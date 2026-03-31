Liberec - K. Vary 0:1 v prodloužení. Hosté jsou v semifinále, rozhodl Černoch

Autor: ,
Aktualizujeme   20:58
Hokejisté Karlových Varů uspěli v urputné bitvě s Libercem. Rozhodující čtvrtfinálový zápas vyhráli na ledě soupeře 1:0 v prodloužení a čeká je extraligové semifinále proti Třinci. Duel rozhodl Jiří Černoch.
Radek Číp z Karlových Varů ve velké šanci trefil pouze masku gólmana Petra Kváči. | foto: ČTK

Sedmnáctiletý útočník Petr Tomek z Karlových Varů.
Vlevo je Servác Petrovský z Liberce, brání ho Roberts Mamčics z Karlových Varů.
Brankář karlovarských hokejistů Dominik Frodl.
Trenér karlovarských hokejistů Pavel Patera.
8 fotografií

Liberec – Karlovy Vary

7. zápas čtvrtfinále extraligy podrobně

31. 3. 2026 18:00
Konec zápasu
Liberec : K. Vary 0 : 1P
(0 : 0, 0 : 0, 0 : 0, 0 : 1)
Góly:
71:40 J. Černoch (P. Tomek)
Sestavy:
P. Kváča - T. Galvas, R. Šimek - K. Zile, M. Ivan - D. Zeman, L. Ahac - D. Aubrecht - R. Lenc, S. Petrovský, F. Sandberg - J. Weatherby, A. Najman, M. Faško-Rudáš - J. Pérez, A. Musil, J. Pytlík - J. Vlach, F. Jansa, M. Zachar - J. Hujer
D. Frodl - M. Kočí , T. Dello - D. Mikyska, J. Jaks - R. Mamčics, D. Moravec - A. Rulík - P. Tomek, J. Černoch, O. Beránek - D. Šťastný, J. Minárik, R. Číp - A. Lukošik, V. Jiskra, J. Bambula - T. Redlich, R. Sapoušek, F. Koffer - M. Osmík

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 19:26, Počet diváků: 6 532 (87 % z kapacity 7 500)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (40 příspěvků)

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
Sparta
Třinec
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá pět týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále se...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

Liberec - K. Vary 0:1 v prodloužení. Hosté jsou v semifinále, rozhodl Černoch

Aktualizujeme
Radek Číp z Karlových Varů ve velké šanci trefil pouze masku gólmana Petra...

Hokejisté Karlových Varů uspěli v urputné bitvě s Libercem. Rozhodující čtvrtfinálový zápas vyhráli na ledě soupeře 1:0 v prodloužení a čeká je extraligové semifinále proti Třinci. Duel rozhodl Jiří...

31. března 2026  20:58

Třesk před finále. Sportovním šéfem Zlína bude Balaštík. Jednatel nabídne rezignaci

Zlínští hokejisté děkují fanouškům po skončení semifinálové série s Kolínem.

Nabídka rezignace generálního manažera a jednatele klubu Jana Pravdy, změna na pozici sportovního šéfa, kterým se stane ikona Beranů Jaroslav Balaštík. Přestože turbulentní sezona prvoligových...

31. března 2026  19:07

Colorado vládlo, pak se bálo o Makara. Jeho stav je nejistý, zranil ho Klapka?

Adam Klapka a Brennan Othmann slaví branku Calgary.

Při pohledu na výsledek byste asi jen těžko hledali nějaká negativa. Přesto se u výhry hokejistů Colorada 9:2 nad Calgary jeden problém vyskytl, tým totiž přišel o jednu z největších hvězd celé NHL...

31. března 2026

Litoměřický železný muž Suhrada: Baráž? Pro prvoligistu těžká

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Nejproduktivnější obránce a také nejvytěžovanější, železný muž hokejových Litoměřic. Jiří Suhrada, loňská posila ze Zlína, nechyběl ani v jednom ze 62 zápasů a posbíral 27 bodů, není divu, že si ho...

31. března 2026  15:09

POHLED: Pokuty za názor. Jandač extraligu nepoškodil, nezakazujme hodnotit sudí

Plzeňský trenér Josef Jandač během utkání se Spartou.

To pravidlo má chránit pověst hokejové extraligy. Aby ji trenéři svými výroky nepoškozovali a aby v žádném případě nevytvářeli tlak vůči rozhodčím. Nijak. Slovně ani náznaky či gesty nesmějí sudí...

31. března 2026

Jeřábek po vyřazení: Je to na prd. Trestat by se mělo po jednoznačných faulech

Plzeňský kapitán Jakub Jeřábek po prohře se Spartou v sedmém čtvrtfinále.

Sezona končí. Po závěrečné siréně zaplavilo v pondělí večer plzeňskou Logspeed Arenu velké zklamání. Škoda nevyužila proti Spartě vedení v sérii 3:1 na zápasy a ani na třetí pokus v sedmém duelu...

31. března 2026  12:09

Musím se postavit vlastním chybám. Gudas čelil pomstě Toronta, v bitce se jen bránil

Radko Gudas z Anaheimu se bije s Maxem Domim z Toronta.

Od poloviny března se v NHL tento duel vyhlížel. Čekalo se, co přijde. A už po třech sekundách bylo jasno. Radko Gudas shodil rukavice v zápase mezi hokejisty Anaheimu a Toronta (4:5P), od Maxe...

31. března 2026  10:52

Nečas podpořil kanonádu třemi body, Gudas v odvetě shodil rukavice

Martin Nečas slaví se spoluhráči branku.

Vedoucí tým hokejové NHL Colorado v pondělí deklasovalo 9:2 Calgary i díky třem bodům (1+2) českého útočníka Martina Nečase. U výhry Vegas 4:2 nad Vancouverem brali shodně bod za asistenci Tomáš...

31. března 2026  7:08,  aktualizováno  8:21

Jedna černá série skončila. Sparta se v sedmém duelu dočkala, Jandač dál trpí

Potyčka plzeňského Adama Kubíka a Aarona Irvinga před sparťanskou bránou Josefa...

Skončila první třetina a plzeňský útočník Jan Schleiss skočil po sparťanském kapitánovi Filipu Chlapíkovi. Chytil ho za hlavu, sejmul mu helmu a jasně vzkázal: U našeho brankáře nebudeš blízko ani...

31. března 2026  8:18

Reprezentace? Není co řešit, reagoval Jandač. Pokračování v Plzni ale nepotvrdil

Plzeňský kouč Josef Jandač při sedmém čtvrtfinálovém utkání se Spartou.

Zase nedokázal prolomit prokletí sedmého zápasu, popáté v kariéře jej prohrál. Cítil zklamání, zároveň se trenér plzeňských hokejistů Josef Jandač po porážce 0:1 a čtvrtfinálovém vyřazení se Spartou...

31. března 2026  6:16

Faul, co rozhodl. Byl jednoznačný? namítl Jeřábek. I Chlapík řekl: Nechával bych to

Jakub Kovář se jede připojit ke sparťanským oslavám po postupu do semifinále...

V podstatě se dá říct, že faul plzeňského útočníka Jana Schleisse, který po zapískání sundal Filipu Chlapíkovi helmu z hlavy a poslal Plzeň do tří, rozhodl o pondělním postupu Sparty do semifinále...

30. března 2026  21:56

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

30. března 2026  17:15,  aktualizováno  20:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.