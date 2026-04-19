Dodatečný trest za úder na hlavu. Kaut bude Pardubicím ve druhém finále chybět

Šestadvacetiletý Kaut se provinil před polovinou utkání, jeho atak na třineckého útočníka při souboji před pardubickou brankou vyhodnotila disciplinární komise jako nedovolený zásah do hlavy nebo krku. Dvojice hlavních sudích Tomáš Mejzlík, Daniel Pražák hříšníka v utkání nepotrestala.
Pardubice - Třinec 3:2. Úvod finále patří domácím. Duel obrátili Červenka a Smejkal
„Čelné vedený zákrok na protihráče, na kterého bylo možné pohlížet jako na hráče v držení puku, ale bez jakékoliv snahy puk získat. Hráč v závěrečné fázi zákroku navýšil svou pozici pohybem pravého ramena a zasáhl protihráče do oblasti hlavy a krku,“ odůvodnila své rozhodnutí disciplinární komise extraligy vedená Viktorem Ujčíkem.
Kautovi hrozil distanc v rozpětí jednoho až čtyř utkání, nebo finanční pokuta. Devatenáctiletý Kubiesa zápas dohrál. Dynamo díky obratu z 1:2 na 3:2 udělalo první krok k titulu.
Nedělní druhý zápas na východě Čech začne v 17:00.