicemi musel postavit i náhradní...
Hráči Pardubic se radují z demolice Brna.
Pardubičtí hokejisté střílí gól Kometě.
Brněnský Zbořil střílí gól Pardubicím.
8 fotografií

Od návratu po dlouhé absenci kvůli zranění odehrál Kaut dosud osm zápasů s bilancí čtyř gólů a tří asistencí. Středeční vystoupení pro něho bylo prvním dvougólovým a zároveň i tříbodovým v sezoně, neboť vedle gólů přidal i asistenci.

„Říkal jsem hned, že se nesoustředím jen na góly. Ke všemu se dostanu poctivou prací. Jsem rád, že jsem góly dal, ale důležitější budou až v play off,“ prohlásil Kaut.

Každý odehraný zápas mu pomáhá. „Je to už mnohem lepší. Na začátku jsem byl natěšený, ale zápasové tempo jsem ještě neměl. Pomáhá mi, jak jdou zápasy po sobě. Můžu se do toho dostat, cítím se lépe a věřím, že to půjde ještě nahoru,“ uvedl pětadvacetiletý forvard.

Velkolepý obrat. Pardubice rozmetaly Kometu, hosté dostali hned sedm gólů

Kometa hrála v Pardubicích poprvé od loňského finále play off. „Finále jsem bohužel nehrál, ale všichni víme, že nás porazili v sedmém utkání o titul. Chceme jim to vracet, ale mnohem důležitější to bude samozřejmě v play off,“ podotkl Kaut.

Pardubičtí po první třetině ztráceli, ale dál věřili své hře a drželi se jí. Ohromná střelecká převaha pak vyústila v branky. V přesilovce nejprve vyrovnal Čerešňák, po polovině utkání na něho navázal v úniku Jáchym Kondelík. „Věděli jsme, že góly dáme, sílu na to máme. Pomohla nám přesilovka, pak nás nakoply dva rychlé góly,“ připomněl Kaut.

Hráči Pardubic se radují z demolice Brna.

Měl ale pocit, že Dynamo bylo lepším týmem hned od začátku. „Jenže nám to tam nepadalo. Měli jsme dost gólovek, Kelo (Miloš Kelemen) trefil tyčku, nedařilo se nám šance proměnit. Ve druhé třetině už nám to tam napadalo, v té třetí jsme přidali další góly. Jsme moc rádi, že jsme získali další tři body do tabulky, je to hodně vyrovnané,“ podotkl Kaut.

Ocenil také to, že Východočeši dohrávali s velkým náskokem, bez stresu a strachu o výsledek. „Někdy nám to dělalo problém, dostávali jsme tam góly. Tentokrát jsme však hráli naplno šedesát minut, právě tak bychom měli hrát každý zápas,“ uzavřel Kaut.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 43 23 4 6 10 139:96 83
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 43 19 4 8 12 117:89 73
3. HC Oceláři TřinecTřinec 44 19 6 3 16 131:114 72
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 43 18 8 1 16 110:100 71
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 42 20 2 6 14 113:100 70
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 42 20 3 4 15 109:108 70
7. HC Sparta PrahaSparta 42 17 5 4 16 128:110 65
8. HC Kometa BrnoKometa 43 17 4 5 17 117:119 64
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 45 17 4 4 20 119:134 63
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 42 16 5 3 18 114:116 61
11. HC OlomoucOlomouc 44 17 3 2 22 100:126 59
12. Rytíři KladnoKladno 43 14 4 5 20 106:116 55
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 42 14 4 4 20 88:113 54
14. HC Verva LitvínovLitvínov 44 11 3 4 26 94:144 43
Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Martin Nečas a Nykki v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Prožívá vydařenou sezonu, v NHL zatím vůbec nejlepší. Co za úspěšnými měsíci Martina Nečase stojí? Třeba skvělá atmosféra v kabině hokejového Colorada či domácí pohoda s přítelkyní Nikolou Mertlovou...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Artturi Lehkonen (zlkeva) slaví trefu Colorado...

Ještě v úterý večer platilo: celou NHL vedlo Colorado následované hokejisty Dallasu a Minnesoty. Když byste si tabulku vyfiltrovali jen na Centrální divizi, na prvních třech místech by vám vyskočily...

21. ledna 2026  23:05

Vedoucí Slavia doma zdolala Litoměřice, Vsetín si poradil s Přerovem

Vsetínský gólman Miroslav Svoboda hledí na puk v utkání s Přerovem.

Hokejisté vedoucí Slavie vyhráli ve 42. kole první ligy doma nad čtvrtými Litoměřicemi 6:3 a mají stále v čele náskok osmi bodů před druhou Jihlavou i třetím Kolínem. Dukla doma v derby celků z...

21. ledna 2026  21:25

Velkolepý obrat. Pardubice rozmetaly Kometu, hosté dostali hned sedm gólů

Pardubičtí hokejisté střílí gól Kometě.

Byť to tak po první třetině nevypadalo, dohrávka 22. kola hokejové extraligy přinesla jednoznačnou záležitost. Lídr tabulky z Pardubic rozprášil v repríze loňského finále brněnskou Kometu 7:1. Dvěma...

21. ledna 2026  17:50,  aktualizováno  21:01

Američanům vypadl z olympijské nominace vítěz Stanley Cupu. Nahradí ho mistr světa

Jackson LaCombe (vpravo) z USA a Eeli Tolvanen z Finska.

V nominaci hokejistů Spojených států amerických na únorové olympijské hry v Miláně nahradil zraněného obránce Setha Jonese z Floridy pětadvacetiletý Jackson LaCombe z Anaheimu. Ten dosud...

21. ledna 2026  18:38

Mám psychické problémy, přiznal brankář Ottawy. Lhali o něm, že byl nevěrný

Brankář Ottawy Linus Ullmark inkasuje v utkání proti New York Rangers.

V posledních týdnech prožívá náročné okamžiky. Od vánočních svátků v NHL nechytá, vzal si osobní volno, během kterého odrážel i lživé spekulace o nevěře. Linus Ullmark, brankář hokejové Ottawy,...

21. ledna 2026  17:05

Moták o Kundrátkově nominaci na OH: V obraně to nemusí být ono, ale bude stíhat

Tomáš Kundrátek z Třince (vlevo) ujíždí před olomouckým Kuskem.

Jeho jméno vzbudilo v nominaci největší pochybnosti. Tomáš Kundrátek. Hokejový mistr světa z roku 2024. Teď člen olympijské ekipy reprezentačního trenéra Radima Rulíka, která se za necelý měsíc...

21. ledna 2026  13:50

Sparťany čekají pokuty. Chybí disciplína a zodpovědnost, čílí se trenérský štáb

Kladno, 23. 11. 2025. Rytíři Kladno - Sparta Praha. Sparta slaví výhru s kotlem.

Pohoda uvnitř klubu rozhodně nepanuje. Další zápis do série nezdarů si hokejisté Sparty připsali v extraligovém utkání s Hradcem Králové (1:2N), ačkoliv vedli. A nezvládnutý závěr vyústil v ostrou...

21. ledna 2026  12:35

Unikátní chyba Třince, gól zmařil bizarní ofsajd. Všem se omlouvám, kál se Sikora

Petr Sikora dává gól, pro ofsajd ho však sudí nakonec odvolali.

Ve fotbalové metrice očekávaných gólů by se tato situace blížila maximální hodnotě jedna. Jenže vyloženou šancí třinečtí hokejisté pohrdli. Navíc v prodloužení, kdy mohli utkání rozhodnout a z Plzně...

21. ledna 2026  10:13

Faksa s Pastrňákem bodovali ve vzájemném souboji, Dobeš vychytal výhru

Jakub Dobeš chytá puk do lapačky v utkání s Minnesotou.

V osmi úterních zápasech hokejové NHL bodovali dva Češi. Stalo se tak u výhry Dallasu 6:2 nad Bostonem, kdy si po jedné asistenci připsali Radek Faksa a David Pastrňák. Po menší odmlce Montreal...

21. ledna 2026  7:11,  aktualizováno  8:30

Životní dílo anděla spásy. Výhra nad Rusy zpětně těší Haška víc, bronz z Turína nemá

Premium
Dominik Hašek slaví s Martinem Strakou poté, co Kanadě chytil rozhodující...

Famózní zákroky Dominika Haška na olympiádě v Naganu přiváděly trnoucí fanoušky i jeho spoluhráče k povznášejícímu nadšení a nefalšovanému úžasu, zatímco soupeři po nich propadali čirému zoufalství....

21. ledna 2026

Hokejová Liga mistrů bude mít švédské finále. O titul se střetne Lulea s Frölundou

Hokejisté týmu Lulea slaví gól do sítě sparťanského brankáře Jakuba Kováře

Hokejová Liga mistrů bude mít po čtyřech letech od triumfu Rögle opět švédského vítěze. Ve finále se utkají Frölunda a Lulea. Frölundě stačila v odvetě semifinále k postupu i domácí remíza 2:2 s...

20. ledna 2026  22:52

Plzeň před Třincem uhájila pozici. Hradec v nájezdech udolal Spartu

Hráči Plzně slaví s hrdinou duelu brankářem Nickem Malíkem vítězství nad...

V předehrávce 44. kola porazila Plzeň po samostatných nájezdech Třinec 2:1 a o bod zůstává druhá právě před Oceláři. Domácí brankář Nick Malík vychytal všech pět třineckých pokusů, utkání nakonec...

20. ledna 2026  17:15,  aktualizováno  21:41

