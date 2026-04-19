Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Dodatečný trest za úder na hlavu. Kaut bude Pardubicím ve druhém finále chybět

Autor: ,
  11:18
Hokejový útočník Martin Kaut z Pardubic nesmí nastoupit do nedělního druhého utkání finálové série play off extraligy proti Třinci. Disciplinární komise soutěže mu ve zkráceném řízení udělila jednozápasový trest za zákrok na Matěje Kubiesu z úvodního sobotního duelu. Na webu o tom informovala Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
Pardubický útočník Martin Kaut

Pardubický útočník Martin Kaut | foto: ČTK

Pardubický brankář Roman Will zasahuje před Matějem Kubiesou z Třince.
Pardubičtí hokejisté slaví vstřelený gól.
Rozhodčí se snaží uklidnit situaci před pardubickou brankou.
Pardubický útočník Jan Mandát se natahuje ke střele před brankou Marka Mazance.
7 fotografií

Šestadvacetiletý Kaut se provinil před polovinou utkání, jeho atak na třineckého útočníka při souboji před pardubickou brankou vyhodnotila disciplinární komise jako nedovolený zásah do hlavy nebo krku. Dvojice hlavních sudích Tomáš Mejzlík, Daniel Pražák hříšníka v utkání nepotrestala.

Pardubice - Třinec 3:2. Úvod finále patří domácím. Duel obrátili Červenka a Smejkal

„Čelné vedený zákrok na protihráče, na kterého bylo možné pohlížet jako na hráče v držení puku, ale bez jakékoliv snahy puk získat. Hráč v závěrečné fázi zákroku navýšil svou pozici pohybem pravého ramena a zasáhl protihráče do oblasti hlavy a krku,“ odůvodnila své rozhodnutí disciplinární komise extraligy vedená Viktorem Ujčíkem.

Kautovi hrozil distanc v rozpětí jednoho až čtyř utkání, nebo finanční pokuta. Devatenáctiletý Kubiesa zápas dohrál. Dynamo díky obratu z 1:2 na 3:2 udělalo první krok k titulu.

Nedělní druhý zápas na východě Čech začne v 17:00.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Finále

Baráž

Kompletní los

Semifinále

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
1:0
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Brankoviště? Beran v Litvínově bránil úklidu: Ve Vsetíně mi dělali díry

Adam Beran z Jihlavy ve druhém zápase baráže hokejovou extraligu v Litvínově...

Moje brankoviště, můj pokojíček. Jihlavský hokejový gólman Adam Beran ho v Litvínově nechtěl uklízet. Rozhodčí jej však v sobotní barážové bitvě číslo 2 otcovsky umravnil a opora Dukly od druhé...

19. dubna 2026  10:33,  aktualizováno  11:25

Dodatečný trest za úder na hlavu. Kaut bude Pardubicím ve druhém finále chybět

Pardubický útočník Martin Kaut

Hokejový útočník Martin Kaut z Pardubic nesmí nastoupit do nedělního druhého utkání finálové série play off extraligy proti Třinci. Disciplinární komise soutěže mu ve zkráceném řízení udělila...

19. dubna 2026  11:18

Vladař pomohl porazit Pittsburgh a vychytal svou první výhru v play off NHL

Brankář Philadelphie Dan Vladař se protahuje před začátkem prvního zápasu play...

Daniel Vladař pomohl hokejistům Philadelphie v úvodním utkání 1. kola play off NHL patnácti zákroky k výhře 3:2 v Pittsburghu. Český gólman si připsal v soutěži své první vítězství v kariéře ve...

19. dubna 2026  7:08,  aktualizováno  8:39

Litvínovský Hlava: Hit na Kašeho? Nejlepší hráče si musíme bránit

Litvínovský útočník Matúš Sukeľ (vlevo) se natahuje po puku před brankou Adama...

V baráži o hokejovou extraligu se přiostřuje. Litvínovského Ondřeje Kašeho v sobotním zápase číslo 2 uzemnil jihlavský obránce Patriks Ozol, jeho mladší bratr David se pak gólovou parádou pomstil....

18. dubna 2026  22:40

Po čtyřech letech ve finále? Titul je blízko, ale zároveň hrozně daleko, říká Sobotka

Pardubický brankář Roman Will zasahuje před Matějem Kubiesou z Třince.

V roce 2024 prohráli první domácí finále s Třincem 1:2, o rok později s Kometou stejně tak, ovšem v prodloužení. Až na třetí pokus pardubičtí hokejisté úvodní souboj o titul v enteria areně zvládli a...

18. dubna 2026  22:04

Ofsajd, nebo ne? Finále rozhodl sporný gól. Žabka si stěžoval: Ovlivnění výsledku

Jiří Smejkal překonává Marka Mazance v prvním finále extraligového play off.

Když sudí potvrdil platnost třetí pardubické trefy, okamžitě sestoupil k ledu a žádal vysvětlení. Boris Žabka se domníval, že vítěznému gólu prvního finále extraligového play off předcházel ofsajd....

18. dubna 2026  21:08

Pardubice - Třinec 3:2. Úvod finále patří domácím. Duel obrátili Červenka a Smejkal

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v prvním extraligovém finále proti Třinci.

Vypjatý první zápas extraligového finále zvládli lépe hokejisté Pardubic, kteří porazili na domácím ledě Třinec 3:2. Dynamo otočilo zápas dvěma góly za 16 sekund ve třetí třetině. Ve 47. minutě...

18. dubna 2026,  aktualizováno  20:33

Litvínov - Jihlava 3:1. Druhý zápas baráže v režii domácích, přidávají další vítězství

Litvínovští hokejisté se raduji z gólu Matúše Sukeľa .

Hokejisté Litvínova vyhráli ve druhém utkání baráže o extraligu doma nad Jihlavou 3:1 a v sérii na čtyři vítězství vedou 2:0 na zápasy. Vítěznou branku posledního týmu extraligy dal ve 27. minutě v...

18. dubna 2026  17:20,  aktualizováno  20:25

Bouchnout musí hned první střídání. Start série bude důležitý, tuší kouč Třince

Třinecký obránce Marian Adámek se rozhlíží, komu by nahrál.

Třinečtí hokejisté jsou zpátky. Po loňském výpadku rozehrají v sobotu v 18.00 své sedmé finále extraligy od roku 2018. Jaká je nálada v týmu? „Věřím, že dobrá,“ říká před zápasem v Pardubicích trenér...

18. dubna 2026  13:16

Příběhy bitev o Pensylvánii: Sbohem, Mario! Jágrova zrada a Crosby v pisoáru

Premium
Jaromír Jágr a Sidney Crosby sledují kotouč.

Znovu naplno vzplane jedna z nejtřaskavějších hokejových rivalit. V prvním kole Stanley Cupu se utkají Pittsburgh Penguins s Philadelphia Flyers a dá se čekat, že rozžhavené vášně budou z ledu šlehat...

18. dubna 2026

Pastrňák boduje i mimo led. Vyniká módou, přezdívka Pasta je nejlepší v NHL

David Pastrňák slaví se spoluhráči z Bostonu gól.

Český útočník David Pastrňák z Bostonu Bruins má nejlepší přezdívku v NHL a druhý nejlepší módní styl. Vyplývá to z ankety, kterou mezi hokejisty zámořské soutěže uspořádala hráčská asociace NHLPA....

18. dubna 2026  11:41

Pogačar se šetří a cesta pro Evenepoela je volná. Nebo připraví Amstel další šok?

Remco Evenepoel táhne skupinku do stoupání na Amstel Gold Race, vedle něj jde...

Jarní cyklistická sezona se žene kupředu a kostkové klasiky střídají ty ardenské. Už v neděli peloton absolvuje 60. ročník Amstel Gold Race, jehož papírově největším favoritem je jednoznačně Remco...

17. dubna 2026  16:01,  aktualizováno  18. 4. 10:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.