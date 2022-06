Karlovy Vary bez extraligy? Majitel klubu uvažuje o prodeji licence

Extraligová budoucnost Karlových Varů je nejistá. Majitel klubu Karel Holoubek připustil možnost, že by Západočeši prodali licenci do Zlína, který zakončil uplynulý ročník sestupem do druhé nejvyšší hokejové soutěže.