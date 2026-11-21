„Pro mě je to pořád něco speciálního. Loni jsem ještě nebyl plnoletý, letos už jsem mohl hrát s plexisklem. Vyhovuje mi, že se utkání hraje takhle brzy a jsem strašně rád, že jsme ho zvládli,“ hlásil karlovarský mladík Petr Tomek.
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Zápas s nezvyklým začátkem už ve 12 hodin přilákal do Mattoni Areny více než 5 500 diváků, převážně žáků a studentů z Karlovarského kraje. O slavnostní zahájení extraligového duelu se postarala fenka Sanny z Vězeňské služby České republiky, která v doprovodu majitele klubu Dušana Šenkypla vhodila úvodní buly.
Do zápasu nastoupila Energie ve speciálních dresech se siluetami města. Už ve druhé minutě rozjásal dětské tribuny Haralds Egle, který přesnou střelou pod břevno poprvé překonal vítkovického Hrachovinu. Karlovarští měli i nadále více ze hry a ve druhé třetině svůj náskok navýšili. Tentokrát využili početní výhodu, ze které útočník Jones po precizní kombinaci upravil na 2:0.
Ve 45. minutě pak přišel další důvod k oslavám. Tomek si vyměnil puk s Eglem a z mezikruží přesnou střelou zvýšil už na rozdíl tří branek. „Do zápasu jsme vstoupili přesně tak, jak jsme si řekli, a brzy se dostali do vedení,“ řekl autor třetí trefy.
Zdánlivě rozhodnuté utkání ale ještě nabídlo dramatickou zápletku. Vítkovice se nevzdaly a dvěma zásahy Hladonika snížily na 2:3. Při jejich závěrečném náporu musel Frodl několikrát podržet svůj tým. Energie však těsný náskok uhájila a oslavila cenné vítězství.
„Bohužel jsme na dvě minuty polevili, což se nesmí stávat. Po dvou inkasovaných brankách jsme se ale znovu semkli, v závěru předvedli skvělý týmový výkon a bereme všechny body.“
Třetí ročník School Game tak nabídl nejen atraktivní hokejovou podívanou, ale také nevšední sportovní zážitek tisícům dětí, z nichž mnohé mohly extraligový zápas sledovat vůbec poprvé.